71% українців вважають, що корупція під час війни зросла, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА
Більшість українців переконані, що з початком повномасштабного вторгнення рівень корупції в країні збільшився.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).
У вересні 2025 року 71% громадян заявили, що корупція в Україні зросла.
Ще 20% вважають, що ситуація не змінилася, а 5% відзначили її покращення. Навіть серед тих, хто довіряє президенту Володимиру Зеленському, більшість також говорять про посилення корупції.
Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький зазначив, що суспільне сприйняття формується не лише реальними подіями, а й через інформаційний простір. За його словами, посилення боротьби з корупцією та активне висвітлення випадків у медіа може створювати враження, що явище поширюється.
Опитування КМІС проведене з 19 по 28 вересня 2025 року серед 1029 респондентів по всій Україні.
Не боротьба з корупцією, а перемога над нею
«Не вкради!» - основна заповідь у боротьбі з корупцією.
Нульова толерантність до корупції на всіх рівнях. Підозрюваний у корупції не вийде під заставу. https://www.facebook.com/404926500265591/posts/410557996369108?comment_id=341491676447656 Засуджений за корупцію отримає конфіскацію майна і довічну заборону обіймати державні посади. Викривач корупції перебуватиме під захистом держави та отримуватиме матеріальне заохочення. Я сам не крав і нікому не дозволю!
https://www.facebook.com/404926500265591/posts/410557996369108?comment_id=348822632368208 Новоствореним антикорупційним органам і Вищому антикорупційному суду - максимальну державну підтримку для ефективного виконання їхніх завдань.
Чесні посадовці отримають гарантовані гідні https://www.facebook.com/404926500265591/posts/410557996369108?comment_id=754775148231802 заробітні плати, https://www.facebook.com/404926500265591/posts/410557996369108?comment_id=306056006705251 відкриті конкурси на посади, високий соціальний статус і державне страхування.
Моя ціль - https://www.facebook.com/404926500265591/posts/410557996369108?comment_id=2216155331955998 повна відкритість діяльності влади, автоматизація публічних процесів онлайн, зведення всього функціоналу держави до розмірів смартфону.
Мета: не брати, не давати, а хто не зрозумів - саджати!