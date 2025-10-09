МОН: "Обучение не спасет от мобилизации", - университеты проверяют на фиктивных аспирантов

В Министерстве образования и науки Украины заявили, что обучение не может быть способом уклонения от мобилизации.

Об этом сказал заместитель министра Николай Трофименко во время брифинга, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, МОН совместно с Государственной службой качества образования и правоохранительными органами проводит проверки университетов, где могут быть зафиксированы нарушения, связанные с фиктивным обучением аспирантов.

Во время одной из проверок выяснилось, что Классический частный университет пытался задним числом внести в ЕГЭБО около трех тысяч "аспирантов", чтобы обеспечить им отсрочку от мобилизации. Учебное заведение лишили лицензии.

Сейчас в Украине учится около 15 тысяч аспирантов, из них 4600 поступили в этом году. Вступительная кампания в аспирантуру продолжается, а МОН предупреждает, что "образование не является индульгенцией от службы в армии".

