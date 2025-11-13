Україна формує нову наглядову раду "Енергоатому" за тиждень, - міністр економіки Соболєв

Після отримання матеріалів від НАБУ і за поданням Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства, ухвалив рішення відсторонити від роботи віцепрезидента, члена правління "Енергоатому" Якоба Хартмута, а також низку посадовців компанії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболєв.

"Зранку (12 листопада, - ред.) провів розмову з послами країн G7. Українська сторона узгоджує з партнерами подальші кроки щодо ситуації в "Енергоатомі". Уже розпочато формування нової Наглядової ради у тижневий строк - підготовлено список кандидатів і залучаються міжнародні спостерігачі", - йдеться в дописі.

Крім того, Соболєв повідомив, що паралельно готується внутрішній аудит "Енергоатому" у співпраці з міжнародною фінансовою організацією. Про подальші рішення уряд обіцяє повідомити найближчим часом.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Глава Мінфіну Литви про "Міндічгейт": Це, може, і вплинуло на довіру, але які варіанти?

Що передувало?

Уряд відсторонив віцепрезидента "Енергоатому" Якоба Хартмута після матеріалів НАБУ. Рішення ухвалене за поданням Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства. Після отримання матеріалів від Національного антикорупційного бюро України уряд ухвалив рішення відсторонити від роботи віцепрезидента, члена правління "Енергоатому" Якоба Хартмута.

Також тимчасовому виконувачу обов’язків голови правління доручено відсторонити директорів із фінансів та бюджетування, правового забезпечення, виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки, головного консультанта президента, а також керівника відокремленого підрозділу "Централізовані закупівлі". Щодо всіх цих посадовців наразі тривають перевірки.

Як зазначили в уряді, ухвалені рішення спрямовані на забезпечення безперебійної роботи "Енергоатому" та створення умов для ефективного й неупередженого розслідування, яке проводять правоохоронні органи.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Один із фігурантів "Міндічгейту" казав про тісні зв’язки з керівництвом ДБР