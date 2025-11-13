РУС
ЕС обеспокоен коррупционным скандалом в Украине, - Politico

Скандал с коррупцией в украинской энергетике беспокоит ЕС

Европейские дипломаты называют коррупционный скандал в энергетической сфере политически токсичным и опасным для международной поддержки Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Те, кто выступает против Украины, будут использовать это как можно лучше", – отметил дипломат, намекая на правительство Венгрии под руководством Виктора Орбана.

Дипломат подчеркнул, что эпизод лишь демонстрирует необходимость верховенства права и борьбы с коррупцией как основы для продвижения Украины в ЕС.

Будапешт, по его мнению, может оправдывать блокирование первого кластера переговоров, однако открытие кластера дало бы Киеву рычаги для мониторинга прогресса.

Комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос поднимет тему расследования на инвестиционной конференции Украина-ЕС в Варшаве.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Коррупция в энергетике: ВАКС арестовал подозреваемую Зорину. Залог - 12 млн грн

Коррупция в энергетике

Автор: 

коррупция (8730) Украина (45201) Евросоюз (17808)
Не солодко прийдеться зараз керівникам ЄС. Опозиція і народи тих країн запитають в них, кому вони віддали гроші платників податків.
А ви продовжуйте і далі вишивати бісером картини і ікони Гукндосіка. Йому якщо сильно прижме - тільки п'ятки мелькнуть в Ізраїлі, там де його батьки і друзяки.
13.11.2025 10:31 Ответить
І це не дивно. Тільки потрібно уточнити що це використовуватимуть проти України усі без виключення, просто без розголосу, на відміну від Угорщини, яка про це говоритиме відкрито. Поки це багатотисячне корупційне бидло-стадо готове на все заради збагачення не знищити, не буде ніяких перспектив - ні економічних ні політичних. Тому що основна проблема в тому, що ватажки ціїє зграї прикриваються топ чиновниками, які робить вигляд що цього не помічають, а значить вони і самі є учасниками цього злочинного угрупування. І найгірше те, що корупційний слід також веде до росії, що означає, що корупційна діяльність є одною з методів гібридної війни росії проти України, бо руйнує Україну зсередини, знищуючи економічний потенціал, погіршує репутацію України на міжнародній арені, та сприяє зниженню мотивації у суспільства та військових. Усі, хто займається незаконним збагаченням під час війни, повинні бути засуджені за державну зраду!
13.11.2025 10:47 Ответить
так это как смотреть разоблачили? Разоблачили борьба с коррупцией присутствует
13.11.2025 11:00 Ответить
создание независимых органов и судов по борьбе с организованной преступностью нужно. Чтобы они начали хапать Ахметова, Пинчука, всех олигархов, а по сути глав орг преступности, которые рейдерски захватили гос имущество Украины и ресурсы Украины и грабят народ платежками и грабят ресурсы и то, что шло в казну на народ, то они отжали и идет им в карманы миллиардами. С ними нужно покончить, потому что это главный козырь Путина в Украине. Пленки Глазьева четко в разговоре было, что у Ахметова куратор в Москве в спецслужбах. И весь его путь в преступлениях. Он срок заслуживает больше, чем Аль Капоне!
13.11.2025 10:56 Ответить
Правильни читаьи :"ЄС стурбований корупцвцним Зєлєнскім в Укрпїні." Оскільки саме Зєлєн кій і є уособлеггчм нацплтвлрнішого виду корупції - мародерства рід час війни. Нехабаром вони усвідомлять, що при такому Зєлєнскому Уераїна може програти, а їхні гроші - пропасти.
13.11.2025 11:06 Ответить
 
 