Орбан о "Миндичгейте": "Военная мафия", связанная с президентом Зеленским, ворует деньги европейцев
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал последний коррупционный скандал в Украине и высказал критику в адрес европейской поддержки Киева.
Об этом Орбан написал в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
По его словам, в Украине существует "военная мафия, связанная с президентом Зеленским".
"Именно в этот хаос брюссельцы хотят влить деньги европейских налогоплательщиков. То, что не расстреляют на фронте, украдет военная мафия. Безумие", - заявил венгерский премьер.
Он добавил, что не планирует отправлять средства венгерского народа в Украину и подчеркнул, что правительство утвердило выплаты венгерским семьям.
"И после этого мы тем более не хотим финансовых требований и шантажа со стороны украинского президента. Пришло время, чтобы в Брюсселе наконец поняли, куда идут их деньги", - отметил Орбан.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндыча, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Але Зеля дав повід для цього.
Значить Зеля теж робить все проти України.
Ми тут самі якось впораємось. Витягнемо міндіча з Ізраїля, пов'яжемо Голобородька, закриємо інші корупційні гадюшники як в армії так і в радах всіх рівнів.
Той нагадає тобі теж про діла давно минулих літ!