Кос: Коррупция есть везде, главное - как на нее реагируют. Украина идет правильным антикоррупционным путем

Марта Кос

Комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос заявила, что коррупция распространена по всей Европе, однако главное - как на нее реагируют, и выразила уверенность в правильности антикоррупционного курса Украины при поддержке ЕС.

Об этом она сказала на конференции ReBuild Ukraine, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Реакция Кос на "Миндичгейт"

"Для меня важнее, когда это происходит, поэтому мы делаем все, чтобы предотвратить коррупцию, но когда это все-таки случается, важно, как реагируют на это без вмешательства политических лидеров. И именно поэтому я оптимистично настроена по этому поводу", - подчеркнула Кос.

Она добавила, что борьба с коррупцией - это не только преследование нарушителей, но и обеспечение того, чтобы деньги оставались в стране и шли на благое дело.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МИД ответило Орбану по поводу "Миндичгейта": "Лекции о коррупции от политика, замешанного в коррупционных скандалах, - нет, спасибо"

Обстрелы энергетики Россией

Комиссар выразила соболезнования в связи с недавним инцидентом в Украине, который произошел в секторе энергетики во время активных российских обстрелов.

"Люди гибнут, потому что Россия атакует энергетическую инфраструктуру, как никогда раньше. У них нет горячей воды, у них нет света. И именно в этом секторе произошел этот случай", - сказала Кос.

Реформы

В то же время она подчеркнула, что Украина вместе с ЕС находится на правильном пути реформ.

"Зеленский это понимает и призвал правительство эффективно сотрудничать с антикоррупционными институтами, и это хорошая реакция", - подытожила комиссар.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Орбан о "Миндичгейте": "Военная мафия", связанная с президентом Зеленским, ворует деньги европейцев

Миндичгейт

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Каллас о "Миндичгейте": Коррупции нет места, особенно сейчас. Это буквально деньги народа, которые должны идти на передовую

Рожеві поні.
13.11.2025 13:38 Ответить
ну так, корумпована влада, війна - то все нормально, головне, щоб те все було в Україні, а не у них
13.11.2025 13:42 Ответить
Гній лицемірний. Будуть зелених мародерів покривати до останнього, аби тільки гундос тут ***** тримав і до них не пускав. Мразі, кончені мразі.
13.11.2025 13:48 Ответить
В нас викривачів корупції кишенькова СБУ без ордера закриває разом з родичами та свідками. І де тут пані Марта Кос насмоктала собі оптимізму?
13.11.2025 14:01 Ответить
Це як, накрали, втекли, прихопивши гроші, та ще залишеним за себе "смотрящим" вказівки залишили. Хороша боротьба з корупцією
13.11.2025 14:11 Ответить
никак
13.11.2025 14:15 Ответить
 
 