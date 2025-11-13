Глава Мінфіну Литви про "Міндічгейт": Це, може, і вплинуло на довіру, але які варіанти?

У Литві відреагували на Міндічгейт: як це вплине на підтримку?

Глава Мінфіну Литви Кріступас Вайтекунас, коментуючи корупційний скандал в енергетиці України, сказав, що це могло вплинути на рішучість міністрів перед обговоренням подальшого фінансування України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це він сказав перед засіданням Ради ЄС з економічних питань.

"Можливо", - сказав міністр, відповідаючи на запитання щодо останнього корупційного скандалу і довіри міністрів ЄС до подальшого фінансування України.

"Але які ще варіанти у нас є? Україна – наш єдиний вибір, і вона бореться не лише за власну свободу і право обирати свій шлях. Тому попри скандал інших варіантів немає", - додав Вайтекунас.

Топ коментарі
Цього ОПа і хотіла. "Сучий син, але наш сучий син." Тому ЄС і буде фінансувати це корупційне болото, бо путіна вони бояться більше, аніж корупціонерів в Україні. Всього то навсього треба давати на 15-20% більше, так би мовити, враховувати відкат відразу.
13.11.2025 12:09 Відповісти
Допомагайте - тільки зі своїми контролерами
13.11.2025 12:13 Відповісти
У ЄС мали б як мінімум ввести особисті санкції з конфіскацією проти усіх фігурантів. Лише так можна хоча б трохи пригальмувати мародерство зеленої гидоти.
13.11.2025 12:21 Відповісти
То це виходить, гундосий клоун не тільки Україну нагнув, він ще й Захід раком поставив.
13.11.2025 13:45 Відповісти
Скоріше скористався ситуацією, коли захід сам став раком.
13.11.2025 13:58 Відповісти
Щонайменше, орбанваріант:
Видите, они ничем не лучше русских, потому оставьте их с россией самих, россия знает, как с ними справиться.
13.11.2025 12:10 Відповісти
I ZEskotiniaki eta ponimaiet , paetamu toka Ukrainski narod mozhet na nih povliati !
13.11.2025 12:11 Відповісти
Він правий, нажаль. Треба таких НАБУ з Британії, Німеччини, Норвегії до нас і слідкувати за кожною шавкою. Коли буде невідворотність покарання - зникне корупція
13.11.2025 12:22 Відповісти
Іншими словами, європейські лицеміри згідні тиснути руку кінченому злодію і мародеру і давати йому гроші, наперед знаючи, що вони будуть вкрадені, аби лишень українці гинули за їх сите та спокійне життя
13.11.2025 12:26 Відповісти
невірно, українці гинуть щоб не бути в стійлі раші
13.11.2025 14:59 Відповісти
Якщо народ не вийде на протести з вимогою до Зеленського про відставку і до депутатів з вимогою про імпічмент, то країною керуватиме державний зрадник пов'язаний з Деркачем - ФСБ і з орг злочинністю, і вони ще говорять у плівках законсервуємо і вщухне продовжимо грабувати.
13.11.2025 12:26 Відповісти
"А єслі ні он, то кто?"
13.11.2025 12:28 Відповісти
У 24.02.22 не вийшли, тепер тимпаче не вийдуть.
13.11.2025 13:44 Відповісти
Держ зрадника не можно мiняти пiд час вiйни, його треба по законам военного часу розстрiляти!!!
13.11.2025 12:28 Відповісти
А можна цьому литовському главі Мінфіну віддати на аутсорс наш бюджет? Щоб вони напряму самі заводили кошти в наш бюджет і самі його розподіляли: тут на СОУ, тут на школу, тут на укриття енергооб'єктів, на які вже не будуть «жаліти» бабки?
Це таке ганьбисько - до керівництва країни немає довіри ні всередині, ні зовні. Про яку єдність і консолідацію можна говорити в цих умовах? А вона так потрібна.
13.11.2025 12:37 Відповісти
Тобто, ви свідомо і відкрито покриваєте корупційну помийку, яка знищує Україну з середини, аби тільки гундосий клоп був при владі та тримав тут *****, до самого знищення України?!
13.11.2025 13:43 Відповісти
У бюджеті мінімум 30% має бути прораховано на відкати та дерібан.
13.11.2025 13:47 Відповісти
Ніякий Захід за нас нічого не вирішуватиме у внутрішній українській політиці. Там справедливо вважають, що якщо ви наобирали ОЦЕ бидло, ви його досі терпите, незважаючи на пересиджений строк, незважаючи на його мародерство та його зраду, то терпіть і далі це ярмо, дивіться як цей кагал нищить вашу державу з середини. Якщо із ЗЕлупою українці вчинять як з яником, то Захід не буде проти, але за нас вони цього не робититмуть.
13.11.2025 14:13 Відповісти
Якби не ЗЕлені вилупки,грошей йшло б більше на оборонні проекти та зброю.
13.11.2025 15:10 Відповісти
 
 