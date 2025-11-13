РУС
Каллас о "Миндичгейте": Коррупции нет места, особенно сейчас. Это буквально деньги народа, которые должны идти на передовую

Каллас о Миндичгейте

Глава европейской дипломатии Кая Каллас назвала скандал с откатами в "Энергоатоме" чрезвычайно досадным и призвала Украину серьезно отнестись к расследованию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на Reuters.

Каллас отметила, что коррупция неприемлема, особенно в условиях войны, когда финансовая помощь направляется на оборону страны.

"Коррупции нет места, особенно сейчас. Я имею в виду, это буквально деньги народа, которые должны идти на передовую. Я думаю, что очень важно, чтобы они действительно продолжали это [расследование] очень быстро и отнеслись к этому очень серьезно", - сказала она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина формирует новый наблюдательный совет "Энергоатома" за неделю, - министр экономики Соболев

Миндичгейт

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Один из фигурантов "Миндичгейта" говорил о тесных связях с руководством ГБР

це у вас немає міста
в ******** це норма життя
13.11.2025 12:33 Ответить
Це Каллос у вас там якісь цінності, а тут у зечорта дипявого трішки другі цінності
13.11.2025 12:34 Ответить
Корупції в Україні немає кінця - потрібно випалювати кальоним залізом
13.11.2025 12:34 Ответить
Кожного управлінця взяти за шию і тримати, доки гроші не дійдуть до фінального результату.
Тільки так європейці повинні давати гроші.
Контроль пальці-шия
13.11.2025 12:35 Ответить
Це ви шановна розумієте, а кагал95 ні
13.11.2025 12:35 Ответить
А чому немає подання в міжнародний розшук на злочинців які пограбували Україну на мільярди доларів,це міндіч ,цукерман так і тих хто раніше втік як: боголюбов ,фірташ ,рабінович ,медвечук ,табачник ,деркач та інша мерзота.
13.11.2025 12:40 Ответить
Колос! Не прибідняйся.
13.11.2025 12:43 Ответить
Не довго і урожай з тебе. Нічто не вічно під місяцем. Поки що.
13.11.2025 12:46 Ответить
Як встидно !!!зелене йди вже не позорся
13.11.2025 12:55 Ответить
Корупції вже немає вільного місця.
13.11.2025 13:01 Ответить
 
 