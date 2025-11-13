Украина формирует новый наблюдательный совет "Энергоатома" за неделю, - министр экономики Соболев

После получения материалов от НАБУ и по представлению Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, принял решение отстранить от работы вице-президента, члена правления "Энергоатома" Якоба Хартмута, а также ряд должностных лиц компании.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал министр экономики, экологии и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев.

"Утром (12 ноября, - ред.) провел беседу с послами стран G7. Украинская сторона согласовывает с партнерами дальнейшие шаги по ситуации в "Энергоатоме". Уже начато формирование нового Наблюдательного совета в недельный срок - подготовлен список кандидатов и привлекаются международные наблюдатели", - говорится в сообщении.

Кроме того, Соболев сообщил, что параллельно готовится внутренний аудит "Энергоатома" в сотрудничестве с международной финансовой организацией. О дальнейших решениях правительство обещает сообщить в ближайшее время.

Что предшествовало?

Также временному исполнителю обязанностей председателя правления поручено отстранить директоров по финансам и бюджетированию, правовому обеспечению, исполнительного директора по физической защите и безопасности, главного консультанта президента, а также руководителя обособленного подразделения "Централизованные закупки". В отношении всех этих должностных лиц в настоящее время проводятся проверки.

Как отметили в правительстве, принятые решения направлены на обеспечение бесперебойной работы "Энергоатома" и создание условий для эффективного и беспристрастного расследования, которое проводят правоохранительные органы.

