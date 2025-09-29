УКР
Єврокомісарка Кос: Боротьба з корупцією – це ключова реформа, над якою має працювати Україна

Марта Кос

Єврокомісарка Марта Кос наголосила, що боротьба з корупцією є ключовою реформою, над якою має працювати Україна.

Про це вона сказала в інтервʼю "Суспільному", інформує Цензор.НЕТ.

"Важливо, щоб у вас була стабільна економіка та законодавство, яке приваблюватиме інвестиції, зокрема з-за кордону. Це надзвичайно важливо для відбудови країни. Якщо у вас не буде сильних і незалежних антикорупційних інституцій, іноземні інвестори не прийдуть, бо вважатимуть свої інвестиції небезпечними. Без таких інституцій багато грошей може бути втрачено", - сказала Кос.

Також єврокомісарка додала, що для подолання корупції необхідно працювати не лише з законодавством, а й з громадянським суспільством.

Нагадаємо, що також єврокомісарка Кос заявила, що Україна виконала своє "домашнє завдання" щодо нацменшин. Відтепер можна відкривати перший кластер переговорів щодо вступу держави в Європейський Союз.

Крім цього, Кос заявила, що Єврокомісія завершила процес скринінгу законодавства України.

Читайте також: Єврокомісарка Кос зустрінеться з представниками НАБУ, САП та ВАКС: "Не можна дозволити українським реформам зупинитися"

так це ж повинні сидіти в буцигарні : міндічі, шурми, ахмєтови, ржзніков, тимошенок і багато інших ... всіх не перерахувати ...
а це неможливо за існування цієї системи
показати весь коментар
29.09.2025 23:32 Відповісти
Ще одна "агентка кремля"... В нас не має корупції, це все ІПСО! Скоро до тебе прийде СБУ...
показати весь коментар
29.09.2025 23:35 Відповісти
Потрібно брати приклад з китайців. Китай не воює, але і в мирний час з хабарниками не панькається.

DW
Колишній міністр сільського господарства Китаю Тан Женьцзянь засуджений до смертної кари за отримання хабарів в особливо великому розмірі. Згідно з оголошеним у неділю, 28 вересня, вердиктом суду міста Чанчунь північно-східної провінції Цзілінь, ухвалою передбачено відстрочку виконання вироку на два роки, повідомляють китайські державні ЗМІ.

Згідно з повідомленням, Тан Женьцзянь, котрий раніше посідав керівні пости в партій ієрархії компартії КНР, був довічно позбавлений політичних прав. Все його особисте майно, а також доходи, отриманні протизаконним шляхом, конфіскують на користь держави.
показати весь коментар
29.09.2025 23:37 Відповісти
Але на рівень корупції у Китаї це не вплинуло аж ніяк.
показати весь коментар
29.09.2025 23:47 Відповісти
Корупцію у Китаї тримають під контролем.
Китай вийшов з бідності і по рівню і якостю життя населення обігнав Росію.
показати весь коментар
29.09.2025 23:54 Відповісти
Это в больших городах. В провинциях тот ещё пипец по уровню жизни. Вообще Китай это дутый экономический пузырь, и состояние экономики там сейчас не очень. Ну, там свой телемарафон, и о экономических проблемах в открытую желающих говорить не много, а то придут товарищи и объяснят, что к чему. Как маленький пример-рассказал в местном интернете, что твой электромобиль по качеству полное г..но, и к тебе приходят и очень вежливо намекают удалить свой контент по данному вопросу, и вообще ошибся и твоё авто лучшее о чём ты мечтал. И приходят не от автокомпании, а товарищи в форме.
показати весь коментар
30.09.2025 00:07 Відповісти
Китайські виробники електромобілів користуються перевагами доступного ціноутворення, передовими батарейними технологіями та швидким запуском моделей, щоб кинути виклик усталеним гравцям, таким як Volkswagen та Tesla.
Попри загальну повільність ринку електромобілів у Європі, китайські бренди різко вирвалися вперед, захопивши рекордну частку в 11% сегмента електромобілів до середини 2025 року.
показати весь коментар
30.09.2025 00:15 Відповісти
Європейський Союз у липні 2024 року запровадив мита на китайські імпорти до 38%, щоб захистити місцеву промисловість.
Проте, з понад 43 500 зареєстрованих одиниць лише в серпні 2025 року - на 121% більше порівняно з минулим роком - китайські компанії демонструють стійкість, поєднуючи електромобілі на батареї (BEV) та підключувані гібриди (PHEV), щоб залучити економних покупців.
З січня по серпень 2025 року китайські виробники електромобілів зареєстрували приблизно 350 000 автомобілів у країнах Європи-28, що є вражаючим зростанням на 150% порівняно з попереднім роком, завдяки зростанню продажів PHEV (збільшення на 546% на початку 2025 року).
Цей показник перевищив результати кількох традиційних європейських брендів.
показати весь коментар
30.09.2025 00:19 Відповісти
Китайские авто-это г..но в красивой обёртке. Почему-то у китайцев мечта купить европейское авто, но это дороже чем китайское. И на вторичном рынке китайский автопром максимально падает в цене. Но, у вас своё мнение, у меня своё.
показати весь коментар
30.09.2025 00:25 Відповісти
Chery - найбільший експортер автомобілів з Китаю, тільки у 2024 році відправив за кордон понад 1,1 мільйона машин.
Їхні автомобілі відповідають європейському рівню, але коштують помітно дешевше.
Середній Volkswagen у Німеччині коштує на 73 % дорожче, ніж у Китаї.
показати весь коментар
30.09.2025 00:26 Відповісти
Ще ніколи і нікому страти не допомогли побороти корупцію.

