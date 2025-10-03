РУС
610 14

71% украинцев считают, что коррупция во время войны возросла, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Большинство украинцев убеждены, что с началом полномасштабного вторжения уровень коррупции в стране увеличился.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на опрос Киевского международного института социологии (КМИС).

В сентябре 2025 года 71% граждан заявили, что коррупция в Украине выросла.

опрос о коррупции

Еще 20% считают, что ситуация не изменилась, а 5% отметили ее улучшение. Даже среди тех, кто доверяет президенту Владимиру Зеленскому, большинство также говорят об усилении коррупции.

опрос о коррупции

Исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий отметил, что общественное восприятие формируется не только реальными событиями, но и через информационное пространство. По его словам, усиление борьбы с коррупцией и активное освещение случаев в медиа может создавать впечатление, что явление распространяется.

Опрос КМИС проведен с 19 по 28 сентября 2025 года среди 1029 респондентов по всей Украине.

+3
Тому проголосують за Притулу, Білецького, Стерненка, Гордона, Аристовича, і подібному оратору красного словца.
показать весь комментарий
03.10.2025 10:38 Ответить
+2
Країна мрій!
показать весь комментарий
03.10.2025 10:33 Ответить
+2
та ну, зеля сказав , що це неправда
показать весь комментарий
03.10.2025 10:36 Ответить
