МЗС відповіло Орбану щодо "Міндічгейту": "Лекції про корупцію від політика, замішаного у корупційних скандалах, - ні, дякую"

Міністерство закордонних справ України прокоментувало заяви прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо корупційного скандалу в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на речника МЗС Георгія Тихого в Х.

Тихий відреагував на дописи Орбана, де той говорив про "воєнну мафію", пов’язану з президентом Зеленським, та закликав Брюссель припинити фінансову підтримку України.

"Лекції про корупцію від політика, який замішаний у корупційних скандалах і зробив свою країну найбіднішою в ЄС? Ні, дякую", - написав Тихий.

Для ілюстрації своєї відповіді речник МЗС розмістив відредаговане фото Орбана в костюмі з принтом, який нагадує зебру.

Що передувало?

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прокоментував останній корупційний скандал в Україні та висловив критику на адресу європейської підтримки Києва.

За його словами, в Україні існує "військова мафія, пов’язана з президентом Зеленським".

Топ коментарі
Я, звичайно, проти цього мад'яра і його прислужництва пуйлу, але в цьому випадку, ви, ЗЕвиродки, самі дали саме йому таку довгоочікувану ним можливість фактично вас ткнути носомв ваше ж лайно і розмазати, як того нашкодившого кота по підлозі. Але саме гірше те, що ви, подонки, навіть і не замислились, що це ганьбить нашу державу, наш імідж за кордоном!
13.11.2025 13:15 Відповісти
13.11.2025 13:15 Відповісти
А не потрібно було зелеському з його друзями давати приводу! Якщо вже обісралися, то обсихайте в сторонці мовчки, щоб сморід не розповсюджувався ще далі!
13.11.2025 13:17 Відповісти
Ше один ******** - хіба один Орбан? - нам весь Захід вказує на корупцію
13.11.2025 13:13 Відповісти
Тільки орбан та сіярта звиздять про мафію і про те, що необхідно припинити будь-яку допомогу Україні. При тому, що орбан сам корумпований по самі яйця - там міндічі просто діти порявняно з орбаном.
13.11.2025 13:15 Відповісти
Сім послів ЄС сказали - в вас корупція зашкалює - для чого нам рівнятися на Орбана?
13.11.2025 13:18 Відповісти
А хто сказав, що на цього покидька потрібно рівнятися? Необхідно боротися у себе з корупцією, знищувати фізично і саджати за грати міндічей і ко, але таких ворогів як орбан також потрібно ставити на місце. Ніхто ж так не відповідає прем'єру Литви, вірно?
13.11.2025 13:27 Відповісти
Вони вже заскочили в Європу - ЄС НАТО - і тепер можуть собі позволити ******* - шо двома руками на голову хер натягнеш
13.11.2025 13:33 Відповісти
Ну то потрібно їм затикати їх поганий рот при будь-якій нагоді. Бо вони - вороги і налагодити з ними стосунки в України не вийде.
А наша корупція - то наша біда і з нею необхідно боротися. Тільки не від орбанів про це слухати.
13.11.2025 13:36 Відповісти
Ось і получили зефілітики методички по відмазуванню міндіча і ко.
13.11.2025 13:18 Відповісти
Гуано зелёное. Прежде чем тыкать в соринку в глазу Урбана, вытащите бревно из глаза Зеленского
13.11.2025 13:27 Відповісти
Обоє рябоє.
13.11.2025 13:15 Відповісти
13.11.2025 13:15 Відповісти
МЗС - за міндічем.
13.11.2025 13:15 Відповісти
13.11.2025 13:15 Відповісти
Тут би мзс України промовчати,але відсутність профісійних навичок ,тупість не дають цього зробити,маємо типу того " сам дурак".
13.11.2025 13:17 Відповісти
Тут якраз мовчати не потрібно. А потрібно затикати пельку ворогові, який явно маніпулює проти України. Ніхто не осаджує посадовців дружніх Україні країн, які висловились про корупцію. Але слухати подібне від Орбана, який довів свою країну до того, що вона живе на дотації і при цьому будує собі палаци, і при цьому призиває віддати Україну ***** під різними приводами - не варто.
13.11.2025 13:32 Відповісти
13.11.2025 13:17 Відповісти
Орбан гівно, але це не відбілює зашквареного зесанича навіть на фоні цього гівна.
13.11.2025 13:19 Відповісти
Ми тут і самі уроки корупції можемо надати. Орбану така і не снилась!
13.11.2025 13:19 Відповісти
Коли вже ті вибори в Угорщині? Ця сволота разом зі своєю сійяртою вже задовбали.
13.11.2025 13:20 Відповісти
Там 50 стран включая США про это говорят, не только Орбан олололо. Скажите это еще США.
13.11.2025 13:34 Відповісти
Жодна країна, крім мадярщини не призиває при цьому припинити будь-яку допомогу Україні - у цьому вся різниця, що орбан зі сворою - вороги України.
13.11.2025 13:37 Відповісти
має рацію в чому? де хоч подібні дії антикорупційних органів угорщини? а саме за корупцію і відсутність верховенства права угорщину відсторонили від корита ЄС. то в Україні примнаймні є інституції, що здатні викривати корупцію найвищого рівня і громадянське суспільство, готове ці інституції відстоювати. а в угорщині крім гуляшу і токаю що?
