Кос: Коррупция есть везде, главное - как на нее реагируют. Украина идет правильным антикоррупционным путем
Комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос заявила, что коррупция распространена по всей Европе, однако главное - как на нее реагируют, и выразила уверенность в правильности антикоррупционного курса Украины при поддержке ЕС.
Об этом она сказала на конференции ReBuild Ukraine, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Реакция Кос на "Миндичгейт"
"Для меня важнее, когда это происходит, поэтому мы делаем все, чтобы предотвратить коррупцию, но когда это все-таки случается, важно, как реагируют на это без вмешательства политических лидеров. И именно поэтому я оптимистично настроена по этому поводу", - подчеркнула Кос.
Она добавила, что борьба с коррупцией - это не только преследование нарушителей, но и обеспечение того, чтобы деньги оставались в стране и шли на благое дело.
Обстрелы энергетики Россией
Комиссар выразила соболезнования в связи с недавним инцидентом в Украине, который произошел в секторе энергетики во время активных российских обстрелов.
"Люди гибнут, потому что Россия атакует энергетическую инфраструктуру, как никогда раньше. У них нет горячей воды, у них нет света. И именно в этом секторе произошел этот случай", - сказала Кос.
Реформы
В то же время она подчеркнула, что Украина вместе с ЕС находится на правильном пути реформ.
"Зеленский это понимает и призвал правительство эффективно сотрудничать с антикоррупционными институтами, и это хорошая реакция", - подытожила комиссар.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мідас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
