$8 тыс. за снятие с воинского учета: будут судить депутата в Тернопольской области за организацию схемы
Перед судом предстанет депутат одной из территориальных громад Тернопольщины, который организовал схему незаконного снятия мужчин с воинского учета, фальсифицируя медицинские документы.
Об этом сообщила пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.
"Депутат подыскивал военнообязанных, которые хотели избежать мобилизации. Он обещал договориться с работниками Территориального центра комплектования для предоставления им сфальсифицированных документов. В дальнейшем по отработанной схеме ТЦК должен был выдавать липовые медицинские справки о непригодности к службе и на их основании незаконно снимать мужчин с учета", - говорится в сообщении.
Стоимость "услуг" составляла от 8 до 10 тыс. долларов США.
Депутат был задержан с поличным в июне 2025 года во время получения части денег - 4,5 тысячи долларов США от одного из "клиентов".
Его будут судить за получение неправомерной выгоды для влияния на принятие решения. Депутату грозит до 5 лет лишения свободы.
... Контрольний вечірній ролик ніпрощо, чергове турне гундоса і так з дня в день, з року в рік.
ГПУ з РНБОУ, СБУ МВС з тітушками з профільних вишів, НАЦПол…., зайняті «санкційним перегонами», проти Порошенка та інших Патріотів України!!