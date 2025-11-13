2 218 15

Каллас про "Міндічгейт": Корупції немає місця, особливо зараз. Це буквально гроші народу, які повинні йти на передову

Каллас про Міндічгейт

Голова європейської дипломатії Кая Каллас назвала скандал з відкатами в "Енергоатомі" надзвичайно прикрим і закликала Україну серйозно поставитися до розслідування.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Каллас зазначила, що корупція є неприйнятною, особливо в умовах війни, коли фінансова допомога спрямовується на оборону країни.

"Корупції немає місця, особливо зараз. Я маю на увазі, це буквально гроші народу, які повинні йти на передову. Я думаю, що дуже важливо, щоб вони дійсно продовжували це [розслідування] дуже швидко і поставилися до цього дуже серйозно", - сказала вона.

Міндічгейт

це у вас немає міста
в ******** це норма життя
показати весь коментар
13.11.2025 12:33 Відповісти
Це Каллос у вас там якісь цінності, а тут у зечорта дипявого трішки другі цінності
показати весь коментар
13.11.2025 12:34 Відповісти
Корупції в Україні немає кінця - потрібно випалювати кальоним залізом
показати весь коментар
13.11.2025 12:34 Відповісти
Кожного управлінця взяти за шию і тримати, доки гроші не дійдуть до фінального результату.
Тільки так європейці повинні давати гроші.
Контроль пальці-шия
показати весь коментар
13.11.2025 12:35 Відповісти
Це ви шановна розумієте, а кагал95 ні
показати весь коментар
13.11.2025 12:35 Відповісти
А чому немає подання в міжнародний розшук на злочинців які пограбували Україну на мільярди доларів,це міндіч ,цукерман так і тих хто раніше втік як: боголюбов ,фірташ ,рабінович ,медвечук ,табачник ,деркач та інша мерзота.
показати весь коментар
13.11.2025 12:40 Відповісти
Як встидно !!!зелене йди вже не позорся
показати весь коментар
13.11.2025 12:55 Відповісти
Корупції вже немає вільного місця.
показати весь коментар
13.11.2025 13:01 Відповісти
Я думаю що Кая не геть дурна. І розуміє що це тільки вершина айсберга. Міндіч всього на всього лише один з членів бандитського угрупування квартал95.
Цей спрут скрізь - в армії, судах, поліції, сбу...
Але мовчить - бо потрібно стримувати орків любою ціною.
показати весь коментар
13.11.2025 13:05 Відповісти
Як Гундосий може в очі дивитися нашим партнерам?
показати весь коментар
13.11.2025 13:06 Відповісти
партнерам? а в глаза жёнам и матерям погибших бойцов как смотрит, когда выдаёт награды посмертно?
показати весь коментар
13.11.2025 13:29 Відповісти
Зешобла крала з 2019 року -- ковідні гроші, гумдопомогу , кошти на зброю, кошти на переселенців , на дрони ..... Це школа коломойського , його учні , і хрипатий очолює це злочинне угрупування .
показати весь коментар
13.11.2025 13:42 Відповісти
А йдуть в кармани смотрящіх..
показати весь коментар
13.11.2025 15:22 Відповісти
 
 