РУС
Коррупция в Украине
1 722 42

73% украинцев считают, что уровень коррупции в Украине за время полномасштабной войны вырос, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Подавляющее большинство опрошенных граждан Украины считают, что за время полномасштабного вторжения уровень коррупции в Украине значительно вырос. Ответственными за коррупцию в органах власти украинцы чаще всего считают главу государства и Офис Президента.

Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательской компании "Социополис", информирует Цензор.НЕТ.

Мнения украинцев о коррупции

Так, 73,9% убеждены, что уровень коррупции в Украине увеличился за время большой войны с РФ.

Значительно меньшее количество респондентов (18,4%) считают, что за время полномасштабного вторжения уровень коррупции в стране не изменился, и только 6,1% респондентов считают, что уровень коррупции за указанный период времени уменьшился.

Коррупция в Украине – украинцы считают, что она возросла за время войны

Кто ответственен за коррупцию

В то же время в вопросе о том, кто больше всего в Украине способствует коррупции в органах власти своей деятельностью или бездействием, среди опрошенных жителей Украины нет единодушия.

Чаще всего респонденты называли в первую очередь ответственными за коррупцию в органах власти:

  • Президента Украины Владимира Зеленского и офис Президента Украины (25,5%);
  • Верховную Раду Украины, народных депутатов (19,1%)
  • самих людей и менталитет населения Украины (16,2%).

Также в совокупности 18,1% опрошенных считают, что ответственность лежит на правоохранительных, антикоррупционных органах и судах.

Коррупция в Украине – украинцы считают, что она возросла за время войны

"Такая структура ответов демонстрирует размытость представлений о конкретных виновниках коррупции и в то же время — персонификацию ответственности на высших уровнях власти. Это свидетельствует о кризисе институционального доверия, когда граждане воспринимают коррупцию не как отдельные злоупотребления, а как системную характеристику политического поля. Показательно, что значительная часть респондентов признает и собственное участие или толерантное отношение к коррупционным практикам, что указывает на глубокую культурную укорененность этого явления", — отметили социологи.

Отставка Ермака

Кроме того, согласно результатам опроса, большинство жителей Украины (62,2%) поддерживает отставку Андрея Ермака с поста главы Офиса Президента Украины.

Не поддерживают отставку Андрея Ермака 21,2% опрошенных, а 16,5% респондентов не определились с ответом на этот вопрос.

Коррупция в Украине

Миндичгейт

Зеленский Владимир (22571) коррупция (8730) опрос (2968) Ермак Андрей (1325)
Топ комментарии
+13
Та що ж за число таке магічне
показать весь комментарий
13.11.2025 17:40 Ответить
+6
Упороті 73% досі не можуть визнати. що"срака" почалась з них у 2019р
показать весь комментарий
13.11.2025 18:03 Ответить
+5
показать весь комментарий
13.11.2025 17:40 Ответить
Та що ж за число таке магічне
показать весь комментарий
13.11.2025 17:40 Ответить
А це ті,які голосували,а тепер розчарувались.Як писав Остап Вишня це - чухраїнці,вони ******* приколи,а потім чухають потилиці...
показать весь комментарий
13.11.2025 17:57 Ответить
А чому вони так голосували, може раніше щось не так було
показать весь комментарий
13.11.2025 18:51 Ответить
Бо голосували по приколу, щоб поржать, бо какая разніца, бо Г+Г бошки не тільки промив, а і повідривав!
показать весь комментарий
13.11.2025 19:00 Ответить
Це перше що спало на думку після прочитання цієї новини.....
показать весь комментарий
13.11.2025 17:57 Ответить
Упороті 73% досі не можуть визнати. що"срака" почалась з них у 2019р
показать весь комментарий
13.11.2025 18:03 Ответить
А за кого треба було голосувати, я так зовсім на другий тур не ходив. Бо не вважав ні одного ні другого достойним. Клоун вперше шов, ось людей це і спровокувало, бо всі що ще були вже остогідли
показать весь комментарий
13.11.2025 18:59 Ответить
Ну якщо вам остогидли, то що заважало в 1 турі обрати когось адекватного, щоб у 2 тур вийшов??? Ну Зе ж не одне нове обличчя там був, було кілька доволі непоганих кандидатів...
показать весь комментарий
13.11.2025 19:01 Ответить
показать весь комментарий
13.11.2025 17:40 Ответить
"73% українців вважають" - ой Боже, это уже фарс))) проклятье какое то с этими процентами
показать весь комментарий
13.11.2025 17:40 Ответить
АХАХАХАХХАХАХАХАХА - щось мені ця цифра нагадує

