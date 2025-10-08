Спрятался под детскими вещами, чтобы выехать из Украины: в Винницкой области задержан мужчина, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТО
В пункте пропуска "Могилев-Подольский" в Винницкой области пограничники обнаружили 29-летнего местного жителя, который пытался незаконно выехать за границу, спрятавшись под вещами.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.
Как отмечается, на выезд из Украины прибыл микроавтобус Volkswagen, в котором путешествовали женщина с четырьмя детьми. Под детскими вещами пограничники нашли еще одного пассажира - мужчину, который оказался главой семейства.
По данным ГПСУ, он имел все основания для законного выезда, однако не обновил военно-учетные документы и решил обойти контроль. За рулем находился его родственник, который и помогал в попытке пересечения.
Нарушителя вернули обратно и составили админпротокол. В отношении водителя направлено сообщение в Нацполицию по статье 332 УКУ - незаконная переправка лиц через государственную границу.
