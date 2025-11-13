РУС
Новости Миндичгейт
984 16

Орбан о "Миндичгейте": "Военная мафия", связанная с президентом Зеленским, ворует деньги европейцев

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал последний коррупционный скандал в Украине и высказал критику в адрес европейской поддержки Киева.

Об этом Орбан написал в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, в Украине существует "военная мафия, связанная с президентом Зеленским".

"Именно в этот хаос брюссельцы хотят влить деньги европейских налогоплательщиков. То, что не расстреляют на фронте, украдет военная мафия. Безумие", - заявил венгерский премьер.

Он добавил, что не планирует отправлять средства венгерского народа в Украину и подчеркнул, что правительство утвердило выплаты венгерским семьям.

"И после этого мы тем более не хотим финансовых требований и шантажа со стороны украинского президента. Пришло время, чтобы в Брюсселе наконец поняли, куда идут их деньги", - отметил Орбан.

Миндичгейт

Автор: 

коррупция (8730) энергетика (2809) Орбан Виктор (606) Миндич Тимур (82)
Сортировать:
Вітя, твій вихід!
13.11.2025 12:46 Ответить
То в нього вже вихід.
13.11.2025 12:50 Ответить
Вхід. Я, промахнувся. Визнаю.
13.11.2025 12:51 Ответить
Сказав хабарник рашки
13.11.2025 12:47 Ответить
Ще би. Запізнився. Довго сьорбав у )(уйла.
13.11.2025 12:49 Ответить
Краще ***** розкажи за шо тобі ***** платить. Це не виправдовує підАрів міндічів
13.11.2025 12:50 Ответить
Це було зрозуміло, що Орбан та інші шістки пуйла використають корупційний скандал проти України.
Але Зеля дав повід для цього.
Значить Зеля теж робить все проти України.
13.11.2025 12:52 Ответить
Голова Мінфіну Литви - ******* в Україні грошики - але який варіант? - Був би Піночет - розстріляли б нах
13.11.2025 12:53 Ответить
Якби у нас була "військова мафія" - міндічей не було б. І ти сидів би тихше води, і забув де знаходиться Закарпаття.
13.11.2025 12:53 Ответить
Ви натякаєте - обікрали б і угорців? Ви вже перебільшуєте. Не така вже вона, та мафія, всесильна.
13.11.2025 12:57 Ответить
Злодій про злодіїв.
13.11.2025 12:55 Ответить
Віктор. ти б краще за своїми б дивився.
Ми тут самі якось впораємось. Витягнемо міндіча з Ізраїля, пов'яжемо Голобородька, закриємо інші корупційні гадюшники як в армії так і в радах всіх рівнів.
13.11.2025 12:55 Ответить
Миндич с Профессором со своей шлюхой Гринцук еще те вояки ахаха
13.11.2025 12:55 Ответить
Два гівна підсирають Україні - гундосий віслюк і мадярська жаба. На жаль, віслюк сере більше.
13.11.2025 12:57 Ответить
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=nAhdI5UYUP0 Борислав Береза. ЛУЦЕНКО: Зеленському сказали ДОСИТЬ! Другого туру виборів НЕ БУДЕ. Нам готують ЦЕЙ СЦЕНАРІЙ! (10:46)
13.11.2025 12:58 Ответить
Вітя, ти нє хош сьомє магілєвічю пазваніть?

Той нагадає тобі теж про діла давно минулих літ!
13.11.2025 13:03 Ответить
 
 