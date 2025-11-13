Орбан про "Міндічгейт": "Військова мафія", пов’язана з президентом Зеленським, краде гроші європейців
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прокоментував останній корупційний скандал в Україні та висловив критику на адресу європейської підтримки Києва.
Про це Орбан написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, в Україні існує "військова мафія, пов’язана з президентом Зеленським".
"Саме в цей хаос брюссельці хочуть влити гроші європейських платників податків. Те, що не розстріляють на фронті, вкраде воєнна мафія. Божевілля", - заявив угорський прем’єр.
Він додав, що не планує відправляти кошти угорського народу до України та підкреслив, що уряд затвердив виплати угорським сім’ям.
"І після цього ми тим більше не хочемо фінансових вимог і шантажу з боку українського президента. Настав час, щоб у Брюсселі нарешті зрозуміли, куди йдуть їхні гроші", - зазначив Орбан.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
Але Зеля дав повід для цього.
Значить Зеля теж робить все проти України.
Ми тут самі якось впораємось. Витягнемо міндіча з Ізраїля, пов'яжемо Голобородька, закриємо інші корупційні гадюшники як в армії так і в радах всіх рівнів.
