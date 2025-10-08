РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9844 посетителя онлайн
Новости Уклонение от мобилизации
544 5

$8 тыс. за снятие с воинского учета: будут судить депутата в Тернопольской области за организацию схемы

Депутат помогал уклоняющимся от призыва в Тернопольской области. Его будут судить

Перед судом предстанет депутат одной из территориальных громад Тернопольщины, который организовал схему незаконного снятия мужчин с воинского учета, фальсифицируя медицинские документы.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

"Депутат подыскивал военнообязанных, которые хотели избежать мобилизации. Он обещал договориться с работниками Территориального центра комплектования для предоставления им сфальсифицированных документов. В дальнейшем по отработанной схеме ТЦК должен был выдавать липовые медицинские справки о непригодности к службе и на их основании незаконно снимать мужчин с учета", - говорится в сообщении.

Читайте: ГБР расследует 2780 дел против предателей и коллаборационистов - 1300 обвинительных актов уже в судах. ИНФОГРАФИКА

Стоимость "услуг" составляла от 8 до 10 тыс. долларов США.

Депутат был задержан с поличным в июне 2025 года во время получения части денег - 4,5 тысячи долларов США от одного из "клиентов".

Его будут судить за получение неправомерной выгоды для влияния на принятие решения. Депутату грозит до 5 лет лишения свободы.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Автор: 

взятка (6238) ГБР (3237) уклонисты (1127) Тернопольская область (761)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А інші схематозники "пішли в ліс"?
показать весь комментарий
08.10.2025 13:10 Ответить
Оті журналісти... Вам що зняття, що виключення - один хрін. Зняти можна і безплатно: пішов у ЗСУ - всьо, знятий.
показать весь комментарий
08.10.2025 13:27 Ответить
Якщо не скинути зелену кліку все так і триватиме далі, бідні або чесні воюють, мовчки вмирають, трохи заможніші і хитріші косять або біжать звідси, кліка і пани жирують,
... Контрольний вечірній ролик ніпрощо, чергове турне гундоса і так з дня в день, з року в рік.
показать весь комментарий
08.10.2025 13:30 Ответить
Безкарність від привладних схематозників з Урядового кварталу щодо покарання крупи-борисова-мудя-міндіча та їх прослідовників, завдає ЩОДЕННОЇ шкоди Національним інтересам України та допомагає ******!!
ГПУ з РНБОУ, СБУ МВС з тітушками з профільних вишів, НАЦПол…., зайняті «санкційним перегонами», проти Порошенка та інших Патріотів України!!
показать весь комментарий
08.10.2025 13:52 Ответить
Не може такого бути.
показать весь комментарий
08.10.2025 14:09 Ответить
 
 