Спрятался под детскими вещами, чтобы выехать из Украины: в Винницкой области задержан мужчина, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТО

В пункте пропуска "Могилев-Подольский" в Винницкой области пограничники обнаружили 29-летнего местного жителя, который пытался незаконно выехать за границу, спрятавшись под вещами.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

Как отмечается, на выезд из Украины прибыл микроавтобус Volkswagen, в котором путешествовали женщина с четырьмя детьми. Под детскими вещами пограничники нашли еще одного пассажира - мужчину, который оказался главой семейства.

По данным ГПСУ, он имел все основания для законного выезда, однако не обновил военно-учетные документы и решил обойти контроль. За рулем находился его родственник, который и помогал в попытке пересечения.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": $8 тыс. за снятие с воинского учета: будут судить депутата на Тернопольщине за организацию схемы

На границе с Молдовой мужчина спрятался под детскими вещами, чтобы выехать из Украины
Фото: ГПСУ

Нарушителя вернули обратно и составили админпротокол. В отношении водителя направлено сообщение в Нацполицию по статье 332 УКУ - незаконная переправка лиц через государственную границу.

+6
Якщо говорити правду, то кожна людина в цьому світі має право боротися за своє єдине дане Господом Богом життя. Не всі народжені бути воїнами. Щоб вижити на війні, треба мати характер, фізичну підготовку і просто пацанську вдачу. Якщо цього не має, то бусифікована цивільна людина на фронті і армії фактично труп, або у кращому випадку безнога каліка........
08.10.2025 14:13 Ответить
+3
Чим він гірше жінок та дітей, які можуть вільно виїжджати? Якщо закривати кордони, то для всіх.
08.10.2025 14:20 Ответить
+2
Цей мужчина "не сзодан для войни, он создан для любви!" І взагалі він " просто не хочет умирать за зеленского".
08.10.2025 14:02 Ответить
Слимаковому роду нема переводу.
08.10.2025 13:57 Ответить
Дураки теж не переводяться.
08.10.2025 14:37 Ответить
А ви себе до кого з двох відносити?
08.10.2025 14:39 Ответить
Цей мужчина "не сзодан для войни, он создан для любви!" І взагалі він " просто не хочет умирать за зеленского".
08.10.2025 14:02 Ответить
Якщо говорити правду, то кожна людина в цьому світі має право боротися за своє єдине дане Господом Богом життя. Не всі народжені бути воїнами. Щоб вижити на війні, треба мати характер, фізичну підготовку і просто пацанську вдачу. Якщо цього не має, то бусифікована цивільна людина на фронті і армії фактично труп, або у кращому випадку безнога каліка........
08.10.2025 14:13 Ответить
Так зі всім Вами написаним погоджуюсь, армія повинна вибудовуватись роками як династія, а не руйнуватись на протязі тридцяти років незалежної державності. Але не все в Україні та світі так " однозначно" скрізь при владі знаходяться лицеміри та покручі, якім не тільки армія не потрібна як інструмент захисту національної ідентичності та суверенітету, цім відвертим владним покидькам не потрібна навіть земля як житевий простір. " Твори бардак ми здесь проездом"- гасло ціх можновладних нікчем! Тому я з сарказмом не з засудженням дивлюсь на цього жалюгідного індивідуума планети земля ( ко,мополіта) який хоче зберегти свое і так приречене на рабство життя.
08.10.2025 14:27 Ответить
Чим він гірше жінок та дітей, які можуть вільно виїжджати? Якщо закривати кордони, то для всіх.
08.10.2025 14:20 Ответить
Ніхто не винен, що в тебе проблеми з жінками.
08.10.2025 14:39 Ответить
Радий що в тебе нема проблем з мужчінамі, що навіть мій допис тебе зацікавив трофімчик.
08.10.2025 14:42 Ответить
Скажу по секрету законне право на виїзд мають ВСІ Нема ЗАКОНУ що забороняе, його просто НЕМА!
08.10.2025 14:31 Ответить
А не скажете "по секрету" - чому ж тоді ніхто не подає до суду за порушення цього права ?
08.10.2025 14:43 Ответить
 
 