С Миндичем не общался с начала расследования, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что не общался с совладельцем "Квартал-95" Тимуром Миндичем с тех пор, как стало известно о расследовании коррупции в энергетике.

Об этом он сказал в интервью Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

"Самое главное - это приговоры для тех людей, которые виновны. Президент страны, которая находится в состоянии войны, не может иметь друзей", - отметил глава государства.

Миндичгейт

