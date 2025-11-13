Глава Мінфіну Литви про "Міндічгейт": Це, може, і вплинуло на довіру, але які варіанти?

Глава Мінфіну Литви Кріступас Вайтекунас, коментуючи корупційний скандал в енергетиці України, сказав, що це могло вплинути на рішучість міністрів перед обговоренням подальшого фінансування України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це він сказав перед засіданням Ради ЄС з економічних питань.

"Можливо", - сказав міністр, відповідаючи на запитання щодо останнього корупційного скандалу і довіри міністрів ЄС до подальшого фінансування України.

"Але які ще варіанти у нас є? Україна – наш єдиний вибір, і вона бореться не лише за власну свободу і право обирати свій шлях. Тому попри скандал інших варіантів немає", - додав Вайтекунас.

