$8 тыс. за снятие с воинского учета: будут судить депутата в Тернопольской области за организацию схемы

Перед судом предстанет депутат одной из территориальных громад Тернопольщины, который организовал схему незаконного снятия мужчин с воинского учета, фальсифицируя медицинские документы.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

"Депутат подыскивал военнообязанных, которые хотели избежать мобилизации. Он обещал договориться с работниками Территориального центра комплектования для предоставления им сфальсифицированных документов. В дальнейшем по отработанной схеме ТЦК должен был выдавать липовые медицинские справки о непригодности к службе и на их основании незаконно снимать мужчин с учета", - говорится в сообщении.

Читайте: ГБР расследует 2780 дел против предателей и коллаборационистов - 1300 обвинительных актов уже в судах. ИНФОГРАФИКА

Стоимость "услуг" составляла от 8 до 10 тыс. долларов США.

Депутат был задержан с поличным в июне 2025 года во время получения части денег - 4,5 тысячи долларов США от одного из "клиентов".

Его будут судить за получение неправомерной выгоды для влияния на принятие решения. Депутату грозит до 5 лет лишения свободы.

Больше читайте в нашем Telegram-канале