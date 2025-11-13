Коррупционный скандал не повлияет на поддержку Украины со стороны ЕС, - министр Дании Лосе

Министр экономических отношений Дании Стефани Лосе заверила, что Европейский Союз продолжит решительную поддержку Украины, несмотря на коррупционный скандал в энергетической сфере.

Об этом она заявила перед заседанием Совета ЕС по экономическим вопросам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

"Украине придется постоянно работать над реформами, над укреплением всех частей своего общества, что также касается и антикоррупционной его части. Но не должно быть никаких сомнений: сильная европейская поддержка - на стороне Украины", - сказала Лосе.

Представительницу председательствующей в Совете ЕС Дании спросили, может ли недавний коррупционный скандал в Украине повлиять на доверие министров при обсуждении вопроса репарационного займа. Она ответила, что поддержка Украины остается неизменной.

Коррупция в энергетике

