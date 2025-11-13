ЕС обеспокоен коррупционным скандалом в Украине, - Politico

Европейские дипломаты называют коррупционный скандал в энергетической сфере политически токсичным и опасным для международной поддержки Украины.

Те, кто выступает против Украины, будут использовать это как можно лучше", – отметил дипломат, намекая на правительство Венгрии под руководством Виктора Орбана.

Дипломат подчеркнул, что эпизод лишь демонстрирует необходимость верховенства права и борьбы с коррупцией как основы для продвижения Украины в ЕС.

Будапешт, по его мнению, может оправдывать блокирование первого кластера переговоров, однако открытие кластера дало бы Киеву рычаги для мониторинга прогресса.

Комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос поднимет тему расследования на инвестиционной конференции Украина-ЕС в Варшаве.

Коррупция в энергетике