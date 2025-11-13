Каллас о "Миндичгейте": Коррупции нет места, особенно сейчас. Это буквально деньги народа, которые должны идти на передовую

Глава европейской дипломатии Кая Каллас назвала скандал с откатами в "Энергоатоме" чрезвычайно досадным и призвала Украину серьезно отнестись к расследованию.

Каллас отметила, что коррупция неприемлема, особенно в условиях войны, когда финансовая помощь направляется на оборону страны.

"Коррупции нет места, особенно сейчас. Я имею в виду, это буквально деньги народа, которые должны идти на передовую. Я думаю, что очень важно, чтобы они действительно продолжали это [расследование] очень быстро и отнеслись к этому очень серьезно", - сказала она.

Миндичгейт

