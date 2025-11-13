ЕС обеспокоен коррупционным скандалом в Украине, - Politico
Европейские дипломаты называют коррупционный скандал в энергетической сфере политически токсичным и опасным для международной поддержки Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.
Те, кто выступает против Украины, будут использовать это как можно лучше", – отметил дипломат, намекая на правительство Венгрии под руководством Виктора Орбана.
Дипломат подчеркнул, что эпизод лишь демонстрирует необходимость верховенства права и борьбы с коррупцией как основы для продвижения Украины в ЕС.
Будапешт, по его мнению, может оправдывать блокирование первого кластера переговоров, однако открытие кластера дало бы Киеву рычаги для мониторинга прогресса.
Комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос поднимет тему расследования на инвестиционной конференции Украина-ЕС в Варшаве.
Коррупция в энергетике
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
