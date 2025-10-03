71% украинцев считают, что коррупция во время войны возросла, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА
Большинство украинцев убеждены, что с началом полномасштабного вторжения уровень коррупции в стране увеличился.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на опрос Киевского международного института социологии (КМИС).
В сентябре 2025 года 71% граждан заявили, что коррупция в Украине выросла.
Еще 20% считают, что ситуация не изменилась, а 5% отметили ее улучшение. Даже среди тех, кто доверяет президенту Владимиру Зеленскому, большинство также говорят об усилении коррупции.
Исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий отметил, что общественное восприятие формируется не только реальными событиями, но и через информационное пространство. По его словам, усиление борьбы с коррупцией и активное освещение случаев в медиа может создавать впечатление, что явление распространяется.
Опрос КМИС проведен с 19 по 28 сентября 2025 года среди 1029 респондентов по всей Украине.
Не боротьба з корупцією, а перемога над нею
«Не вкради!» - основна заповідь у боротьбі з корупцією.
Нульова толерантність до корупції на всіх рівнях. Підозрюваний у корупції не вийде під заставу. https://www.facebook.com/404926500265591/posts/410557996369108?comment_id=341491676447656 Засуджений за корупцію отримає конфіскацію майна і довічну заборону обіймати державні посади. Викривач корупції перебуватиме під захистом держави та отримуватиме матеріальне заохочення. Я сам не крав і нікому не дозволю!
https://www.facebook.com/404926500265591/posts/410557996369108?comment_id=348822632368208 Новоствореним антикорупційним органам і Вищому антикорупційному суду - максимальну державну підтримку для ефективного виконання їхніх завдань.
Чесні посадовці отримають гарантовані гідні https://www.facebook.com/404926500265591/posts/410557996369108?comment_id=754775148231802 заробітні плати, https://www.facebook.com/404926500265591/posts/410557996369108?comment_id=306056006705251 відкриті конкурси на посади, високий соціальний статус і державне страхування.
Моя ціль - https://www.facebook.com/404926500265591/posts/410557996369108?comment_id=2216155331955998 повна відкритість діяльності влади, автоматизація публічних процесів онлайн, зведення всього функціоналу держави до розмірів смартфону.
Мета: не брати, не давати, а хто не зрозумів - саджати!