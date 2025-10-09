РУС
МОН: "Обучение не спасет от мобилизации", - университеты проверяют на фиктивных аспирантов

МОН проверяет университеты

В Министерстве образования и науки Украины заявили, что обучение не может быть способом уклонения от мобилизации.

Об этом сказал заместитель министра Николай Трофименко во время брифинга, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, МОН совместно с Государственной службой качества образования и правоохранительными органами проводит проверки университетов, где могут быть зафиксированы нарушения, связанные с фиктивным обучением аспирантов.

Во время одной из проверок выяснилось, что Классический частный университет пытался задним числом внести в ЕГЭБО около трех тысяч "аспирантов", чтобы обеспечить им отсрочку от мобилизации. Учебное заведение лишили лицензии.

Сейчас в Украине учится около 15 тысяч аспирантов, из них 4600 поступили в этом году. Вступительная кампания в аспирантуру продолжается, а МОН предупреждает, что "образование не является индульгенцией от службы в армии".

образование Украина Университет Минобразования
Топ комментарии
+4
В высшем образовании уже недобор 50%, Дальше пойдете как в 90 е на рынок торговать! поверяльщики!
09.10.2025 12:57 Ответить
+1
"Класичний приватний університет" - сама назва вже дорівнює діягнозі. І таких шарашок саме міністерство розплодило силу-силенну. Бо носять.
09.10.2025 12:57 Ответить
+1
У країни, з якої половина людей тікає, а половину заганяють на вічну війну - які будуть перспективи у майбутньому?
09.10.2025 13:11 Ответить
Десь було дослідження про середній IQ країн Європи, в Україні виявилось 78. Буде ще нижче.
В США з IQ нижче 70 не беруть в армію, тому що такі люди приносять більше шкоди ніж користі.
09.10.2025 13:11 Ответить
Рівень IQ росте не в університеті
09.10.2025 13:12 Ответить
Вірно. Але, університет дає правильний напрямок розвитку мислення та поведінки в цілому, навіть якщо IQ нижчий. Що дає хоча б якусь базу для підняття того ж iq в майбутньому.
09.10.2025 13:25 Ответить
Вища освіта більшості не потрібна. Поточна система освіти не відповідає реаліям
09.10.2025 13:11 Ответить
В Украине без высшей освити вы не сможете влезть на должность в мисцевому самоврядуванни и держ служби ( не в начальники, а хотя бы в заурядные специалисты.
09.10.2025 13:15 Ответить
більшість людей не працює в самоврядуванні і на держ. службі
09.10.2025 13:20 Ответить
Кроме этого есть еще куча бюджетных установ в Украине, где платят деньги. Даже таможня) Без верхнего образования, вас не возьмут младшим шнырем!
09.10.2025 13:23 Ответить
я розумію вашу думку - тому наголошую на слові "більшості", ба на одного митника або інженера потрібно на порядок більше працівників на виробництві чи у сільському господарстві.
09.10.2025 13:27 Ответить
А вы чего не работаете в сельском хозяйстве Украины? Вопрос риторический.
09.10.2025 13:31 Ответить
В мене є необхідні знання, але мене не брали на вакансію де потрібна була ВО, то була держустанова. І так було кілька разів.
09.10.2025 13:26 Ответить
Сейчас у нас аспирантов будет больше, чем ПТУшников. Страна учёных...
09.10.2025 13:09 Ответить
А в країни, яка ляже під кацапський чобіт, які перспективи у майбутнє? От у тебе в твоїй ямі ;лднр; які перспективи?
09.10.2025 13:28 Ответить
У тебе на болотах - жодних перспектив. Разом з дітьми та онуками відроблятимеш.
09.10.2025 13:50 Ответить
Треба звикати вчитися в Європі, як всі цивілізовані країни.
09.10.2025 13:16 Ответить
Предлагаю Безуглу назначить смотрящей по аспирантуре. Она отличит учёных от ухилянтов.
09.10.2025 13:37 Ответить
 
 