Украину пригласили в международную антикоррупционную группу

Украину пригласили присоединиться к Конвенции ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития) против взяточничества и в Рабочую группу по этому вопросу.

В бюро отметили, что приглашение стало результатом системной работы Украины в сфере предотвращения коррупции и приведения законодательства в соответствие с международными стандартами.

В НАБУ отметили, что партнеры отметили прогресс Украины в создании эффективной антикоррупционной инфраструктуры и прозрачных механизмов работы.

В то же время бюро добавило, что Украина готова дальше совершенствовать законодательство в соответствии с требованиями Конвенции и стандартов ОЭСР.

Борьба с коррупцией в Украине

Недавно мы писали, что 56% украинцев убеждены, что в Украине действительно ведется борьба с коррупцией. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

По данным исследования, количество граждан, которые считают Украину безнадежно коррумпированной, уменьшилось до 40%. Это свидетельствует об улучшении восприятия антикоррупционных усилий по сравнению с 2024 годом, когда таких было 47%.

Исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий отметил, что восприятие коррупции напрямую влияет на национальную безопасность. По его словам, распространение нарратива о "тотальной коррупции" в Украине играет на пользу врагу, ведь подрывает доверие к государству и снижает поддержку среди партнеров.

В сентябре еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос во время интервью украинским медиа отметила, что борьба с коррупцией является ключевой реформой, над которой должна работать Украина. По ее словам, для этого необходимо работать не только с законодательством, но и с гражданским обществом.

