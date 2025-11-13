Україна формує нову наглядову раду "Енергоатому" за тиждень, - міністр економіки Соболєв

НАБУ передало дані — уряд відсторонив віцепрезидента "Енергоатому"

Після отримання матеріалів від НАБУ і за поданням Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства, ухвалив рішення відсторонити від роботи віцепрезидента, члена правління "Енергоатому" Якоба Хартмута, а також низку посадовців компанії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболєв.

"Зранку (12 листопада, - ред.) провів розмову з послами країн G7. Українська сторона узгоджує з партнерами подальші кроки щодо ситуації в "Енергоатомі". Уже розпочато формування нової Наглядової ради у тижневий строк - підготовлено список кандидатів і залучаються міжнародні спостерігачі", - йдеться в дописі.

Крім того, Соболєв повідомив,  що паралельно готується внутрішній аудит "Енергоатому" у співпраці з міжнародною фінансовою організацією. Про подальші рішення уряд обіцяє повідомити найближчим часом.

Що передувало?

Уряд відсторонив віцепрезидента "Енергоатому" Якоба Хартмута після матеріалів НАБУ. Рішення ухвалене за поданням Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства. Після отримання матеріалів від Національного антикорупційного бюро України уряд ухвалив рішення відсторонити від роботи віцепрезидента, члена правління "Енергоатому" Якоба Хартмута.

Також тимчасовому виконувачу обов’язків голови правління доручено відсторонити директорів із фінансів та бюджетування, правового забезпечення, виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки, головного консультанта президента, а також керівника відокремленого підрозділу "Централізовані закупівлі". Щодо всіх цих посадовців наразі тривають перевірки.

Як зазначили в уряді, ухвалені рішення спрямовані на забезпечення безперебійної роботи "Енергоатому" та створення умов для ефективного й неупередженого розслідування, яке проводять правоохоронні органи.

Йдіть геть міняти шило на мило! Нам зараз потрібен новий уряд! Зеленського у відставку, бо він перетворився на гаранта корупції.
показати весь коментар
13.11.2025 12:18 Відповісти
ви справді вирішили що "нова команда" буде не красти? вони поспішают щоб схеми хабарів не посипались. нічого не змінится бо головні злодії це Зе та Ермак, за 6 років вони створили павутиння яке оплутало всю країну.
показати весь коментар
13.11.2025 14:07 Відповісти
Давай по-новой, Міша!

Уроди.
Читати воїнам, що вкраїнчики везуть бабло параші, докі вони гніють і стікають кров'ю у землі.
Це не то, що сюр...
Тварі
показати весь коментар
13.11.2025 12:24 Відповісти
Ага, при соболеве такого небыло!!! 🤪😆🤣😊🥳 Сейчас туда посадят лещенко и компания станет убыточной, как Укрзализныця!!!!🤪😆🤣🥳
показати весь коментар
13.11.2025 12:24 Відповісти
Міндіч пришле список.
показати весь коментар
13.11.2025 12:25 Відповісти
А хто буде новим міндічем?
показати весь коментар
13.11.2025 12:40 Відповісти
В може нах ту нову наглядову рада, тільки кошти на них витрачати
показати весь коментар
13.11.2025 12:40 Відповісти
скока стоит место в наблюдательном совете? и вообще для чего тот совет ну что до сих пор нанаблюдали, кроме миллионных зарплат?
показати весь коментар
13.11.2025 12:42 Відповісти
кошового,казаніна,пікалова!!!
показати весь коментар
13.11.2025 12:51 Відповісти
у наглядову раду прийдуть нові друзі з ще пустими кишенями та нові коханки
показати весь коментар
13.11.2025 12:52 Відповісти
''Смотрящій'' залишається той же?
показати весь коментар
13.11.2025 13:29 Відповісти
А батько Соболєва досі у Криму платить податки рашистам??
показати весь коментар
13.11.2025 14:27 Відповісти
 
 