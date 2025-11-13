Корупційний скандал не вплине на підтримку України з боку ЄС, - міністерка Данії Лосе

Міністерка економічних відносин Данії Стефані Лосе запевнила, що Європейський Союз продовжить рішучу підтримку України попри корупційний скандал в енергетичній сфері.

Про це вона заявила перед засіданням Ради ЄС з економічних питань, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Україні доведеться постійно працювати над реформами, над зміцненням усіх частин свого суспільства, що також стосується і антикорупційної його частини. Але не має бути жодних сумнівів: сильна європейська підтримка - на боці України", - сказала Лосе.

Представницю головуючої в Раді ЄС Данії запитали, чи може нещодавній корупційний скандал в Україні вплинути на довіру міністрів під час обговорення питання репараційної позики. Вона відповіла, що підтримка України залишається незмінною.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана

Корупція в енергетиці

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міндіч завжди захищав Галущенка перед Зеленським, називаючи його єдиною опорою, - джерела