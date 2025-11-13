4 715 19

Один із фігурантів "Міндічгейту" казав про тісні зв’язки з керівництвом ДБР

Фігуранти оприлюднених записів НАБУ обговорювали тісні зв'язки із керівництвом Державного бюро розслідувань.

Під час судового засідання стало відомо, що 9 липня 2025 року Миронюк спільно із Басовим організував скерування двох депутатських запитів від двох народних депутатів на обумовлену з ним тематику. 

"Крім того, Миронюк повідомив, що може через тимчасову слідчу комісію Верховної Ради та законодавчу ініціативу організувати вплив на певні процеси певних осіб, що обумовлює ризик перешкодження кримінальним провадженням іншим чином з використанням його зв'язків та впливу на окремих представників Верховної Ради України та членів тимчасової слідчої комісії", - зазначав прокурор.

"Йдеться, вочевидь про комісію на чолі з Олексієм Кучеренком, яка по суті стала інструментом боротьби з Володимиром Кудрицьким", - зазначає авторка матеріалу.

За словами прокурора, цього ж дня Басов повідомив Миронюку про необхідність залучення працівників Державного бюро розслідувань до отримання дозволів на проведення обшуків в окремому кримінальному провадженні з метою з'ясувати відносини.

"Також вказані особи в разі необхідності мають змогу залучити представників Офісу Генерального прокурора, Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань до тиску на певних осіб, що доводять існування факту зв'язків з високопосадовими особами правоохоронних органів та ризиком перешкодження кримінальному провадженню", - каже сторона обвинувачення.

На записах НАБУ є матеріали, Басов звітував Миронюку про організацію випуску ним негативної інформації, так званої "чорнухи", у підконтрольних засобах інформації.

Також 25 вересня 2025 він повідомив Басову про організацію ним притягнення 19 вересня 2205 року до кримінальної відповідальності колишнього члена Наглядової Ради Бойка. А також щодо організації ним випуску замовних статей у ЗМІ міста Брюссель та Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії, а також скерування депутатських запитів.

14 жовтня 2025 року Миронюк повідомив Басову, що він має тісні зв'язки з керівництвом Державного бюро розслідувань, від яких отримає інформацію про перебіг та перспективи досудового розслідування в окремих кримінальних провадженнях.

Топ коментарі
Йшов день третій Міндічгейту. Причетних високопосадовців ставало все більше. А в країні все менше. *** масовий біблійний екзил корупціонерів буде?
13.11.2025 11:57
13.11.2025 11:57 Відповісти
за мафіозними структурами вже важко розгледіти державу
13.11.2025 11:58
13.11.2025 11:58 Відповісти
Закінчиться війна: ВСЯ "зелена" МРАЗОТА-ТРУПАКИ💀💀💀
13.11.2025 11:58
13.11.2025 11:58 Відповісти
А це вже цікаво……
13.11.2025 11:52 Відповісти
Какое все зеленое... Какое "хочт ********". Но, небо то зеленое.
13.11.2025 11:57
13.11.2025 11:57 Відповісти
Дивись бо як правило зелені окуляри розбиваються склянками в середину.😏
13.11.2025 12:00
13.11.2025 12:00 Відповісти
Як не правилам? Кто живет по Законам иным, тому умеирать молодым. Група крови на рукаве.
В мене там іі не має.
13.11.2025 12:20
В мене там іі не має.
13.11.2025 12:20 Відповісти
Тісні. Краіна не мирних голубів, а голубей.
13.11.2025 11:54
13.11.2025 11:54 Відповісти
13.11.2025 11:56
13.11.2025 11:57 Відповісти
А в низах?
13.11.2025 11:58 Відповісти
хотілося б
13.11.2025 12:00 Відповісти
13.11.2025 11:58 Відповісти
Все стане на свої місця після сеансу гри на піаніно.
13.11.2025 12:03
13.11.2025 12:03 Відповісти
13.11.2025 11:58 Відповісти
Всі 73%?
13.11.2025 12:32 Відповісти
Що ж робити? ТЕРМІНОВО САДИТИ ПОРОШЕНКА!!!!
13.11.2025 12:01
13.11.2025 12:01 Відповісти
А що сталося?? Козін горить? Чи,не да Боже, Конча Заспа???
13.11.2025 12:16
13.11.2025 12:16 Відповісти
Там не тільки зелені, а ще й сруюліні гниди замішані. Цікаво , а чому головна срюля мовчить? Злодюжна гнида...
13.11.2025 13:06
13.11.2025 13:06 Відповісти
А хто б сумнівався, що ДБР - це пʼята колона в Україні!
13.11.2025 13:10
13.11.2025 13:10 Відповісти
ДБР, це ручні шістки єрмака.
13.11.2025 14:02 Відповісти
 
 