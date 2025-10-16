Образовательный скандал в Черновцах: места в аспирантуре продавали за 4,5 тыс. долларов. ФОТО

Прокуроры Черновицкой области совместно с полицией разоблачили схему продажи мест в аспирантуре сразу в трех вузах.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Под подозрением - проректор Государственного университета интеллектуальных технологий и связи, доцент Черновицкого университета имени Федьковича и руководитель подразделения Института модернизации содержания образования.

Следователи выяснили, что они продавали места в аспирантуре за 4,5 тысячи долларов. Доцент и работник Института искали кандидатов, а проректор оформляла их на обучение. Она брала по 4 тысячи долларов с каждого поступающего, а сообщники - по 250.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Подполковник юстиции Минобороны разоблачен на коррупционной схеме с отсрочкой от мобилизации и выездом за границу, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

После поступления аспирантов заставляли отдать доступ к банковским картам, на которые поступала стипендия. В результате более 285 тысяч гривен стипендий также присвоили.

Общая сумма незаконных доходов превышает 1 миллион гривен.

Всем троим сообщили о подозрении во взяточничестве, злоупотреблении служебным положением и организации преступной схемы.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Ранее в МОН сообщили, что все украинские университеты проверяют на фиктивных аспирантов. Минобразования совместно с Государственной службой качества образования и правоохранительными органами проводит проверки вузов, где могут быть зафиксированы нарушения, связанные с фиктивным обучением.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 71% украинцев считают, что коррупция во время войны выросла, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА