Образовательный скандал в Черновцах: места в аспирантуре продавали за 4,5 тыс. долларов. ФОТО

В Черновцах продавали места в аспирантуре за 4,5 тыс. долларов

Прокуроры Черновицкой области совместно с полицией разоблачили схему продажи мест в аспирантуре сразу в трех вузах.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Под подозрением - проректор Государственного университета интеллектуальных технологий и связи, доцент Черновицкого университета имени Федьковича и руководитель подразделения Института модернизации содержания образования.

В черновицких высших учебных заведениях торговали местами в аспирантуре

Следователи выяснили, что они продавали места в аспирантуре за 4,5 тысячи долларов. Доцент и работник Института искали кандидатов, а проректор оформляла их на обучение. Она брала по 4 тысячи долларов с каждого поступающего, а сообщники - по 250.

После поступления аспирантов заставляли отдать доступ к банковским картам, на которые поступала стипендия. В результате более 285 тысяч гривен стипендий также присвоили.

Общая сумма незаконных доходов превышает 1 миллион гривен.

В черновицких высших учебных заведениях торговали местами в аспирантуре

Всем троим сообщили о подозрении во взяточничестве, злоупотреблении служебным положением и организации преступной схемы.

Ранее в МОН сообщили, что все украинские университеты проверяют на фиктивных аспирантов. Минобразования совместно с Государственной службой качества образования и правоохранительными органами проводит проверки вузов, где могут быть зафиксированы нарушения, связанные с фиктивным обучением.

Топ комментарии
+11
У міндіча кришка від унітазу дорожча
показать весь комментарий
16.10.2025 01:08 Ответить
+2
"Міносвіти спільно з Державною службою якості освіти та правоохоронними органами проводить перевірки вишів, де можуть бути зафіксовані порушення, пов'язані з фіктивним навчанням."

Починайте з прахфессора Януковича!
показать весь комментарий
16.10.2025 01:12 Ответить
+2
Начальство вишів що, лисе? Кругом корупція, війна - всі крадуть де тільки можуть гроші з ЄС.
А препади пролітають мимо?
Я б ще на їхньому місці подав би в суд за дискримінацію.
показать весь комментарий
16.10.2025 06:58 Ответить
Так і не зрозумів: це дорого чи ні?
показать весь комментарий
16.10.2025 05:34 Ответить
Це демпінг, університети повинні ще самі доплачувати, щоб хтось захотів в тих Чернівцях навчатись.
показать весь комментарий
16.10.2025 06:51 Ответить
Плата за навчання у докторській програмі Гарвардського університету на навчальний рік 2024-2025 становить приблизно 55 000 доларів США за перший рік і близько 60 000 доларів США щорічно.

Однак загальна вартість навчання, включаючи проживання та інші витрати, може бути значно вищою, деякі студенти сплачують приблизно 79 450 доларів США за всю програму.

Рівень прийому на докторські програми в Гарвардському університеті становить приблизно 7%.
показать весь комментарий
16.10.2025 06:53 Ответить
Якщо ти не лопатокулебич. Тому за вислуги безкоштовна одразу страшив викладачом.
Коли такі там навчають то все ясно про той гарвард.
показать весь комментарий
16.10.2025 09:03 Ответить
Зараз напівпусто у вузах. Студенти рвонули за кордон, за ними викладачі. Пішов відтік людей.

Тому почали співати пісню, що науковцям у вузах замість 12-15к треба б 33-36к платити.

Ну до зарплати 20-річного правоохоронця із вулиці за штуку баксів вони канєшна не дотягують.

Сильно багато вчилися і сильно вумні, статті там ще треба друкувати агліцкою і платити за це свої 10к.

Воопшем, попроще нада буть. Морда кірпічьом, связі, бабки - сходу штуку баксів мають.

Тому подивилися зараз на вузи: шо же дєлать? Гдє людішкі, ауу?
показать весь комментарий
16.10.2025 09:14 Ответить
Це лише зараз вилізло!
Такі схеми для ухилянтів працюють по всій Україні з 2023 року!
Багато хто з адміністрацій університетів та коледжів на цьому
заробив досить добрі статки.
З повномасштабним вторгенням всі так миттєво потягнулись до науки та знань, що аж прямо жах бере! Вес роблять, аби не захищати Україну.
А тому, ніяких для них відстрочок від мобілізації! При чому, як для здобувачів освіти, так й "викладачів-хабарників"!
По вишах лише ховаються аби не йти до лав ЗСУ!
А резюме таке, - прогнила освіта в Україні себе віджила, а тому нічого її годувати!
Ліпше ці кошти спрямувати на ЗСУ!
показать весь комментарий
16.10.2025 07:03 Ответить
У мене сусідка звільнилася з економічного вузу за 10к, їй вигідніше здавати батьківську квартиру та жити. Така весела стала.
Якби вже ви її замінили замість кричати постійно на цензорі
показать весь комментарий
16.10.2025 09:24 Ответить
Да ладно вам, скандал …
В Украине коррупция это привычное дело , традиция !
показать весь комментарий
16.10.2025 07:25 Ответить
у мене в школі з'явився географ... ну, не зовсім географ, скоріш ембріон... про географію він майже не чув, але... теж недоторканий самородок
показать весь комментарий
16.10.2025 07:58 Ответить
В конце 90-х поступил (честно) в аспирантуру в Харьковском универе. В курилку специально обученный аспирант сообщил, что я могу защитить свою дисс. за 3 тыс. долл. И показываться только пару раз на заседаниях. Но тогда это была цена почти полная двушки у нас в Сумах... так что что 3, что 100 000 - одинаково космические деньги. Да.... и тогда кафедра была забита папуасами всякими... они платили официально... так что новость из Черновцов.... не новость
показать весь комментарий
16.10.2025 07:55 Ответить
От цікаво, а свої інвалідності та пенсії ці прокурори ще не виявили?
Чи прокурори Чернівецької області самі чесні й непідкупні, і не мають своєї "Крупи"?
показать весь комментарий
16.10.2025 08:00 Ответить
Від освіти одна назва залишилась.
показать весь комментарий
16.10.2025 09:08 Ответить
А потім отакі спеціялісти стають президентами. Вумному наріду подобається.
показать весь комментарий
16.10.2025 09:20 Ответить
 
 