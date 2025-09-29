Єврокомісарка Кос: Боротьба з корупцією – це ключова реформа, над якою має працювати Україна

Єврокомісарка Марта Кос наголосила, що боротьба з корупцією є ключовою реформою, над якою має працювати Україна.

Про це вона сказала в інтервʼю "Суспільному", інформує Цензор.НЕТ.

"Важливо, щоб у вас була стабільна економіка та законодавство, яке приваблюватиме інвестиції, зокрема з-за кордону. Це надзвичайно важливо для відбудови країни. Якщо у вас не буде сильних і незалежних антикорупційних інституцій, іноземні інвестори не прийдуть, бо вважатимуть свої інвестиції небезпечними. Без таких інституцій багато грошей може бути втрачено", - сказала Кос.

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!

Також єврокомісарка додала, що для подолання корупції необхідно працювати не лише з законодавством, а й з громадянським суспільством.

Нагадаємо, що також єврокомісарка Кос заявила, що Україна виконала своє "домашнє завдання" щодо нацменшин. Відтепер можна відкривати перший кластер переговорів щодо вступу держави в Європейський Союз.

Крім цього, Кос заявила, що Єврокомісія завершила процес скринінгу законодавства України.

Читайте також: Єврокомісарка Кос зустрінеться з представниками НАБУ, САП та ВАКС: "Не можна дозволити українським реформам зупинитися"