13.11.2025 13:51 Відповісти
мова птакож і про мадярів, бо вони є ворогами, це по-перше, а по-друге домагаються повної зупинки фінансової і військової допомоги. от це напевно зменшить черги в домі печалі, а такі дебіли як ти їм ще й радісно аплодують.
13.11.2025 14:13 Відповісти
Щоб мадяри не вимагали треба було ще більше красти?
До речі, а всі решта, крім мадярів, тоді як? Вся світова преса сьогодні про то не замовкає? Вони також вороги?
А чи так і не дійде, що крім ***** в кремлі, в нас вороги на Банковій. І ще питання, хто з них страшніший...
13.11.2025 14:17 Відповісти
будь-який вскукарєк мадярів призначаний для досягнення лише однієї мети - її я вже озвучив. а вимагати вони нічого не мають права, бо нічого, крім сморіду, і не надають.
решта партнерів звичайно мають право і повинні ставити питання, що власне вони і роблять. але роблять це з розумінням насліднків як для нас, так і для себе.
в 1918 українці уже шукали ворогів на банковій. нагадати чим це скінчилося? обрали дегенератів в 2019 - тепер жеріть.
13.11.2025 14:26 Відповісти
**********!
Та до сраки, що там той мадяр прококурікав. Тут найгірше, що в нас таки МАФІЯ на чолі з зеленським. От про що ми маємо говорити, про що думати. От де наші проблеми і біди, а не відводити стрілки на якогось ******.
Але ж ні! От який він той Орбан! А зеленський бубочка і нехай далі собі бавиться... так?
А чи не занадто дорогі для нас ті його забавки?!
Там і ВВС про то купу матеріалу подали, і інші... Там і про скандал, і про вкрадені мільйони, і про роль зеленського і(!) про небезпеку припинення допомоги також!
Що, також вороги?
13.11.2025 14:32 Відповісти
дана стаття про вскукарєк мадяр і реакцію мзс. якшо це тобі до сраки, то чого прийшов тоді?
про зеленського українчеків попереджали, треба було слухати дорослих. але ж ти і подібні до тебе воюють не просто с зеленським, а з усією владною вертикаллю і її легітимністю. втратите це - втратите дежраву і знов убдете нити, як зараз. ну, хто виживе.
а про ббс та інші - треба дивитися з холодною головою, бо дух волтера дюранті нікуди не подівся.
13.11.2025 14:57 Відповісти
А ти дійсно тупий...
Дана стаття про МАФІЮ, якою керує зеленський!
А хто про то кукурікає, чи орбан, чи BBC, чи завтра Трамп щось скаже (а він таки скаже)... то справа десята.
Але ж ти тупий і нічого тут не вдієш... зебілізм хороба невиліковна.
13.11.2025 15:07 Відповісти
кумедно, це ж майже ті слова, які зебіли кричали в 2019. так шо тут іще питання у кого зебілізм невиліковний.
ну а ти просто необучаємий, не здатен засвоїти ні помилки 1918, ні 2019. і це я вже не кажу про стратегічне мислення, замість тактичного.
13.11.2025 15:56 Відповісти
А у нас ще залишився хтось в МЗС? д'Єрмак хіба не всіх подвинув?
13.11.2025 13:38 Відповісти
Міндічгейт….. як то кажуть з класичного анєгдоту - "яка країна - такі і теракти".... можна було б восхітітцо кмітливістю їх реакції, але є пару АЛЕ - Угорщина член ЄС, куди і скидаєтцо у копілку, корупційні скандали там є - але це ж з їх грошима, і в них там все мирно із сусідами по ЄС вцілом. А Україна - корупцією займається з ЧУЖИМИ грошима, не будучі членом ЄС, хоча кричучі - що вона хоче в ЄС, і пи.зд.ит.ь при цьому гроші ЄС. Українська політика допустила ВІЙНУ на своїй території, порушила Стамбульські домовленості, у всіх клянче при цьому ЗБРОЮ, ПєПєО, і ГРОШІ...і при цьому їх пи.зди.ть……..при чому ладно б хтось, а так НАЙБЛИЖЧЕ оточення Пересидента, його партнер по бізнесу (який доречи Зеленський не продав...чи може якийсь "сліпий траст" - проконсультувавсі ж бо з Поросєнко)…………..кароче кіно і українці..... я кагто навіть став тепліше до Угорщини у цілому відноситись...хоча ще ті падли прокацапські… доречі а де ФІЦО ????
13.11.2025 13:43 Відповісти
Наша мзс працює не на країну а на зашквареного Голобородька.
13.11.2025 13:50 Відповісти
Ви взагалі там помийка коріпційна, заваліться, бо просто соромитеся на весь світ! Спочатку міндічей своїх на пожиттєве з конфіскацією відправте, кончені!
13.11.2025 13:55 Відповісти
Ну, цього і слід було чекати. Пішов нахер жабʼяча морда, Україна вистоїть і буде процвітати, а Зеленських можна і змінити. Оно президента Франції судили за корупцію, тебе сракорилий теж будуть судити і Зеленський відповість.
13.11.2025 13:56 Відповісти
МЗС те яке мінєтчиць і мародерів послами пристраює за кордон
13.11.2025 14:23 Відповісти
здається послів відбирає особисто перзидент, а мзс лише виконує ці рішення.
13.11.2025 15:57 Відповісти
 
 