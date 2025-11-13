РУС
Новости Миндичгейт
1 261 13

Глава Минфина Литвы о "Миндичгейте": Это, может, и повлияло на доверие, но какие варианты?

В Литве отреагировали на Миндичгейт: как это повлияет на поддержку?

Глава Минфина Литвы Криступас Вайтекунас, комментируя коррупционный скандал в энергетике Украины, сказал, что это могло повлиять на решимость министров перед обсуждением дальнейшего финансирования Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом он сказал перед заседанием Совета ЕС по экономическим вопросам.

Читайте также в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Возможно", - сказал министр, отвечая на вопрос о последнем коррупционном скандале и доверии министров ЕС к дальнейшему финансированию Украины.

"Но какие еще варианты у нас есть? Украина - наш единственный выбор, и она борется не только за свою свободу и право выбирать свой путь. Поэтому, несмотря на скандал, других вариантов нет", - добавил Вайтекунас.

Читайте также: Один из фигурантов "Миндичгейта" говорил о тесных связях с руководством ГБР

Миндичгейт

Читайте также: Миндич всегда защищал Галущенко перед Зеленским, называя его единственной опорой, - источники

Автор: 

коррупция (8730) Литва (2663) Евросоюз (17808)
Топ комментарии
+5
Цього ОПа і хотіла. "Сучий син, але наш сучий син." Тому ЄС і буде фінансувати це корупційне болото, бо путіна вони бояться більше, аніж корупціонерів в Україні. Всього то навсього треба давати на 15-20% більше, так би мовити, враховувати відкат відразу.
13.11.2025 12:09 Ответить
Щонайменше, орбанваріант:
Видите, они ничем не лучше русских, потому оставьте их с россией самих, россия знает, как с ними справиться.
13.11.2025 12:10 Ответить
I ZEskotiniaki eta ponimaiet , paetamu toka Ukrainski narod mozhet na nih povliati !
13.11.2025 12:11 Ответить
Допомагайте - тільки зі своїми контролерами
13.11.2025 12:13 Ответить
Думаєш, контролери святі? Втримаються? Навряд чи...
13.11.2025 12:19 Ответить
У ЄС мали б як мінімум ввести особисті санкції з конфіскацією проти усіх фігурантів. Лише так можна хоча б трохи пригальмувати мародерство зеленої гидоти.
13.11.2025 12:21 Ответить
Він правий, нажаль. Треба таких НАБУ з Британії, Німеччини, Норвегії до нас і слідкувати за кожною шавкою. Коли буде невідворотність покарання - зникне корупція
13.11.2025 12:22 Ответить
Іншими словами, європейські лицеміри згідні тиснути руку кінченому злодію і мародеру і давати йому гроші, наперед знаючи, що вони будуть вкрадені, аби лишень українці гинули за їх сите та спокійне життя
13.11.2025 12:26 Ответить
Якщо народ не вийде на протести з вимогою до Зеленського про відставку і до депутатів з вимогою про імпічмент, то країною керуватиме державний зрадник пов'язаний з Деркачем - ФСБ і з орг злочинністю, і вони ще говорять у плівках законсервуємо і вщухне продовжимо грабувати.
13.11.2025 12:26 Ответить
"А єслі ні он, то кто?"
13.11.2025 12:28 Ответить
Держ зрадника не можно мiняти пiд час вiйни, його треба по законам военного часу розстрiляти!!!
13.11.2025 12:28 Ответить
А можна цьому литовському главі Мінфіну віддати на аутсорс наш бюджет? Щоб вони напряму самі заводили кошти в наш бюджет і самі його розподіляли: тут на СОУ, тут на школу, тут на укриття енергооб'єктів, на які вже не будуть «жаліти» бабки?
Це таке ганьбисько - до керівництва країни немає довіри ні всередині, ні зовні. Про яку єдність і консолідацію можна говорити в цих умовах? А вона так потрібна.
13.11.2025 12:37 Ответить
 
 