Один из фигурантов "Миндичгейта" говорил о тесных связях с руководством ГБР

Фигуранты обнародованных записей НАБУ обсуждали тесные связи с руководством Государственного бюро расследований.

Во время судебного заседания стало известно, что 9 июля 2025 года Миронюк совместно с Басовым организовал направление двух депутатских запросов от двух народных депутатов на оговоренную с ним тематику.

"Кроме того, Миронюк сообщил, что может через временную следственную комиссию Верховной Рады и законодательную инициативу организовать влияние на определенные процессы определенных лиц, что обусловливает риск препятствования уголовному производству иным образом с использованием его связей и влияния на отдельных представителей Верховной Рады Украины и членов временной следственной комиссии", - отмечал прокурор.

"Речь, очевидно, идет о комиссии во главе с Алексеем Кучеренко, которая по сути стала инструментом борьбы с Владимиром Кудрицким", - отмечает автор материала.

По словам прокурора, в этот же день Басов сообщил Миронюку о необходимости привлечения сотрудников Государственного бюро расследований к получению разрешений на проведение обысков в отдельном уголовном производстве с целью выяснить отношения.

"Также указанные лица в случае необходимости имеют возможность привлечь представителей Офиса Генерального прокурора, Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований к давлению на определенных лиц, доказывающих существование факта связей с высокопоставленными лицами правоохранительных органов и риском препятствования уголовному производству", - говорит сторона обвинения.

На записях НАБУ есть материалы, Басов отчитывался Миронюку об организации выпуска им негативной информации, так называемой "чернухи", в подконтрольных средствах информации.

Также 25 сентября 2025 года он сообщил Басову об организации им привлечения 19 сентября 2205 года к уголовной ответственности бывшего члена Наблюдательного совета Бойко. А также об организации им выпуска заказных статей в СМИ города Брюссель и Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, а также направлении депутатских запросов.

14 октября 2025 года Миронюк сообщил Басову, что он имеет тесные связи с руководством Государственного бюро расследований, от которых получит информацию о ходе и перспективах досудебного расследования в отдельных уголовных производствах.

