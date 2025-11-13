ЄС стурбований корупційним скандалом в Україні, - Politico
Європейські дипломати називають корупційний скандал у енергетичній сфері політично токсичним і небезпечним для міжнародної підтримки України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico.
Ті, хто виступає проти України, будуть використовувати це якнайкраще", – зазначив дипломат, натякаючи на уряд Угорщини під керівництвом Віктора Орбана.
Дипломат підкреслив, що епізод лише демонструє необхідність верховенства права та боротьби з корупцією як основи для просування України в ЄС.
Будапешт, на його думку, може виправдовувати блокування першого кластера переговорів, проте відкриття кластера дало б Києву важелі для моніторингу прогресу.
Комісар ЄС з питань розширення Марта Кос порушить тему розслідування на інвестиційній конференції Україна-ЄС у Варшаві.
Корупція в енергетиці
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас.
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименку.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
