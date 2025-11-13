73% украинцев считают, что уровень коррупции в Украине за время полномасштабной войны вырос, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Подавляющее большинство опрошенных граждан Украины считают, что за время полномасштабного вторжения уровень коррупции в Украине значительно вырос. Ответственными за коррупцию в органах власти украинцы чаще всего считают главу государства и Офис Президента.

Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательской компании "Социополис"

Мнения украинцев о коррупции

Так, 73,9% убеждены, что уровень коррупции в Украине увеличился за время большой войны с РФ.

Значительно меньшее количество респондентов (18,4%) считают, что за время полномасштабного вторжения уровень коррупции в стране не изменился, и только 6,1% респондентов считают, что уровень коррупции за указанный период времени уменьшился.

Кто ответственен за коррупцию

В то же время в вопросе о том, кто больше всего в Украине способствует коррупции в органах власти своей деятельностью или бездействием, среди опрошенных жителей Украины нет единодушия.

Чаще всего респонденты называли в первую очередь ответственными за коррупцию в органах власти:

Президента Украины Владимира Зеленского и офис Президента Украины (25,5%);

Верховную Раду Украины, народных депутатов (19,1%)

самих людей и менталитет населения Украины (16,2%).

Также в совокупности 18,1% опрошенных считают, что ответственность лежит на правоохранительных, антикоррупционных органах и судах.

"Такая структура ответов демонстрирует размытость представлений о конкретных виновниках коррупции и в то же время — персонификацию ответственности на высших уровнях власти. Это свидетельствует о кризисе институционального доверия, когда граждане воспринимают коррупцию не как отдельные злоупотребления, а как системную характеристику политического поля. Показательно, что значительная часть респондентов признает и собственное участие или толерантное отношение к коррупционным практикам, что указывает на глубокую культурную укорененность этого явления", — отметили социологи.

Отставка Ермака

Кроме того, согласно результатам опроса, большинство жителей Украины (62,2%) поддерживает отставку Андрея Ермака с поста главы Офиса Президента Украины.

Не поддерживают отставку Андрея Ермака 21,2% опрошенных, а 16,5% респондентов не определились с ответом на этот вопрос.

Миндичгейт

