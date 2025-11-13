Кос: Коррупция есть везде, главное - как на нее реагируют. Украина идет правильным антикоррупционным путем

Комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос заявила, что коррупция распространена по всей Европе, однако главное - как на нее реагируют, и выразила уверенность в правильности антикоррупционного курса Украины при поддержке ЕС.

Об этом она сказала на конференции ReBuild Ukraine, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Реакция Кос на "Миндичгейт"

"Для меня важнее, когда это происходит, поэтому мы делаем все, чтобы предотвратить коррупцию, но когда это все-таки случается, важно, как реагируют на это без вмешательства политических лидеров. И именно поэтому я оптимистично настроена по этому поводу", - подчеркнула Кос.

Она добавила, что борьба с коррупцией - это не только преследование нарушителей, но и обеспечение того, чтобы деньги оставались в стране и шли на благое дело.

Обстрелы энергетики Россией

Комиссар выразила соболезнования в связи с недавним инцидентом в Украине, который произошел в секторе энергетики во время активных российских обстрелов.

"Люди гибнут, потому что Россия атакует энергетическую инфраструктуру, как никогда раньше. У них нет горячей воды, у них нет света. И именно в этом секторе произошел этот случай", - сказала Кос.

Реформы

В то же время она подчеркнула, что Украина вместе с ЕС находится на правильном пути реформ.

"Зеленский это понимает и призвал правительство эффективно сотрудничать с антикоррупционными институтами, и это хорошая реакция", - подытожила комиссар.

Миндичгейт

