РУС
Коррупционный скандал не повлияет на поддержку Украины со стороны ЕС, - министр Дании Лосе

Дания окажет помощь Украине в восстановлении энергетики

Министр экономических отношений Дании Стефани Лосе заверила, что Европейский Союз продолжит решительную поддержку Украины, несмотря на коррупционный скандал в энергетической сфере.

Об этом она заявила перед заседанием Совета ЕС по экономическим вопросам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Украине придется постоянно работать над реформами, над укреплением всех частей своего общества, что также касается и антикоррупционной его части. Но не должно быть никаких сомнений: сильная европейская поддержка - на стороне Украины", - сказала Лосе.

Представительницу председательствующей в Совете ЕС Дании спросили, может ли недавний коррупционный скандал в Украине повлиять на доверие министров при обсуждении вопроса репарационного займа. Она ответила, что поддержка Украины остается неизменной.

Коррупция в энергетике

Дания (682) коррупция (8730) энергетика (2809)
Звісно ж на підтримку України він не вплине , бо у Євросоюзу немає альтернативи .
А от останні залишки довір'я до української влади , гадаю що тепер - щезнуть .
13.11.2025 11:43 Ответить
Якщо басейн наповнюється водою через трубу меншого діаметра ніж діаметр труби, через яку вода одночасно розкрадається виливається - то такий басейн ніколи не наповниться!!!
13.11.2025 11:44 Ответить
 
 