Особливо, коли у країні 1,5 мілтярди потенційних корупціонерів. 😁
Заїбешся розстрілювати. Тут треба якось маштабніше. Циклон-Б, наприклад.

Авторитаризм є найкращим грунтом для корупції. Почитай про удаваний орднунг у нацистів заради цікавості. Або про корупцію у Совку.
показати весь коментар
30.09.2025 00:27 Відповісти
"Єврокомісарка Кос: Боротьба з корупцією - це ключова реформа, над якою має працювати Україна" "хАрАшо"-- сказав головний корупціонер і вся його шобла йому зааплодувала...
показати весь коментар
29.09.2025 23:41 Відповісти
Не може ЗЄ боротися сам з собою.
Вся вертикаль його сраного Шапітолію тримаєттся виключно на корупції.

Без корупції вся ця їбана халабуда розвалиттся враз бо ні Малюку, ні прокурорам не буде зиску захищати цю мавпу та її дефективних менеджерів.
показати весь коментар
29.09.2025 23:45 Відповісти
...й простим скрінінгом її не вишкребти ... Особливо коли влада корупційної риговської непроукраїнської мотивації, чужої їй ментальності не за походженням з якого вона етносу навіть, а за середовищем здобуття цінностей . То це просто біда для нещасної України . Зраз Зеленський й його камарилья на УКРАЇНСЬКМУ КОНТЕНТІ буде мародерити допомогу друзів. 1 год "укроконтенту" у них коштуватиме 4млн !!!Адже є така структура МІНДІЧА Кінокіт-вона володіє каналом РАДА, вона у т ч будує мультики з Фламінгами ,,, От кому доручать той контент- як ХТО думає? А буде всього просте перевтілення типу ТОМОСна ТЕРМОС ну шаб паржать . типу Гей-ГЕй козаки в лабутенах на каблуцярах ...
показати весь коментар
29.09.2025 23:48 Відповісти
приклад з багатьох Компания "Кинокит", принадлежащая советнику Минобороны Тимошенко, получила статус критически важной и забронировала всех работников
показати весь коментар
29.09.2025 23:50 Відповісти
В Європі знову тицьнули Зеленського в його ж рідне корупційне лайно.
показати весь коментар
29.09.2025 23:50 Відповісти
«Ми збудуємо країну інших можливостей.
Де всі рівні перед законом,
де є чесні та прозорі правила гри.
Одні для всіх»
(с) вова зеленський, трибуна Верховної Ради, інавгурація.
показати весь коментар
29.09.2025 23:51 Відповісти
В цього кабана всі мізки жиром заплили.
показати весь коментар
30.09.2025 00:00 Відповісти
Наші дегенерати роблять вигляд, що не розуміють те, що сказано так мудро. Кажіть простіше: припиніть красти, п.дараси!!!
показати весь коментар
29.09.2025 23:59 Відповісти
Please! Save Ukraine from corrupted president and all the rest prorusian officials on other words putin's agents in Ukraine. Europe and the USA, they just trick you with their videos!!!
показати весь коментар
30.09.2025 00:06 Відповісти
 
 