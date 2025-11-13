Орбан про "Міндічгейт": "Військова мафія", пов’язана з президентом Зеленським, краде гроші європейців

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прокоментував останній корупційний скандал в Україні та висловив критику на адресу європейської підтримки Києва.

Про це Орбан написав у фейсбуці.

За його словами, в Україні існує "військова мафія, пов’язана з президентом Зеленським".

"Саме в цей хаос брюссельці хочуть влити гроші європейських платників податків. Те, що не розстріляють на фронті, вкраде воєнна мафія. Божевілля", - заявив угорський прем’єр.

Він додав, що не планує відправляти кошти угорського народу до України та підкреслив, що уряд затвердив виплати угорським сім’ям.

"І після цього ми тим більше не хочемо фінансових вимог і шантажу з боку українського президента. Настав час, щоб у Брюсселі нарешті зрозуміли, куди йдуть їхні гроші", - зазначив Орбан.

