УКР
Новини Корупція в Україні
624 14

71% українців вважають, що корупція під час війни зросла, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Більшість українців переконані, що з початком повномасштабного вторгнення рівень корупції в країні збільшився.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

У вересні 2025 року 71% громадян заявили, що корупція в Україні зросла.

опитування про корупцію

Ще 20% вважають, що ситуація не змінилася, а 5% відзначили її покращення. Навіть серед тих, хто довіряє президенту Володимиру Зеленському, більшість також говорять про посилення корупції.

опитування про корупцію

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький зазначив, що суспільне сприйняття формується не лише реальними подіями, а й через інформаційний простір. За його словами, посилення боротьби з корупцією та активне висвітлення випадків у медіа може створювати враження, що явище поширюється.

Опитування КМІС проведене з 19 по 28 вересня 2025 року серед 1029 респондентів по всій Україні.

Топ коментарі
+4
Тому проголосують за Притулу, Білецького, Стерненка, Гордона, Аристовича, і подібному оратору красного словца.
показати весь коментар
03.10.2025 10:38 Відповісти
+3
Корупціонерам якось насрати, що там думають українці.
показати весь коментар
03.10.2025 10:50 Відповісти
+2
Країна мрій!
показати весь коментар
03.10.2025 10:33 Відповісти
Країна мрій!
показати весь коментар
03.10.2025 10:33 Відповісти
та ну, зеля сказав , що це неправда
показати весь коментар
03.10.2025 10:36 Відповісти
Тому проголосують за Притулу, Білецького, Стерненка, Гордона, Аристовича, і подібному оратору красного словца.
показати весь коментар
03.10.2025 10:38 Відповісти
З приводу хабарів, це до резнікова-яйцеликого та умерова-маямського.
показати весь коментар
03.10.2025 11:06 Відповісти
ну і як далі жити ?... смітунам на вихід до Банкової ...
показати весь коментар
03.10.2025 10:43 Відповісти
Виступи Зеленського про Євроінтеграцію лише імітація, бо він навпаки копіює усі дії Путіна по знищенню своїх критиків та створення диктатури. Зеленський зрозумів, що на чесних виборах після війни він не переможе завдяки його бажанню кришувати корупцію любих друзів, тому його мета знищити своїх критиків, опонентів, підпорядкувати собі НАБУ та САП та створити можливість після війни провести фальсифікацію виборів
показати весь коментар
03.10.2025 10:43 Відповісти
Тут ключовий показник саме "зменшився", на нього треба дивитися)
показати весь коментар
03.10.2025 10:48 Відповісти
А як дихав перед виборами!

Не боротьба з корупцією, а перемога над нею
«Не вкради!» - основна заповідь у боротьбі з корупцією.
Нульова толерантність до корупції на всіх рівнях. Підозрюваний у корупції не вийде під заставу. https://www.facebook.com/404926500265591/posts/410557996369108?comment_id=341491676447656 Засуджений за корупцію отримає конфіскацію майна і довічну заборону обіймати державні посади. Викривач корупції перебуватиме під захистом держави та отримуватиме матеріальне заохочення. Я сам не крав і нікому не дозволю!
https://www.facebook.com/404926500265591/posts/410557996369108?comment_id=348822632368208 Новоствореним антикорупційним органам і Вищому антикорупційному суду - максимальну державну підтримку для ефективного виконання їхніх завдань.
Чесні посадовці отримають гарантовані гідні https://www.facebook.com/404926500265591/posts/410557996369108?comment_id=754775148231802 заробітні плати, https://www.facebook.com/404926500265591/posts/410557996369108?comment_id=306056006705251 відкриті конкурси на посади, високий соціальний статус і державне страхування.
Моя ціль - https://www.facebook.com/404926500265591/posts/410557996369108?comment_id=2216155331955998 повна відкритість діяльності влади, автоматизація публічних процесів онлайн, зведення всього функціоналу держави до розмірів смартфону.
Мета: не брати, не давати, а хто не зрозумів - саджати!
показати весь коментар
03.10.2025 10:49 Відповісти
Корупціонерам якось насрати, що там думають українці.
показати весь коментар
03.10.2025 10:50 Відповісти
Не під час війни, а за часів президентства зеленського та часів узурпації їм влади після закінчення терміну повноважень.
показати весь коментар
03.10.2025 11:00 Відповісти
Зросла і багатократно, крадуть на всьому починаючи з харчування і закінчуючи дронами
показати весь коментар
03.10.2025 11:10 Відповісти
Крадуть всюди і на всіх рівнях, від ОПи, да найнижчої чиновницької ланки у всіх сферах діяльності! 🤬
показати весь коментар
03.10.2025 11:19 Відповісти
Ну звичайно зросла. ШО обіцяв блазень в 2019 році? Кінець єпохи бідності. Справа в тому, що ні блазень, ні його коМАНДА до праці не привчені, а грошики красти - це майже едине на що вони здатні, поки при владі. Залізти в карман бояться, можна і кулаком по ЗЕбанутому рилу відхватити, а красти з бюджету і іноземної допомоги - для ЗЕбанутих - святоє дело.
показати весь коментар
03.10.2025 11:25 Відповісти
 
 