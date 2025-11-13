РУС
2 343 16

Один из фигурантов "Миндичгейта" говорил о тесных связях с руководством ГБР

Фигуранты пленок Миндича имели связь с руководством ГБР

Фигуранты обнародованных записей НАБУ обсуждали тесные связи с руководством Государственного бюро расследований.

Об этом говорится в материале Цензор.НЕТ.

Во время судебного заседания стало известно, что 9 июля 2025 года Миронюк совместно с Басовым организовал направление двух депутатских запросов от двух народных депутатов на оговоренную с ним тематику.

"Кроме того, Миронюк сообщил, что может через временную следственную комиссию Верховной Рады и законодательную инициативу организовать влияние на определенные процессы определенных лиц, что обусловливает риск препятствования уголовному производству иным образом с использованием его связей и влияния на отдельных представителей Верховной Рады Украины и членов временной следственной комиссии", - отмечал прокурор.

"Речь, очевидно, идет о комиссии во главе с Алексеем Кучеренко, которая по сути стала инструментом борьбы с Владимиром Кудрицким", - отмечает автор материала.

По словам прокурора, в этот же день Басов сообщил Миронюку о необходимости привлечения сотрудников Государственного бюро расследований к получению разрешений на проведение обысков в отдельном уголовном производстве с целью выяснить отношения.

"Также указанные лица в случае необходимости имеют возможность привлечь представителей Офиса Генерального прокурора, Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований к давлению на определенных лиц, доказывающих существование факта связей с высокопоставленными лицами правоохранительных органов и риском препятствования уголовному производству", - говорит сторона обвинения.

На записях НАБУ есть материалы, Басов отчитывался Миронюку об организации выпуска им негативной информации, так называемой "чернухи", в подконтрольных средствах информации.

Также 25 сентября 2025 года он сообщил Басову об организации им привлечения 19 сентября 2205 года к уголовной ответственности бывшего члена Наблюдательного совета Бойко. А также об организации им выпуска заказных статей в СМИ города Брюссель и Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, а также направлении депутатских запросов.

14 октября 2025 года Миронюк сообщил Басову, что он имеет тесные связи с руководством Государственного бюро расследований, от которых получит информацию о ходе и перспективах досудебного расследования в отдельных уголовных производствах.

Автор: 

правоохранительные органы ГБР Миронюк Игорь Басов Дмитрий
Топ комментарии
+2
Йшов день третій Міндічгейту. Причетних високопосадовців ставало все більше. А в країні все менше. *** масовий біблійний екзил корупціонерів буде?
13.11.2025 11:57
+2
Закінчиться війна: ВСЯ "зелена" МРАЗОТА-ТРУПАКИ💀💀💀
13.11.2025 11:58
+1
А це вже цікаво……
13.11.2025 11:52
А це вже цікаво……
13.11.2025 11:52
Какое все зеленое... Какое "хочт ********". Но, небо то зеленое.
13.11.2025 11:57
Дивись бо як правило зелені окуляри розбиваються склянками в середину.😏
13.11.2025 12:00
Як не правилам? Кто живет по Законам иным, тому умеирать молодым. Група крови на рукаве.
В мене там іі не має.
13.11.2025 12:20
Тісні. Краіна не мирних голубів, а голубей.
показать весь комментарий
13.11.2025 11:54
13.11.2025 11:56
Йшов день третій Міндічгейту. Причетних високопосадовців ставало все більше. А в країні все менше. *** масовий біблійний екзил корупціонерів буде?
13.11.2025 11:57
А в низах?
13.11.2025 11:58
хотілося б
13.11.2025 12:00
за мафіозними структурами вже важко розгледіти державу
13.11.2025 11:58
Все стане на свої місця після сеансу гри на піаніно.
13.11.2025 12:03
Закінчиться війна: ВСЯ "зелена" МРАЗОТА-ТРУПАКИ💀💀💀
13.11.2025 11:58
Всі 73%?
13.11.2025 12:32
Що ж робити? ТЕРМІНОВО САДИТИ ПОРОШЕНКА!!!!
13.11.2025 12:01
А що сталося?? Козін горить? Чи,не да Боже, Конча Заспа???
13.11.2025 12:16
 
 