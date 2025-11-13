Глава Минфина Литвы о "Миндичгейте": Это, может, и повлияло на доверие, но какие варианты?

Глава Минфина Литвы Криступас Вайтекунас, комментируя коррупционный скандал в энергетике Украины, сказал, что это могло повлиять на решимость министров перед обсуждением дальнейшего финансирования Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом он сказал перед заседанием Совета ЕС по экономическим вопросам.

"Возможно", - сказал министр, отвечая на вопрос о последнем коррупционном скандале и доверии министров ЕС к дальнейшему финансированию Украины.

"Но какие еще варианты у нас есть? Украина - наш единственный выбор, и она борется не только за свою свободу и право выбирать свой путь. Поэтому, несмотря на скандал, других вариантов нет", - добавил Вайтекунас.

Миндичгейт

