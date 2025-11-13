МЗС відповіло Орбану щодо "Міндічгейту": "Лекції про корупцію від політика, замішаного у корупційних скандалах, - ні, дякую"
Міністерство закордонних справ України прокоментувало заяви прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо корупційного скандалу в Україні.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на речника МЗС Георгія Тихого в Х.
Тихий відреагував на дописи Орбана, де той говорив про "воєнну мафію", пов’язану з президентом Зеленським, та закликав Брюссель припинити фінансову підтримку України.
"Лекції про корупцію від політика, який замішаний у корупційних скандалах і зробив свою країну найбіднішою в ЄС? Ні, дякую", - написав Тихий.
Для ілюстрації своєї відповіді речник МЗС розмістив відредаговане фото Орбана в костюмі з принтом, який нагадує зебру.
Що передувало?
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прокоментував останній корупційний скандал в Україні та висловив критику на адресу європейської підтримки Києва.
За його словами, в Україні існує "військова мафія, пов’язана з президентом Зеленським".
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
А наша корупція - то наша біда і з нею необхідно боротися. Тільки не від орбанів про це слухати.
До речі, а всі решта, крім мадярів, тоді як? Вся світова преса сьогодні про то не замовкає? Вони також вороги?
А чи так і не дійде, що крім ***** в кремлі, в нас вороги на Банковій. І ще питання, хто з них страшніший...
решта партнерів звичайно мають право і повинні ставити питання, що власне вони і роблять. але роблять це з розумінням насліднків як для нас, так і для себе.
в 1918 українці уже шукали ворогів на банковій. нагадати чим це скінчилося? обрали дегенератів в 2019 - тепер жеріть.
Та до сраки, що там той мадяр прококурікав. Тут найгірше, що в нас таки МАФІЯ на чолі з зеленським. От про що ми маємо говорити, про що думати. От де наші проблеми і біди, а не відводити стрілки на якогось ******.
Але ж ні! От який він той Орбан! А зеленський бубочка і нехай далі собі бавиться... так?
А чи не занадто дорогі для нас ті його забавки?!
Там і ВВС про то купу матеріалу подали, і інші... Там і про скандал, і про вкрадені мільйони, і про роль зеленського і(!) про небезпеку припинення допомоги також!
Що, також вороги?
про зеленського українчеків попереджали, треба було слухати дорослих. але ж ти і подібні до тебе воюють не просто с зеленським, а з усією владною вертикаллю і її легітимністю. втратите це - втратите дежраву і знов убдете нити, як зараз. ну, хто виживе.
а про ббс та інші - треба дивитися з холодною головою, бо дух волтера дюранті нікуди не подівся.
Дана стаття про МАФІЮ, якою керує зеленський!
А хто про то кукурікає, чи орбан, чи BBC, чи завтра Трамп щось скаже (а він таки скаже)... то справа десята.
Але ж ти тупий і нічого тут не вдієш... зебілізм хороба невиліковна.
ну а ти просто необучаємий, не здатен засвоїти ні помилки 1918, ні 2019. і це я вже не кажу про стратегічне мислення, замість тактичного.