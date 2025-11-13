Корупційний скандал не вплине на підтримку України з боку ЄС, - міністерка Данії Лосе
Міністерка економічних відносин Данії Стефані Лосе запевнила, що Європейський Союз продовжить рішучу підтримку України попри корупційний скандал в енергетичній сфері.
Про це вона заявила перед засіданням Ради ЄС з економічних питань, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".
"Україні доведеться постійно працювати над реформами, над зміцненням усіх частин свого суспільства, що також стосується і антикорупційної його частини. Але не має бути жодних сумнівів: сильна європейська підтримка - на боці України", - сказала Лосе.
Представницю головуючої в Раді ЄС Данії запитали, чи може нещодавній корупційний скандал в Україні вплинути на довіру міністрів під час обговорення питання репараційної позики. Вона відповіла, що підтримка України залишається незмінною.
Корупція в енергетиці
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас.
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименку.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
А от останні залишки довір'я до української влади , гадаю що тепер - щезнуть .
розкрадаєтьсявиливається - то такий басейн ніколи не наповниться!!!