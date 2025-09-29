Еврокомиссар Кос: Борьба с коррупцией – это ключевая реформа, над которой должна работать Украина
Еврокомиссар Марта Кос подчеркнула, что борьба с коррупцией является ключевой реформой, над которой должна работать Украина.
Об этом она сказала в интервью "Суспільному", информирует Цензор.НЕТ.
"Важно, чтобы у вас была стабильная экономика и законодательство, которое будет привлекать инвестиции, в том числе из-за рубежа. Это чрезвычайно важно для восстановления страны. Если у вас не будет сильных и независимых антикоррупционных институтов, иностранные инвесторы не придут, потому что будут считать свои инвестиции опасными. Без таких институтов много денег может быть потеряно", - сказала Кос.
Также еврокомиссар добавила, что для преодоления коррупции необходимо работать не только с законодательством, но и с гражданским обществом.
Напомним, что также еврокомиссар Кос заявила, что Украина выполнила свое "домашнее задание" по нацменьшинствам. Отныне можно открывать первый кластер переговоров по вступлению государства в Европейский Союз.
Кроме этого, Кос заявила, что Еврокомиссия завершила процесс скрининга законодательства Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а це неможливо за існування цієї системи
DW
Колишній міністр сільського господарства Китаю Тан Женьцзянь засуджений до смертної кари за отримання хабарів в особливо великому розмірі. Згідно з оголошеним у неділю, 28 вересня, вердиктом суду міста Чанчунь північно-східної провінції Цзілінь, ухвалою передбачено відстрочку виконання вироку на два роки, повідомляють китайські державні ЗМІ.
Згідно з повідомленням, Тан Женьцзянь, котрий раніше посідав керівні пости в партій ієрархії компартії КНР, був довічно позбавлений політичних прав. Все його особисте майно, а також доходи, отриманні протизаконним шляхом, конфіскують на користь держави.
Китай вийшов з бідності і по рівню і якостю життя населення обігнав Росію.
Вся вертикаль його сраного Шапітолію тримаєттся виключно на корупції.
Без корупції вся ця їбана халабуда розвалиттся враз бо ні Малюку, ні прокурорам не буде зиску захищати цю мавпу та її дефективних менеджерів.
Де всі рівні перед законом,
де є чесні та прозорі правила гри.
Одні для всіх»
(с) вова зеленський, трибуна Верховної Ради, інавгурація.