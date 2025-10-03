71% украинцев считают, что коррупция во время войны возросла, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Большинство украинцев убеждены, что с началом полномасштабного вторжения уровень коррупции в стране увеличился.

опрос Киевского международного института социологии (КМИС).

В сентябре 2025 года 71% граждан заявили, что коррупция в Украине выросла.

Еще 20% считают, что ситуация не изменилась, а 5% отметили ее улучшение. Даже среди тех, кто доверяет президенту Владимиру Зеленскому, большинство также говорят об усилении коррупции.

Исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий отметил, что общественное восприятие формируется не только реальными событиями, но и через информационное пространство. По его словам, усиление борьбы с коррупцией и активное освещение случаев в медиа может создавать впечатление, что явление распространяется.

Опрос КМИС проведен с 19 по 28 сентября 2025 года среди 1029 респондентов по всей Украине.

