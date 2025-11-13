РУС
2 168 37

С Миндичем не общался с начала расследования, - Зеленский

Зеленский не общался с Миндичем с начала Миндичгейта

Президент Владимир Зеленский заявил, что не общался с совладельцем "Квартал-95" Тимуром Миндичем с тех пор, как стало известно о расследовании коррупции в энергетике.

Об этом он сказал в интервью Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

"Самое главное - это приговоры для тех людей, которые виновны. Президент страны, которая находится в состоянии войны, не может иметь друзей", - отметил глава государства.

Миндичгейт

Зеленский Владимир (22550) Миндич Тимур (82)
Топ комментарии
+13
Вийди з Банкової,розбійник.
13.11.2025 12:30 Ответить
+10
є брехня ...є нагла брехня ..є статистика ..а є Zельоний кіздьож
13.11.2025 12:30 Ответить
+7
Скажіть зебілу що він теж на плівках є
13.11.2025 12:30 Ответить
Вийди з Банкової,розбійник.
13.11.2025 12:30 Ответить
Оманська Гнида вийде з Банкової тільки після того як освоїть репараційний кредит )
13.11.2025 12:47 Ответить
є брехня ...є нагла брехня ..є статистика ..а є Zельоний кіздьож
13.11.2025 12:30 Ответить
ага. гімна в рот набрав.
13.11.2025 12:30 Ответить
Скажіть зебілу що він теж на плівках є
13.11.2025 12:30 Ответить
Нах ця мова - роздивися кругом себе - сотні Міндічів
13.11.2025 12:31 Ответить
І що що не спілкувався? Що це змінює? Злочини анулює?
13.11.2025 12:31 Ответить
Навіть, якщо і не спілкувався то це цілих три дні. І то не точно.
13.11.2025 12:59 Ответить
Брехло зелене, цинічне брехло
13.11.2025 12:31 Ответить
а на золотиму унітазі міндича срав???
Сра-а-ав зечорт!!
даже в Говнюковича такого не було!!
а Говнюкович "духовний батько" ЗЕпокидьків
13.11.2025 12:32 Ответить
13.11.2025 12:32 Ответить
-Мідас. Мідас прійом, прійом как слишіш?-пропелер пропелер мінус отбой.
13.11.2025 12:33 Ответить
3.14здло
13.11.2025 12:34 Ответить
Президент Володимир Зеленський заявив, що не спілкувався зі співвласником "Квартал-95" Тімуром Міндічем Джерело: https://censor.net/ua/n3584847

просто міндіч мовчки заносив сумки з баблом в жОПу, боячись прослуховування
13.11.2025 12:35 Ответить
зеленський щоб ТИ здох брехливий виродок
13.11.2025 12:36 Ответить
Кожне слово Зеленського це брехня.
Все, що він говорить треба сприймати навпаки. Тоді буде реальна картина.
13.11.2025 12:39 Ответить
Вже два дні не спілкуєьтся Як патужно.
13.11.2025 12:39 Ответить
Засмерділо смаженим, так, Вова? Ну не **** ти?
13.11.2025 12:39 Ответить
Невже не очевидно що ця потвора зеленський тягне Україну на дно що ще має статися. Має бути спосіб вигнати цього мародера з крісла президента
13.11.2025 12:40 Ответить
Живим і добровільно він ніколи не вступиться зі свого корупційного місця.
13.11.2025 12:43 Ответить
****** косий ...
13.11.2025 12:40 Ответить
Ну да. Вывез Миндича из Украины , дождался пока он приземлится в Израили . И Перестался с ним общаться.
13.11.2025 12:42 Ответить
****** Їб@не
13.11.2025 12:44 Ответить
Зеленський має бути негайно відсторонений від влади, має бути проведено ретельне розслідування його ролі в цьому злочинному угрупованні, яке очолював друг та бізнеспартнер зеленського Міндіч. А на термін проведення розслідування вся влада має перейти Уряду найіонального порятунку, бо вже зараз державу треба рятувати після її системного знищення протягом останніх 6,5 років мародером та зрадником зеленським та його злочинним угруповуванням.
13.11.2025 12:46 Ответить
Пиз@уняра
13.11.2025 12:47 Ответить
Зє у 2019 році заявляв, що якщо в його оточенні з'являться «Свинарчуки» - він піде з посади.
Спілкувався ти зєгнидо чи не спілкувався з міндячнею - на вихід, а там суд вирішить.
Воно ляпнуло про Свинарчуків, але Свинарчуків з міндічами порівнювати не варто, так як перші тягли із кацапської армії для ЗСУ, а другі - цинічно обкрадають збройні сили України і не тільки. На лапах зєрмачних міндічів кров і смерті бійців ЗСУ, цивільного населення та дітей.
13.11.2025 12:47 Ответить
Невінавтая я !
13.11.2025 12:47 Ответить
"зєля заявив про затримання шахрая з його прізвищем, який спілкувався з Міндічем від початку розслідування" - дєрьмак зуб дає! ))
13.11.2025 12:48 Ответить
Хто тобі, брехунцю, повірить? - хіба вже зовсім кончені із стада 73%
13.11.2025 12:48 Ответить
да святиться ім"я його. Це ж не якийсь барига.
13.11.2025 12:50 Ответить
і я не я, і хата не моя
13.11.2025 12:53 Ответить
на кого будемо міняти потужного шановні ? є пропозиціі
13.11.2025 12:53 Ответить
"...не спілкувався зі співвласником "Квартал-95" Тімуром Міндічем відтоді, коли стало відомо про розслідування корупції в енергетиці..."

А коли стало тобі відомо? Тобто з 10 листопада ?
Чи може, раніше і ти його попередив, щоб став на лижі ?
13.11.2025 12:56 Ответить
"Президент країни яка воює не може мати друзів".Вони,оті друзі (друзі,друзь - одне з іудейських племен що досі живуть на територіі Їзраєлю) якимсь дивним чином позаймали всі найважливіші державні пости і посади в Україні.І те,що Зєлєнський їх офіційно не признає друзями не заваджає тим красти і ділитись...
13.11.2025 12:57 Ответить
13.11.2025 13:00 Ответить
обрізана істота..
13.11.2025 13:00 Ответить
 
 