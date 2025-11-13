Коррупционный скандал не повлияет на поддержку Украины со стороны ЕС, - министр Дании Лосе
Министр экономических отношений Дании Стефани Лосе заверила, что Европейский Союз продолжит решительную поддержку Украины, несмотря на коррупционный скандал в энергетической сфере.
Об этом она заявила перед заседанием Совета ЕС по экономическим вопросам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".
"Украине придется постоянно работать над реформами, над укреплением всех частей своего общества, что также касается и антикоррупционной его части. Но не должно быть никаких сомнений: сильная европейская поддержка - на стороне Украины", - сказала Лосе.
Представительницу председательствующей в Совете ЕС Дании спросили, может ли недавний коррупционный скандал в Украине повлиять на доверие министров при обсуждении вопроса репарационного займа. Она ответила, что поддержка Украины остается неизменной.
Коррупция в энергетике
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндыча, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
А от останні залишки довір'я до української влади , гадаю що тепер - щезнуть .
розкрадаєтьсявиливається - то такий басейн ніколи не наповниться!!!