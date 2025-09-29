Еврокомиссар Кос: Борьба с коррупцией – это ключевая реформа, над которой должна работать Украина

Еврокомиссар Марта Кос подчеркнула, что борьба с коррупцией является ключевой реформой, над которой должна работать Украина.

Об этом она сказала в интервью "Суспільному".

"Важно, чтобы у вас была стабильная экономика и законодательство, которое будет привлекать инвестиции, в том числе из-за рубежа. Это чрезвычайно важно для восстановления страны. Если у вас не будет сильных и независимых антикоррупционных институтов, иностранные инвесторы не придут, потому что будут считать свои инвестиции опасными. Без таких институтов много денег может быть потеряно", - сказала Кос.

Также еврокомиссар добавила, что для преодоления коррупции необходимо работать не только с законодательством, но и с гражданским обществом.

Напомним, что также еврокомиссар Кос заявила, что Украина выполнила свое "домашнее задание" по нацменьшинствам. Отныне можно открывать первый кластер переговоров по вступлению государства в Европейский Союз.

Кроме этого, Кос заявила, что Еврокомиссия завершила процесс скрининга законодательства Украины.

