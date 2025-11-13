Один из фигурантов "Миндичгейта" говорил о тесных связях с руководством ГБР
Фигуранты обнародованных записей НАБУ обсуждали тесные связи с руководством Государственного бюро расследований.
Об этом говорится в материале Цензор.НЕТ.
Во время судебного заседания стало известно, что 9 июля 2025 года Миронюк совместно с Басовым организовал направление двух депутатских запросов от двух народных депутатов на оговоренную с ним тематику.
"Кроме того, Миронюк сообщил, что может через временную следственную комиссию Верховной Рады и законодательную инициативу организовать влияние на определенные процессы определенных лиц, что обусловливает риск препятствования уголовному производству иным образом с использованием его связей и влияния на отдельных представителей Верховной Рады Украины и членов временной следственной комиссии", - отмечал прокурор.
"Речь, очевидно, идет о комиссии во главе с Алексеем Кучеренко, которая по сути стала инструментом борьбы с Владимиром Кудрицким", - отмечает автор материала.
По словам прокурора, в этот же день Басов сообщил Миронюку о необходимости привлечения сотрудников Государственного бюро расследований к получению разрешений на проведение обысков в отдельном уголовном производстве с целью выяснить отношения.
"Также указанные лица в случае необходимости имеют возможность привлечь представителей Офиса Генерального прокурора, Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований к давлению на определенных лиц, доказывающих существование факта связей с высокопоставленными лицами правоохранительных органов и риском препятствования уголовному производству", - говорит сторона обвинения.
На записях НАБУ есть материалы, Басов отчитывался Миронюку об организации выпуска им негативной информации, так называемой "чернухи", в подконтрольных средствах информации.
Также 25 сентября 2025 года он сообщил Басову об организации им привлечения 19 сентября 2205 года к уголовной ответственности бывшего члена Наблюдательного совета Бойко. А также об организации им выпуска заказных статей в СМИ города Брюссель и Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, а также направлении депутатских запросов.
14 октября 2025 года Миронюк сообщил Басову, что он имеет тесные связи с руководством Государственного бюро расследований, от которых получит информацию о ходе и перспективах досудебного расследования в отдельных уголовных производствах.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндыча, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
