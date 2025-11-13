Корупційний скандал не вплине на підтримку України з боку ЄС, - міністерка Данії Лосе

Данія надасть допомогу Україні на відновлення енергетики

Міністерка економічних відносин Данії Стефані Лосе запевнила, що Європейський Союз продовжить рішучу підтримку України попри корупційний скандал в енергетичній сфері.

Про це вона заявила перед засіданням Ради ЄС з економічних питань, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

"Україні доведеться постійно працювати над реформами, над зміцненням усіх частин свого суспільства, що також стосується і антикорупційної його частини. Але не має бути жодних сумнівів: сильна європейська підтримка - на боці України", - сказала Лосе.

Представницю головуючої в Раді ЄС Данії запитали, чи може нещодавній корупційний скандал в Україні вплинути на довіру міністрів під час обговорення питання репараційної позики. Вона відповіла, що підтримка України залишається незмінною.

Звісно ж на підтримку України він не вплине , бо у Євросоюзу немає альтернативи .
А от останні залишки довір'я до української влади , гадаю що тепер - щезнуть .
13.11.2025 11:43 Відповісти
Якщо басейн наповнюється водою через трубу меншого діаметра ніж діаметр труби, через яку вода одночасно розкрадається виливається - то такий басейн ніколи не наповниться!!!
13.11.2025 11:44 Відповісти
Но средства на Фламинго Дания, судя по последним новостям, уже не даёт
13.11.2025 13:25 Відповісти
 
 