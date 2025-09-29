РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5833 посетителя онлайн
Новости Борьба с коррупцией Антикоррупционные реформы
242 15

Еврокомиссар Кос: Борьба с коррупцией – это ключевая реформа, над которой должна работать Украина

Марта Кос

Еврокомиссар Марта Кос подчеркнула, что борьба с коррупцией является ключевой реформой, над которой должна работать Украина.

Об этом она сказала в интервью "Суспільному", информирует Цензор.НЕТ.

"Важно, чтобы у вас была стабильная экономика и законодательство, которое будет привлекать инвестиции, в том числе из-за рубежа. Это чрезвычайно важно для восстановления страны. Если у вас не будет сильных и независимых антикоррупционных институтов, иностранные инвесторы не придут, потому что будут считать свои инвестиции опасными. Без таких институтов много денег может быть потеряно", - сказала Кос.

Больше читайте в нашем Телеграм-канале!

Также еврокомиссар добавила, что для преодоления коррупции необходимо работать не только с законодательством, но и с гражданским обществом.

Напомним, что также еврокомиссар Кос заявила, что Украина выполнила свое "домашнее задание" по нацменьшинствам. Отныне можно открывать первый кластер переговоров по вступлению государства в Европейский Союз.

Кроме этого, Кос заявила, что Еврокомиссия завершила процесс скрининга законодательства Украины.

Читайте также: Еврокомиссар Кос встретится с представителями НАБУ, САП и ВАКС: "Нельзя позволить украинским реформам остановиться"

Автор: 

коррупция (8638) реформы (3970) Кос Марта (1)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
так це ж повинні сидіти в буцигарні : міндічі, шурми, ахмєтови, ржзніков, тимошенок і багато інших ... всіх не перерахувати ...
а це неможливо за існування цієї системи
показать весь комментарий
29.09.2025 23:32 Ответить
+3
Ще одна "агентка кремля"... В нас не має корупції, це все ІПСО! Скоро до тебе прийде СБУ...
показать весь комментарий
29.09.2025 23:35 Ответить
+2
Не може ЗЄ боротися сам з собою.
Вся вертикаль його сраного Шапітолію тримаєттся виключно на корупції.

Без корупції вся ця їбана халабуда розвалиттся враз бо ні Малюку, ні прокурорам не буде зиску захищати цю мавпу та її дефективних менеджерів.
показать весь комментарий
29.09.2025 23:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
так це ж повинні сидіти в буцигарні : міндічі, шурми, ахмєтови, ржзніков, тимошенок і багато інших ... всіх не перерахувати ...
а це неможливо за існування цієї системи
показать весь комментарий
29.09.2025 23:32 Ответить
Ще одна "агентка кремля"... В нас не має корупції, це все ІПСО! Скоро до тебе прийде СБУ...
показать весь комментарий
29.09.2025 23:35 Ответить
Потрібно брати приклад з китайців. Китай не воює, але і в мирний час з хабарниками не панькається.

DW
Колишній міністр сільського господарства Китаю Тан Женьцзянь засуджений до смертної кари за отримання хабарів в особливо великому розмірі. Згідно з оголошеним у неділю, 28 вересня, вердиктом суду міста Чанчунь північно-східної провінції Цзілінь, ухвалою передбачено відстрочку виконання вироку на два роки, повідомляють китайські державні ЗМІ.

Згідно з повідомленням, Тан Женьцзянь, котрий раніше посідав керівні пости в партій ієрархії компартії КНР, був довічно позбавлений політичних прав. Все його особисте майно, а також доходи, отриманні протизаконним шляхом, конфіскують на користь держави.
показать весь комментарий
29.09.2025 23:37 Ответить
Але на рівень корупції у Китаї це не вплинуло аж ніяк.
показать весь комментарий
29.09.2025 23:47 Ответить
Корупцію у Китаї тримають під контролем.
Китай вийшов з бідності і по рівню і якостю життя населення обігнав Росію.
показать весь комментарий
29.09.2025 23:54 Ответить
Это в больших городах. В провинциях тот ещё пипец по уровню жизни. Вообще Китай это дутый экономический пузырь, и состояние экономики там сейчас не очень. Ну, там свой телемарафон, и о экономических проблемах в открытую желающих говорить не много, а то придут товарищи и объяснят, что к чему. Как маленький пример-рассказал в местном интернете, что твой электромобиль по качеству полное г..но, и к тебе приходят и очень вежливо намекают удалить свой контент по данному вопросу, и вообще ошибся и твоё авто лучшее о чём ты мечтал. И приходят не от автокомпании, а товарищи в форме.
показать весь комментарий
30.09.2025 00:07 Ответить
"Єврокомісарка Кос: Боротьба з корупцією - це ключова реформа, над якою має працювати Україна" "хАрАшо"-- сказав головний корупціонер і вся його шобла йому зааплодувала...
показать весь комментарий
29.09.2025 23:41 Ответить
Не може ЗЄ боротися сам з собою.
Вся вертикаль його сраного Шапітолію тримаєттся виключно на корупції.

Без корупції вся ця їбана халабуда розвалиттся враз бо ні Малюку, ні прокурорам не буде зиску захищати цю мавпу та її дефективних менеджерів.
показать весь комментарий
29.09.2025 23:45 Ответить
...й простим скрінінгом її не вишкребти ... Особливо коли влада корупційної риговської непроукраїнської мотивації, чужої їй ментальності не за походженням з якого вона етносу навіть, а за середовищем здобуття цінностей . То це просто біда для нещасної України . Зраз Зеленський й його камарилья на УКРАЇНСЬКМУ КОНТЕНТІ буде мародерити допомогу друзів. 1 год "укроконтенту" у них коштуватиме 4млн !!!Адже є така структура МІНДІЧА Кінокіт-вона володіє каналом РАДА, вона у т ч будує мультики з Фламінгами ,,, От кому доручать той контент- як ХТО думає? А буде всього просте перевтілення типу ТОМОСна ТЕРМОС ну шаб паржать . типу Гей-ГЕй козаки в лабутенах на каблуцярах ...
показать весь комментарий
29.09.2025 23:48 Ответить
приклад з багатьох Компания "Кинокит", принадлежащая советнику Минобороны Тимошенко, получила статус критически важной и забронировала всех работников
показать весь комментарий
29.09.2025 23:50 Ответить
В Європі знову тицьнули Зеленського в його ж рідне корупційне лайно.
показать весь комментарий
29.09.2025 23:50 Ответить
«Ми збудуємо країну інших можливостей.
Де всі рівні перед законом,
де є чесні та прозорі правила гри.
Одні для всіх»
(с) вова зеленський, трибуна Верховної Ради, інавгурація.
показать весь комментарий
29.09.2025 23:51 Ответить
В цього кабана всі мізки жиром заплили.
показать весь комментарий
30.09.2025 00:00 Ответить
Наші дегенерати роблять вигляд, що не розуміють те, що сказано так мудро. Кажіть простіше: припиніть красти, п.дараси!!!
показать весь комментарий
29.09.2025 23:59 Ответить
Please! Save Ukraine from corrupted president and all the rest prorusian officials on other words putin's agents in Ukraine. Europe and the USA, they just trick you with their videos!!!
показать весь комментарий
30.09.2025 00:06 Ответить
 
 