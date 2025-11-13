2 054

Скандал із корупцією в українській енергетиці турбує ЄС

Європейські дипломати називають корупційний скандал у енергетичній сфері політично токсичним і небезпечним для міжнародної підтримки України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico.

Ті, хто виступає проти України, будуть використовувати це якнайкраще", – зазначив дипломат, натякаючи на уряд Угорщини під керівництвом Віктора Орбана.

Дипломат підкреслив, що епізод лише демонструє необхідність верховенства права та боротьби з корупцією як основи для просування України в ЄС.

Будапешт, на його думку, може виправдовувати блокування першого кластера переговорів, проте відкриття кластера дало б Києву важелі для моніторингу прогресу.

Комісар ЄС з питань розширення Марта Кос порушить тему розслідування на інвестиційній конференції Україна-ЄС у Варшаві.

Не солодко прийдеться зараз керівникам ЄС. Опозиція і народи тих країн запитають в них, кому вони віддали гроші платників податків.
А ви продовжуйте і далі вишивати бісером картини і ікони Гукндосіка. Йому якщо сильно прижме - тільки п'ятки мелькнуть в Ізраїлі, там де його батьки і друзяки.
13.11.2025 10:31 Відповісти
І це не дивно. Тільки потрібно уточнити що це використовуватимуть проти України усі без виключення, просто без розголосу, на відміну від Угорщини, яка про це говоритиме відкрито. Поки це багатотисячне корупційне бидло-стадо готове на все заради збагачення не знищити, не буде ніяких перспектив - ні економічних ні політичних. Тому що основна проблема в тому, що ватажки ціїє зграї прикриваються топ чиновниками, які робить вигляд що цього не помічають, а значить вони і самі є учасниками цього злочинного угрупування. І найгірше те, що корупційний слід також веде до росії, що означає, що корупційна діяльність є одною з методів гібридної війни росії проти України, бо руйнує Україну зсередини, знищуючи економічний потенціал, погіршує репутацію України на міжнародній арені, та сприяє зниженню мотивації у суспільства та військових. Усі, хто займається незаконним збагаченням під час війни, повинні бути засуджені за державну зраду!
13.11.2025 10:47 Відповісти
так это как смотреть разоблачили? Разоблачили борьба с коррупцией присутствует
13.11.2025 11:00 Відповісти
создание независимых органов и судов по борьбе с организованной преступностью нужно. Чтобы они начали хапать Ахметова, Пинчука, всех олигархов, а по сути глав орг преступности, которые рейдерски захватили гос имущество Украины и ресурсы Украины и грабят народ платежками и грабят ресурсы и то, что шло в казну на народ, то они отжали и идет им в карманы миллиардами. С ними нужно покончить, потому что это главный козырь Путина в Украине. Пленки Глазьева четко в разговоре было, что у Ахметова куратор в Москве в спецслужбах. И весь его путь в преступлениях. Он срок заслуживает больше, чем Аль Капоне!
13.11.2025 10:56 Відповісти
Правильни читаьи :"ЄС стурбований корупцвцним Зєлєнскім в Укрпїні." Оскільки саме Зєлєн кій і є уособлеггчм нацплтвлрнішого виду корупції - мародерства рід час війни. Нехабаром вони усвідомлять, що при такому Зєлєнскому Уераїна може програти, а їхні гроші - пропасти.
13.11.2025 11:06 Відповісти
"Правильни читаьи :"ЄС стурбований корупцвцним Зєлєнскім в Укрпїні." Оскільки саме Зєлєн кій і є уособлеггчм нацплтвлрнішого виду корупції - мародерства рід час війни. Нехабаром вони усвідомлять, що при такому Зєлєнскому Уераїна може програти, а їхні гроші - пропасти"

больно читать, глаза сломал
13.11.2025 12:17 Відповісти
Куди не кинь одні проблеми, а тут ще ЗЕлені обложались.Самі собі на кінець наступили.Хай би так і було,але Україну підставили, ЗЕлупні!
13.11.2025 14:49 Відповісти
 
 