73% украинцев считают, что уровень коррупции в Украине за время полномасштабной войны вырос, - опрос. ИНФОГРАФИКА
Подавляющее большинство опрошенных граждан Украины считают, что за время полномасштабного вторжения уровень коррупции в Украине значительно вырос. Ответственными за коррупцию в органах власти украинцы чаще всего считают главу государства и Офис Президента.
Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательской компании "Социополис", информирует Цензор.НЕТ.
Мнения украинцев о коррупции
Так, 73,9% убеждены, что уровень коррупции в Украине увеличился за время большой войны с РФ.
Значительно меньшее количество респондентов (18,4%) считают, что за время полномасштабного вторжения уровень коррупции в стране не изменился, и только 6,1% респондентов считают, что уровень коррупции за указанный период времени уменьшился.
Кто ответственен за коррупцию
В то же время в вопросе о том, кто больше всего в Украине способствует коррупции в органах власти своей деятельностью или бездействием, среди опрошенных жителей Украины нет единодушия.
Чаще всего респонденты называли в первую очередь ответственными за коррупцию в органах власти:
- Президента Украины Владимира Зеленского и офис Президента Украины (25,5%);
- Верховную Раду Украины, народных депутатов (19,1%)
- самих людей и менталитет населения Украины (16,2%).
Также в совокупности 18,1% опрошенных считают, что ответственность лежит на правоохранительных, антикоррупционных органах и судах.
"Такая структура ответов демонстрирует размытость представлений о конкретных виновниках коррупции и в то же время — персонификацию ответственности на высших уровнях власти. Это свидетельствует о кризисе институционального доверия, когда граждане воспринимают коррупцию не как отдельные злоупотребления, а как системную характеристику политического поля. Показательно, что значительная часть респондентов признает и собственное участие или толерантное отношение к коррупционным практикам, что указывает на глубокую культурную укорененность этого явления", — отметили социологи.
Отставка Ермака
Кроме того, согласно результатам опроса, большинство жителей Украины (62,2%) поддерживает отставку Андрея Ермака с поста главы Офиса Президента Украины.
Не поддерживают отставку Андрея Ермака 21,2% опрошенных, а 16,5% респондентов не определились с ответом на этот вопрос.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
