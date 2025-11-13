Каллас про "Міндічгейт": Корупції немає місця, особливо зараз. Це буквально гроші народу, які повинні йти на передову

Голова європейської дипломатії Кая Каллас назвала скандал з відкатами в "Енергоатомі" надзвичайно прикрим і закликала Україну серйозно поставитися до розслідування.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Каллас зазначила, що корупція є неприйнятною, особливо в умовах війни, коли фінансова допомога спрямовується на оборону країни.

"Корупції немає місця, особливо зараз. Я маю на увазі, це буквально гроші народу, які повинні йти на передову. Я думаю, що дуже важливо, щоб вони дійсно продовжували це [розслідування] дуже швидко і поставилися до цього дуже серйозно", - сказала вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна формує нову наглядову раду "Енергоатому" за тиждень, - міністр економіки Соболєв

Міндічгейт

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Один із фігурантів "Міндічгейту" казав про тісні зв’язки з керівництвом ДБР