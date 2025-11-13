Орбан о "Миндичгейте": "Военная мафия", связанная с президентом Зеленским, ворует деньги европейцев

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал последний коррупционный скандал в Украине и высказал критику в адрес европейской поддержки Киева.

По его словам, в Украине существует "военная мафия, связанная с президентом Зеленским".

"Именно в этот хаос брюссельцы хотят влить деньги европейских налогоплательщиков. То, что не расстреляют на фронте, украдет военная мафия. Безумие", - заявил венгерский премьер.

Он добавил, что не планирует отправлять средства венгерского народа в Украину и подчеркнул, что правительство утвердило выплаты венгерским семьям.

"И после этого мы тем более не хотим финансовых требований и шантажа со стороны украинского президента. Пришло время, чтобы в Брюсселе наконец поняли, куда идут их деньги", - отметил Орбан.

