РУС
Украина формирует новый наблюдательный совет "Энергоатома" за неделю, - министр экономики Соболев

НАБУ передало данные — правительство отстранило вице-президента "Энергоатома"

После получения материалов от НАБУ и по представлению Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, принял решение отстранить от работы вице-президента, члена правления "Энергоатома" Якоба Хартмута, а также ряд должностных лиц компании.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал министр экономики, экологии и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев.

"Утром (12 ноября, - ред.) провел беседу с послами стран G7. Украинская сторона согласовывает с партнерами дальнейшие шаги по ситуации в "Энергоатоме". Уже начато формирование нового Наблюдательного совета в недельный срок - подготовлен список кандидатов и привлекаются международные наблюдатели", - говорится в сообщении.

Кроме того, Соболев сообщил, что параллельно готовится внутренний аудит "Энергоатома" в сотрудничестве с международной финансовой организацией. О дальнейших решениях правительство обещает сообщить в ближайшее время.

Что предшествовало?

После получения материалов от Национального антикоррупционного бюро Украины правительство приняло решение отстранить от работы вице-президента, члена правления "Энергоатома" Якоба Хартмута.

Также временному исполнителю обязанностей председателя правления поручено отстранить директоров по финансам и бюджетированию, правовому обеспечению, исполнительного директора по физической защите и безопасности, главного консультанта президента, а также руководителя обособленного подразделения "Централизованные закупки". В отношении всех этих должностных лиц в настоящее время проводятся проверки.

Как отметили в правительстве, принятые решения направлены на обеспечение бесперебойной работы "Энергоатома" и создание условий для эффективного и беспристрастного расследования, которое проводят правоохранительные органы.

Топ комментарии
+9
Йдіть геть міняти шило на мило! Нам зараз потрібен новий уряд! Зеленського у відставку, бо він перетворився на гаранта корупції.
13.11.2025 12:18 Ответить
+3
Ага, при соболеве такого небыло!!! 🤪😆🤣😊🥳 Сейчас туда посадят лещенко и компания станет убыточной, как Укрзализныця!!!!🤪😆🤣🥳
13.11.2025 12:24 Ответить
+2
Давай по-новой, Міша!

Уроди.
Читати воїнам, що вкраїнчики везуть бабло параші, докі вони гніють і стікають кров'ю у землі.
Це не то, що сюр...
Тварі
13.11.2025 12:24 Ответить
13.11.2025 12:24 Ответить
А ти хто, не вкраїнчик
показать весь комментарий
13.11.2025 12:42 Ответить
13.11.2025 12:24 Ответить
Міндіч пришле список.
13.11.2025 12:25 Ответить
А хто буде новим міндічем?
показать весь комментарий
В може нах ту нову наглядову рада, тільки кошти на них витрачати
показать весь комментарий
скока стоит место в наблюдательном совете? и вообще для чего тот совет ну что до сих пор нанаблюдали, кроме миллионных зарплат?
13.11.2025 12:42 Ответить
кошового,казаніна,пікалова!!!
13.11.2025 12:51 Ответить
у наглядову раду прийдуть нові друзі з ще пустими кишенями та нові коханки
показать весь комментарий
