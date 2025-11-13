Із Міндічем не спілкувався від початку розслідування, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що не спілкувався зі співвласником "Квартал-95" Тімуром Міндічем відтоді, коли стало відомо про розслідування корупції в енергетиці.
Про це він сказав в інтерв'ю Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.
"Найголовніше - це вироки для тих людей, які винні. Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів", - зазначив глава держави.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
Єрмак, гетьманців і татаров з головою НацБанку це засвідчать!!!
(а що там спілкуватися - все було обговорено заздалегіть)
тобто злочин було скоєно групою осіб за попередньою змовою, що є обставиною, яка обтяжує покарання (+ злочин під час військового стану) = мінімум два довічних
та то таке, а от Міндіч-Карлсон може і образитися , що Зе-ПартРет його не попередив щодо початку розслідування (якась Зе-підстава вийшла, навіть сумки з долярами не встиг забрати)
А хто таке рішення зможе прийняти?
Верховна рада... нє-є-є (Стефанія навіть підписні листи на розпуск КабМіна не видає)
Верховний Суд... ніт (Стільки долярів навіть у МінДічі
немаєне було)
Вся надія тільки на самого преЗЕдена.
Тільки він зможе на накласти на свм себе санкції, видати указ про своє пакарання (навіть розстріл як мінімум), а потім патужно власними руками його виконати...
ото буде номер... не гірше ніж у 95 кварталю (рейтинг стелю проб'є, на біс кликати будуть, навіть міжнародне туре організувати можна буде)
Сра-а-ав зечорт!!
даже в Говнюковича такого не було!!
а Говнюкович "духовний батько" ЗЕпокидьків
просто міндіч мовчки заносив сумки з баблом в жОПу, боячись прослуховування
Все, що він говорить треба сприймати навпаки. Тоді буде реальна картина.
Спілкувався ти зєгнидо чи не спілкувався з міндячнею - на вихід, а там суд вирішить.
Воно ляпнуло про Свинарчуків, але Свинарчуків з міндічами порівнювати не варто, так як перші тягли із кацапської армії для ЗСУ, а другі - цинічно обкрадають збройні сили України і не тільки. На лапах зєрмачних міндічів кров і смерті бійців ЗСУ, цивільного населення та дітей.
А коли стало тобі відомо? Тобто з 10 листопада ?
Чи може, раніше і ти його попередив, щоб став на лижі ?
Ізраїль вже знову України товариша Міндіча.
декого історія таки нічому не вчить
А ті, хто має підтвердити, що "не спілкувався" - чомусь на гілку не добрались.
БакановМалюк, пробєй етого чорта(С)
Зе: з Міндічем я не спілкувався, навіщо підставлятися, є інші, які й злили про обшук.
і наскирдував
Грабіжники України виявилися громадянами «Ізраїлю». Хто дав їм право грабувати Україну?
Володимир Зеленський запровадив санкції проти двох ключових фігурантів масштабної корупційної схеми, викритої НАБУ у сфері енергетики, а саме - проти бізнесменів Тимура Міндіча та Олександра Цукермана.
У санкційних списках Міндіч та Цукерман фігурують як громадяни «Ізраїлю», а не України.
Інформація про наявність у них українського громадянства відсутня.
Таким чином, обмеження щодо них як громадян України не застосовуються.
Санкції щодо Міндіча відрізняються від тих, які Зеленський раніше запроваджував проти інших громадян України.
У них відсутні такі обмеження:
«відмова в наданні та анулювання віз, заборона на в'їзд»;
«скасування офіційних візитів, зустрічей, переговорів»;
«припинення культурних обмінів, наукової співпраці, освітніх та спортивних зв'язків»;
«інші санкції… (заборона на укладення договорів та здійснення угод)».
Народний депутат Ярослав Железняк (фракція «Голос») звернув увагу на відмінність між пропозицією Кабінету Міністрів та фінальним рішенням Володимира Зеленського щодо термінів застосування санкцій проти бізнесменів Тимура Міндіча та Олександра Цукермана.
За словами Железняка, Кабінет Міністрів пропонував запровадити санкції проти ключових фігурантів корупційної справи в «Енергоатомі» строком на 10 років.
Однак Зеленський своїм указом затвердив санкційні обмеження лише на 3 роки.
По принципу: "А какая разница?"
**** - сам наволоч і таких же згрьоб
І на золотому унітазі Міндіча теж інший ЗЄ свою днюху справляв.