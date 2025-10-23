РУС
548 16

Украину пригласили в международную антикоррупционную группу

Украину пригласили присоединиться к Конвенции ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития) против взяточничества и в Рабочую группу по этому вопросу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Национальное антикоррупционное бюро в телеграме.

В бюро отметили, что приглашение стало результатом системной работы Украины в сфере предотвращения коррупции и приведения законодательства в соответствие с международными стандартами.

В НАБУ отметили, что партнеры отметили прогресс Украины в создании эффективной антикоррупционной инфраструктуры и прозрачных механизмов работы.

В то же время бюро добавило, что Украина готова дальше совершенствовать законодательство в соответствии с требованиями Конвенции и стандартов ОЭСР.

Борьба с коррупцией в Украине

Недавно мы писали, что 56% украинцев убеждены, что в Украине действительно ведется борьба с коррупцией. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

По данным исследования, количество граждан, которые считают Украину безнадежно коррумпированной, уменьшилось до 40%. Это свидетельствует об улучшении восприятия антикоррупционных усилий по сравнению с 2024 годом, когда таких было 47%.

Исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий отметил, что восприятие коррупции напрямую влияет на национальную безопасность. По его словам, распространение нарратива о "тотальной коррупции" в Украине играет на пользу врагу, ведь подрывает доверие к государству и снижает поддержку среди партнеров.

В сентябре еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос во время интервью украинским медиа отметила, что борьба с коррупцией является ключевой реформой, над которой должна работать Украина. По ее словам, для этого необходимо работать не только с законодательством, но и с гражданским обществом.

Топ комментарии
+14
Це найкращий анекдот який я сьогодні чув!
23.10.2025 22:40 Ответить
+9
Із нетерпінням чекаємо на кандидатуру українського представника в цій високоповажній організації. Міндіч?
23.10.2025 22:30 Ответить
+6
Мабуть в якості піддослідного мабуть, чи для прикладу шо то є таке-корупція.
23.10.2025 22:41 Ответить
Із нетерпінням чекаємо на кандидатуру українського представника в цій високоповажній організації. Міндіч?
23.10.2025 22:30 Ответить
З Гриневичем
23.10.2025 23:19 Ответить
Це найкращий анекдот який я сьогодні чув!
23.10.2025 22:40 Ответить
Що-що, а на ********** наш Лідор собаку з'їв🤡
23.10.2025 23:21 Ответить
Мабуть в якості піддослідного мабуть, чи для прикладу шо то є таке-корупція.
23.10.2025 22:41 Ответить
обмін досвідом від екстрамайстрів відкатів,схем та махінацій.....стара европа згубила іммунітет рядом з агресивно вірусованою
23.10.2025 23:13 Ответить
Пропала група!
23.10.2025 22:58 Ответить
Это троллинг или очень специальное чувство юмора?
Или приглашение услышать, что все и так знают?
23.10.2025 23:00 Ответить
це для нас щоб поржать,типу ми все бачимо але зробимо вигляд що все ок....
23.10.2025 23:15 Ответить
Найперша думка теж така була🤣
Вони вже замахалися дивитися на крадені євромільярди і псіхонули.
23.10.2025 23:26 Ответить
Будуть вивчати досвід, як потужний Лідор і сімдесятитрипроцентні Баригу побороли💩
23.10.2025 23:24 Ответить
Когда-то во Франции полицию возглавил бывший преступник Видок и очистил Париж от преступности))) Шутка)))
23.10.2025 23:25 Ответить
Ми ще з корупційної групи не виходимо
24.10.2025 00:08 Ответить
Єрмак з задоволенням очолить українську делегацію. 😁
Ну можна ще у СБУ підшукати якогось магната нерухомості з продажу малини.
24.10.2025 00:08 Ответить
Буде наглядним посібником. Як приклад для навчань.
24.10.2025 00:11 Ответить
 
 