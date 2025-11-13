Орбан про "Міндічгейт": "Військова мафія", пов’язана з президентом Зеленським, краде гроші європейців

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прокоментував останній корупційний скандал в Україні та висловив критику на адресу європейської підтримки Києва.

Про це Орбан написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, в Україні існує "військова мафія, пов’язана з президентом Зеленським".

"Саме в цей хаос брюссельці хочуть влити гроші європейських платників податків. Те, що не розстріляють на фронті, вкраде воєнна мафія. Божевілля", - заявив угорський прем’єр.

Він додав, що не планує відправляти кошти угорського народу до України та підкреслив, що уряд затвердив виплати угорським сім’ям.

"І після цього ми тим більше не хочемо фінансових вимог і шантажу з боку українського президента. Настав час, щоб у Брюсселі нарешті зрозуміли, куди йдуть їхні гроші", - зазначив Орбан.

Топ коментарі
+20
Це було зрозуміло, що Орбан та інші шістки пуйла використають корупційний скандал проти України.
Але Зеля дав повід для цього.
Значить Зеля теж робить все проти України.
13.11.2025 12:52 Відповісти
+17
Краще ***** розкажи за шо тобі ***** платить. Це не виправдовує підАрів міндічів
13.11.2025 12:50 Відповісти
+11
Сказав хабарник рашки
13.11.2025 12:47 Відповісти
Вітя, твій вихід!
13.11.2025 12:46 Відповісти
То в нього вже вихід.
13.11.2025 12:50 Відповісти
Вхід. Я, промахнувся. Визнаю.
13.11.2025 12:51 Відповісти
13.11.2025 12:47 Відповісти
Ще би. Запізнився. Довго сьорбав у )(уйла.
13.11.2025 12:49 Відповісти
Тілько ти!
16.11.2025 11:25 Відповісти
13.11.2025 12:50 Відповісти
13.11.2025 12:52 Відповісти
Голова Мінфіну Литви - ******* в Україні грошики - але який варіант? - Був би Піночет - розстріляли б нах
13.11.2025 12:53 Відповісти
Якби у нас була "військова мафія" - міндічей не було б. І ти сидів би тихше води, і забув де знаходиться Закарпаття.
13.11.2025 12:53 Відповісти
Ви натякаєте - обікрали б і угорців? Ви вже перебільшуєте. Не така вже вона, та мафія, всесильна.
13.11.2025 12:57 Відповісти
Тільки не треба плутати "військову мафію" з ""військовою хунтою", бо це абсолютно протилежні речі.
13.11.2025 13:29 Відповісти
Злодій про злодіїв.
13.11.2025 12:55 Відповісти
Віктор. ти б краще за своїми б дивився.
Ми тут самі якось впораємось. Витягнемо міндіча з Ізраїля, пов'яжемо Голобородька, закриємо інші корупційні гадюшники як в армії так і в радах всіх рівнів.
13.11.2025 12:55 Відповісти
Хер що ви кому зробите,як не зробили до цього,то не зробите не зараз,не після,повиражаєте своє незадоволення тиждень і підете далі в стійло.
13.11.2025 13:14 Відповісти
Ну це ви вже геть...Поставимо керувати ГУР кого потрібно - той візьме тцк, поїдуть в Ізраїль і притягнуть за ноги прямо в Лук'янівське сізо.
13.11.2025 13:19 Відповісти
Миндич с Профессором со своей шлюхой Гринцук еще те вояки ахаха
13.11.2025 12:55 Відповісти
Два гівна підсирають Україні - гундосий віслюк і мадярська жаба. На жаль, віслюк сере більше.
13.11.2025 12:57 Відповісти
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=nAhdI5UYUP0 Борислав Береза. ЛУЦЕНКО: Зеленському сказали ДОСИТЬ! Другого туру виборів НЕ БУДЕ. Нам готують ЦЕЙ СЦЕНАРІЙ! (10:46)
13.11.2025 12:58 Відповісти
Вітя, ти нє хош сьомє магілєвічю пазваніть?

