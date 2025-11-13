МЗС відповіло Орбану щодо "Міндічгейту": "Лекції про корупцію від політика, замішаного у корупційних скандалах, - ні, дякую"

Міністерство закордонних справ України прокоментувало заяви прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо корупційного скандалу в Україні.

Тихий відреагував на дописи Орбана, де той говорив про "воєнну мафію", пов’язану з президентом Зеленським, та закликав Брюссель припинити фінансову підтримку України.

"Лекції про корупцію від політика, який замішаний у корупційних скандалах і зробив свою країну найбіднішою в ЄС? Ні, дякую", - написав Тихий.

Для ілюстрації своєї відповіді речник МЗС розмістив відредаговане фото Орбана в костюмі з принтом, який нагадує зебру.

Що передувало?

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прокоментував останній корупційний скандал в Україні та висловив критику на адресу європейської підтримки Києва.

За його словами, в Україні існує "військова мафія, пов’язана з президентом Зеленським".

