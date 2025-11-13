Один із фігурантів "Міндічгейту" казав про тісні зв’язки з керівництвом ДБР
Фігуранти оприлюднених записів НАБУ обговорювали тісні зв'язки із керівництвом Державного бюро розслідувань.
Про це йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ.
Під час судового засідання стало відомо, що 9 липня 2025 року Миронюк спільно із Басовим організував скерування двох депутатських запитів від двох народних депутатів на обумовлену з ним тематику.
"Крім того, Миронюк повідомив, що може через тимчасову слідчу комісію Верховної Ради та законодавчу ініціативу організувати вплив на певні процеси певних осіб, що обумовлює ризик перешкодження кримінальним провадженням іншим чином з використанням його зв'язків та впливу на окремих представників Верховної Ради України та членів тимчасової слідчої комісії", - зазначав прокурор.
"Йдеться, вочевидь про комісію на чолі з Олексієм Кучеренком, яка по суті стала інструментом боротьби з Володимиром Кудрицьким", - зазначає авторка матеріалу.
За словами прокурора, цього ж дня Басов повідомив Миронюку про необхідність залучення працівників Державного бюро розслідувань до отримання дозволів на проведення обшуків в окремому кримінальному провадженні з метою з'ясувати відносини.
"Також вказані особи в разі необхідності мають змогу залучити представників Офісу Генерального прокурора, Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань до тиску на певних осіб, що доводять існування факту зв'язків з високопосадовими особами правоохоронних органів та ризиком перешкодження кримінальному провадженню", - каже сторона обвинувачення.
На записах НАБУ є матеріали, Басов звітував Миронюку про організацію випуску ним негативної інформації, так званої "чорнухи", у підконтрольних засобах інформації.
Також 25 вересня 2025 він повідомив Басову про організацію ним притягнення 19 вересня 2205 року до кримінальної відповідальності колишнього члена Наглядової Ради Бойка. А також щодо організації ним випуску замовних статей у ЗМІ міста Брюссель та Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії, а також скерування депутатських запитів.
14 жовтня 2025 року Миронюк повідомив Басову, що він має тісні зв'язки з керівництвом Державного бюро розслідувань, від яких отримає інформацію про перебіг та перспективи досудового розслідування в окремих кримінальних провадженнях.