Той нагадає тобі теж про діла давно минулих літ!
13.11.2025 13:03 Відповісти
Вот и последствие крыседента.
13.11.2025 13:04 Відповісти
Особливо принизливо чути сумну правду від такого уй#бка, як орбан!
13.11.2025 13:06 Відповісти
Міндіч понад усе у цього ЗЕ..
13.11.2025 13:07 Відповісти
Це так, с цім не посперечаєшся, але ж МУДЬЯрська мафія на чолі з Орбаном пов'язана Парашею та ******.
13.11.2025 13:07 Відповісти
Найвеличніший лідер ********** оступився.....
13.11.2025 13:09 Відповісти
Ще б пак ворог України не висрався. Тільки воно ані копійки не дає і тому не має відкривати свого поганого рота. Орбан і його фашиська своро сплять і мріють, щоб Україну було знищено. бо їм ***** Закарпаття обіцяв.
13.11.2025 13:10 Відповісти
Правильно. Тільки хто ж дав привід Орбану? Це він був на плівках і хапав відкати на Енергоатомі? Питання риторичне. Орбан використає цю ситуацію по повній, нажаль. І не тільки своїми ********** заявами. Для нас будуть наслідки і фінансові, і матеріальні, і часові.
13.11.2025 14:15 Відповісти
Зе-Лупа ганьбить Україну і ЗСУ що довічного йому мало. Тепер сором для українців через оце чмо хрипливе.Героїзм народу олив лайном оцей блазень в якого ні честі ні сорому.
13.11.2025 13:11 Відповісти
13.11.2025 13:14 Відповісти
аааа... так типу ота "дача" у матері, то не дача а стайня, і типу то не твоє, тобі підкинули, да?)))
13.11.2025 13:26 Відповісти
Професійна заздрість)
і по твою хатинку, де ти зебрів підтримуєш, прийдуть
13.11.2025 13:45 Відповісти
Гарний корівник зліва. Непоганий свинарник справа.
А оті дві коцюрні на задньому плані - то для відпочинку хвермерів? 😂
13.11.2025 14:27 Відповісти
... общага і клуб
13.11.2025 14:29 Відповісти
то все циганське барокко, як у янека чи трумпа
13.11.2025 21:59 Відповісти
Дурень , це не військова мафія , а жидівська мафія поки що без назви . Є італійська мафія, китайська мафія Тріада , японська Якудза , і інші.
13.11.2025 13:46 Відповісти
Шапітошні шахраї 🤡
13.11.2025 14:31 Відповісти
Ау, Зеленський і потужні менеджери! І чим ви закриєте цього підора? Чим будете накривати цього уйобка? Як переконаєте ЄС, що це Орбан підор з його абсолютно брудними росіянськими грішми і звʼязками? Орбан тепер куражиться. Тепер у самих європейців не буде всередині аргументів, коли Орбан буде блокувати фінансову допомогу ЄС і тикати пальцем у ваше зелене ОЗГ і корупцію на крові, війні, злиднях і без світла.
13.11.2025 14:10 Відповісти
Найбільш огидне у всій цій ситуації те, що тепер навіть така нікчемна потвора як Орбан, на якому "клейма ніде ставити", може відкрито закидати Україні про тотальну корупцію.
13.11.2025 14:22 Відповісти
Хто б вже нявкав! ЄСовський альфонс з фсбешним сморідом ще кафнякає про чесні гроші.
13.11.2025 14:27 Відповісти
Господи, яка ж це військова мафія? Радше естрадно-циркова. Але ж здобули. Шоумени цілу країну на одному місці крутять. Соромно, дуже соромно.
13.11.2025 15:27 Відповісти
А що цей мудак не так сказав?На жаль для нас ,це правда...
13.11.2025 16:34 Відповісти
Орбан конечно *****.с, но по факту всё так и есть в реалии
14.11.2025 06:52 Відповісти
 
 