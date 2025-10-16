Образовательный скандал в Черновцах: места в аспирантуре продавали за 4,5 тыс. долларов. ФОТО
Прокуроры Черновицкой области совместно с полицией разоблачили схему продажи мест в аспирантуре сразу в трех вузах.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Под подозрением - проректор Государственного университета интеллектуальных технологий и связи, доцент Черновицкого университета имени Федьковича и руководитель подразделения Института модернизации содержания образования.
Следователи выяснили, что они продавали места в аспирантуре за 4,5 тысячи долларов. Доцент и работник Института искали кандидатов, а проректор оформляла их на обучение. Она брала по 4 тысячи долларов с каждого поступающего, а сообщники - по 250.
После поступления аспирантов заставляли отдать доступ к банковским картам, на которые поступала стипендия. В результате более 285 тысяч гривен стипендий также присвоили.
Общая сумма незаконных доходов превышает 1 миллион гривен.
Всем троим сообщили о подозрении во взяточничестве, злоупотреблении служебным положением и организации преступной схемы.
Ранее в МОН сообщили, что все украинские университеты проверяют на фиктивных аспирантов. Минобразования совместно с Государственной службой качества образования и правоохранительными органами проводит проверки вузов, где могут быть зафиксированы нарушения, связанные с фиктивным обучением.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Починайте з прахфессора Януковича!
Однак загальна вартість навчання, включаючи проживання та інші витрати, може бути значно вищою, деякі студенти сплачують приблизно 79 450 доларів США за всю програму.
Рівень прийому на докторські програми в Гарвардському університеті становить приблизно 7%.
Коли такі там навчають то все ясно про той гарвард.
Тому почали співати пісню, що науковцям у вузах замість 12-15к треба б 33-36к платити.
Ну до зарплати 20-річного правоохоронця із вулиці за штуку баксів вони канєшна не дотягують.
Сильно багато вчилися і сильно вумні, статті там ще треба друкувати агліцкою і платити за це свої 10к.
Воопшем, попроще нада буть. Морда кірпічьом, связі, бабки - сходу штуку баксів мають.
Тому подивилися зараз на вузи: шо же дєлать? Гдє людішкі, ауу?
А препади пролітають мимо?
Я б ще на їхньому місці подав би в суд за дискримінацію.
Такі схеми для ухилянтів працюють по всій Україні з 2023 року!
Багато хто з адміністрацій університетів та коледжів на цьому
заробив досить добрі статки.
З повномасштабним вторгенням всі так миттєво потягнулись до науки та знань, що аж прямо жах бере! Вес роблять, аби не захищати Україну.
А тому, ніяких для них відстрочок від мобілізації! При чому, як для здобувачів освіти, так й "викладачів-хабарників"!
По вишах лише ховаються аби не йти до лав ЗСУ!
А резюме таке, - прогнила освіта в Україні себе віджила, а тому нічого її годувати!
Ліпше ці кошти спрямувати на ЗСУ!
Якби вже ви її замінили замість кричати постійно на цензорі
В Украине коррупция это привычное дело , традиция !
Чи прокурори Чернівецької області самі чесні й непідкупні, і не мають своєї "Крупи"?