Глава Мінфіну Литви про "Міндічгейт": Це, може, і вплинуло на довіру, але які варіанти?
Глава Мінфіну Литви Кріступас Вайтекунас, коментуючи корупційний скандал в енергетиці України, сказав, що це могло вплинути на рішучість міністрів перед обговоренням подальшого фінансування України.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це він сказав перед засіданням Ради ЄС з економічних питань.
"Можливо", - сказав міністр, відповідаючи на запитання щодо останнього корупційного скандалу і довіри міністрів ЄС до подальшого фінансування України.
"Але які ще варіанти у нас є? Україна – наш єдиний вибір, і вона бореться не лише за власну свободу і право обирати свій шлях. Тому попри скандал інших варіантів немає", - додав Вайтекунас.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас.
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
Це таке ганьбисько - до керівництва країни немає довіри ні всередині, ні зовні. Про яку єдність і консолідацію можна говорити в цих умовах? А вона так потрібна.