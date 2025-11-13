Каллас про "Міндічгейт": Корупції немає місця, особливо зараз. Це буквально гроші народу, які повинні йти на передову
Голова європейської дипломатії Кая Каллас назвала скандал з відкатами в "Енергоатомі" надзвичайно прикрим і закликала Україну серйозно поставитися до розслідування.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Каллас зазначила, що корупція є неприйнятною, особливо в умовах війни, коли фінансова допомога спрямовується на оборону країни.
"Корупції немає місця, особливо зараз. Я маю на увазі, це буквально гроші народу, які повинні йти на передову. Я думаю, що дуже важливо, щоб вони дійсно продовжували це [розслідування] дуже швидко і поставилися до цього дуже серйозно", - сказала вона.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
в ******** це норма життя
Тільки так європейці повинні давати гроші.
Контроль пальці-шия
Цей спрут скрізь - в армії, судах, поліції, сбу...
Але мовчить - бо потрібно стримувати орків любою ціною.