Украина формирует новый наблюдательный совет "Энергоатома" за неделю, - министр экономики Соболев
После получения материалов от НАБУ и по представлению Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, принял решение отстранить от работы вице-президента, члена правления "Энергоатома" Якоба Хартмута, а также ряд должностных лиц компании.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал министр экономики, экологии и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев.
"Утром (12 ноября, - ред.) провел беседу с послами стран G7. Украинская сторона согласовывает с партнерами дальнейшие шаги по ситуации в "Энергоатоме". Уже начато формирование нового Наблюдательного совета в недельный срок - подготовлен список кандидатов и привлекаются международные наблюдатели", - говорится в сообщении.
Кроме того, Соболев сообщил, что параллельно готовится внутренний аудит "Энергоатома" в сотрудничестве с международной финансовой организацией. О дальнейших решениях правительство обещает сообщить в ближайшее время.
Что предшествовало?
Правительство отстранило вице-президента "Энергоатома" Якоба Хартмута после материалов НАБУ. Решение принято по представлению Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства. После получения материалов от Национального антикоррупционного бюро Украины правительство приняло решение отстранить от работы вице-президента, члена правления "Энергоатома" Якоба Хартмута.
Также временному исполнителю обязанностей председателя правления поручено отстранить директоров по финансам и бюджетированию, правовому обеспечению, исполнительного директора по физической защите и безопасности, главного консультанта президента, а также руководителя обособленного подразделения "Централизованные закупки". В отношении всех этих должностных лиц в настоящее время проводятся проверки.
Как отметили в правительстве, принятые решения направлены на обеспечение бесперебойной работы "Энергоатома" и создание условий для эффективного и беспристрастного расследования, которое проводят правоохранительные органы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Уроди.
Читати воїнам, що вкраїнчики везуть бабло параші, докі вони гніють і стікають кров'ю у землі.
Це не то, що сюр...
Тварі