аааааааа точно "хуже не будет" "еслі что мі его снесем"....снесуни блін))) інколи приходить думка що демократія не така і хороша форма правління - при демократії завжди пропаганда можу баранів надути
показать весь комментарий
13.11.2025 17:40 Ответить
а ти знаєш скільки відсотків українців вважають тебе з єрмаком 3.14дарасоми? мінімум 50%
показать весь комментарий
13.11.2025 17:41 Ответить
Шляхом підрахунків можна визначити що 27% дивляться і вірять марахвону
показать весь комментарий
13.11.2025 17:41 Ответить
якісь дебільні питання...
показать весь комментарий
13.11.2025 17:42 Ответить
Все ЗеКодло та їх ОП зі "слугами" - це і є 100% корупція в чистому вигляді.
показать весь комментарий
13.11.2025 17:43 Ответить
І не здивуюсь, якщо цей план знищення України (в тому числі через внутрішній грабіж держави) був ще узгоджений та затверджений свого часу в Омані.
показать весь комментарий
13.11.2025 17:46 Ответить
Той показник, дістає Україну ще з проклятого 2019.
показать весь комментарий
13.11.2025 17:45 Ответить
значить 27% приймають участь в корупції, а 73% хотіли би, але не мають можливості...
показать весь комментарий
13.11.2025 17:45 Ответить
73% за що билися, на те й наразилися.
показать весь комментарий
13.11.2025 17:46 Ответить
А 27 % - це ті, що були або зараз знаходяться при владі?
показать весь комментарий
13.11.2025 17:46 Ответить
Проведіть опитування про те щоб замінити двічі простроченого свіжим президентом
показать весь комментарий
13.11.2025 17:46 Ответить
🤣 На перший погляд схоже, виборці Партрєта стали прозрівати. Бо 25 відсотків виборців, що голосували за іншого кандидата, одразу знчли, що з корупцвєю буде повний піздєц квартал.
показать весь комментарий
13.11.2025 17:47 Ответить
Знову ці 73%.
показать весь комментарий
13.11.2025 17:47 Ответить
А решта українців задоволені, що щирі українці сумками крадуть і носять їх долари, залишивши їх без світла і захисту?
показать весь комментарий
13.11.2025 17:49 Ответить
Решта це ті котрі сами крадуть...
показать весь комментарий
13.11.2025 19:03 Ответить
Як болячка якась .. Заразна . Трампа заклинило на - 350 млрд , а наших соціологів на - 73% .
показать весь комментарий
13.11.2025 17:54 Ответить
Это какой-то ПОЗОР
показать весь комментарий
13.11.2025 17:55 Ответить
6 дней тому были. опросы и коррупции почти не было и тут уже 74 процента, кто вам верит, ублюдочные, народ 100 процентов знает, ЕСТЬ, БЫЛА И НАВЕРНОЕ БУДЕТ
показать весь комментарий
13.11.2025 17:57 Ответить
ну добре що хоч порошенка вже не винуватять
показать весь комментарий
13.11.2025 17:58 Ответить
https://x.com/RudijLis

Pandamonium @RudijLis



https://x.com/RudijLis/status/1988943683354521710
А ось і каса Коломой вирішив відомстити Дєрьмаку, який тримає його в СІЗО і віджав всі бізнеси. А знає про Буратіну він ой як багато
показать весь комментарий
13.11.2025 18:07 Ответить
Ті,що голосували за сн.
Проте, не всі, бо всіх було 73.22.
0.22-це закамянілі у своїй вірі до слуги,з ним хоч на край світу підуть,навіть у ростов.
показать весь комментарий
13.11.2025 18:08 Ответить
Та хай п...ь
показать весь комментарий
13.11.2025 18:59 Ответить
В Україні корупція? Да ладно...
показать весь комментарий
13.11.2025 18:08 Ответить
https://x.com/RudijLis

Pandamonium @RudijLis



https://x.com/RudijLis/status/1988937164932161621

При обшуку банди Міндича з Енергоатома НАБУ знайшли дані про їх детективів, які розслідували цю справу. Їх могли надати лише мєнти. Після обшуків 10 листопада НАБУ посипалися погрози від зелених продажних силовиків
показать весь комментарий
13.11.2025 18:09 Ответить
В нас менти допомагали столичному бізнесу витіснити місцевий.
Як допомагали? А штрафували найманих працівників по кілька разів у тиждень,поки вони не знялися з робочих місць.
Пишу оте,бо був в числі тих найманих.
показать весь комментарий
13.11.2025 18:21 Ответить
За що штрафували. За те що без каски ходив?
показать весь комментарий
13.11.2025 18:49 Ответить
Зелебоби почали одуплятись )))))
показать весь комментарий
13.11.2025 18:17 Ответить
Так звичайно зросла. Скільки бабла зараз йде в Україну, а підорва ж нікуди не поділась.
показать весь комментарий
13.11.2025 18:21 Ответить
зеленського 🤡 на шашлик і вовкам у лісі згодувати ,зі всією його шоблою ...
показать весь комментарий
13.11.2025 18:22 Ответить
Найгірше те,що на війні заробляють з верхів до самого низу...На 65 відсотків виросло придбання НОВИХ авто...і це пересічними громадянами....про елітні авто - навіть мовчу ..У Києві і не тільки скоро будуть паркувати майбахи на деревах...Бум будівництва елітних багатоповерхівок...та котеджних "Династій". На "волонтерстві" - роблять казкові гроші..."міндичі" скоро ср...ти золотом та доларами будуть...Дай Боже витримати Україні та позбутися цієї пошерсті...Хош НАБУ радує!
показать весь комментарий
13.11.2025 18:36 Ответить
Зеленський кидало свого народу.

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО

1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"

2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"

3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"

4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.

5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
показать весь комментарий
13.11.2025 18:45 Ответить
Нє вєрю, бубачка сказало, що корупції нема, значить НЕМА, він її пабарол - вінават парашенка а можєт зінка
показать весь комментарий
13.11.2025 18:52 Ответить
 
 