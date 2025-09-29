Єврокомісарка Кос: Боротьба з корупцією – це ключова реформа, над якою має працювати Україна
Єврокомісарка Марта Кос наголосила, що боротьба з корупцією є ключовою реформою, над якою має працювати Україна.
Про це вона сказала в інтервʼю "Суспільному", інформує Цензор.НЕТ.
"Важливо, щоб у вас була стабільна економіка та законодавство, яке приваблюватиме інвестиції, зокрема з-за кордону. Це надзвичайно важливо для відбудови країни. Якщо у вас не буде сильних і незалежних антикорупційних інституцій, іноземні інвестори не прийдуть, бо вважатимуть свої інвестиції небезпечними. Без таких інституцій багато грошей може бути втрачено", - сказала Кос.
Також єврокомісарка додала, що для подолання корупції необхідно працювати не лише з законодавством, а й з громадянським суспільством.
Нагадаємо, що також єврокомісарка Кос заявила, що Україна виконала своє "домашнє завдання" щодо нацменшин. Відтепер можна відкривати перший кластер переговорів щодо вступу держави в Європейський Союз.
Крім цього, Кос заявила, що Єврокомісія завершила процес скринінгу законодавства України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а це неможливо за існування цієї системи
DW
Колишній міністр сільського господарства Китаю Тан Женьцзянь засуджений до смертної кари за отримання хабарів в особливо великому розмірі. Згідно з оголошеним у неділю, 28 вересня, вердиктом суду міста Чанчунь північно-східної провінції Цзілінь, ухвалою передбачено відстрочку виконання вироку на два роки, повідомляють китайські державні ЗМІ.
Згідно з повідомленням, Тан Женьцзянь, котрий раніше посідав керівні пости в партій ієрархії компартії КНР, був довічно позбавлений політичних прав. Все його особисте майно, а також доходи, отриманні протизаконним шляхом, конфіскують на користь держави.
Китай вийшов з бідності і по рівню і якостю життя населення обігнав Росію.
Попри загальну повільність ринку електромобілів у Європі, китайські бренди різко вирвалися вперед, захопивши рекордну частку в 11% сегмента електромобілів до середини 2025 року.
Проте, з понад 43 500 зареєстрованих одиниць лише в серпні 2025 року - на 121% більше порівняно з минулим роком - китайські компанії демонструють стійкість, поєднуючи електромобілі на батареї (BEV) та підключувані гібриди (PHEV), щоб залучити економних покупців.
З січня по серпень 2025 року китайські виробники електромобілів зареєстрували приблизно 350 000 автомобілів у країнах Європи-28, що є вражаючим зростанням на 150% порівняно з попереднім роком, завдяки зростанню продажів PHEV (збільшення на 546% на початку 2025 року).
Цей показник перевищив результати кількох традиційних європейських брендів.
Їхні автомобілі відповідають європейському рівню, але коштують помітно дешевше.
Середній Volkswagen у Німеччині коштує на 73 % дорожче, ніж у Китаї.
Особливо, коли у країні 1,5 мілтярди потенційних корупціонерів. 😁
Заїбешся розстрілювати. Тут треба якось маштабніше. Циклон-Б, наприклад.
Авторитаризм є найкращим грунтом для корупції. Почитай про удаваний орднунг у нацистів заради цікавості. Або про корупцію у Совку.
Вся вертикаль його сраного Шапітолію тримаєттся виключно на корупції.
Без корупції вся ця їбана халабуда розвалиттся враз бо ні Малюку, ні прокурорам не буде зиску захищати цю мавпу та її дефективних менеджерів.
Де всі рівні перед законом,
де є чесні та прозорі правила гри.
Одні для всіх»
(с) вова зеленський, трибуна Верховної Ради, інавгурація.