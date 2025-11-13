УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11958 відвідувачів онлайн
Новини Міндічгейт
1 094 7

Кос: Корупція є всюди, головне - як на неї реагують. Україна йде правильним антикорупційним шляхом

Марта Кос

Комісарка ЄС з питань розширення Марта Кос заявила, що корупція поширена в усій Європі, проте головне - як на неї реагують, і висловила впевненість у правильності антикорупційного курсу України за підтримки ЄС.

Про це вона сказала на конференції ReBuild Ukraine, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Реакція Кос на "Міндічгейт"

"Для мене важливіше, коли це відбувається, тому ми робимо все, щоб запобігти корупції, але коли це все-таки трапляється, важливо, як реагують на це без втручання політичних лідерів. І саме тому я оптимістично налаштована щодо цього", - наголосила Кос.

Вона додала, що боротьба з корупцією - це не лише переслідування порушників, а й забезпечення того, щоб гроші залишалися в країні та йшли на добру справу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МЗС відповіло Орбану щодо "Міндічгейту": "Лекції про корупцію від політика, замішаного у корупційних скандалах, - ні, дякую"

Обстріли енергетики Росією

Комісарка висловила співчуття через недавній інцидент в Україні, який стався у секторі енергетики під час активних російських обстрілів.

"Люди гинуть, тому що Росія атакує енергетичну інфраструктуру, як ніколи раніше. У них немає гарячої води, у них немає світла. І саме в цьому секторі стався цей випадок", - сказала Кос.

Реформи

Водночас вона підкреслила, що Україна разом із ЄС перебуває на правильному шляху реформ.

"Зеленський це розуміє і закликав уряд ефективно співпрацювати з антикорупційними інституціями, і це хороша реакція", - підсумувала комісарка.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Орбан про "Міндічгейт": "Військова мафія", пов’язана з президентом Зеленським, краде гроші європейців

Міндічгейт

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Каллас про "Міндічгейт": Корупції немає місця, особливо зараз. Це буквально гроші народу, які повинні йти на передову

Автор: 

корупція (5060) Міндіч Тімур (334) Кос Марта (56)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Рожеві поні.
показати весь коментар
13.11.2025 13:38 Відповісти
ну так, корумпована влада, війна - то все нормально, головне, щоб те все було в Україні, а не у них
показати весь коментар
13.11.2025 13:42 Відповісти
Гній лицемірний. Будуть зелених мародерів покривати до останнього, аби тільки гундос тут ***** тримав і до них не пускав. Мразі, кончені мразі.
показати весь коментар
13.11.2025 13:48 Відповісти
В нас викривачів корупції кишенькова СБУ без ордера закриває разом з родичами та свідками. І де тут пані Марта Кос насмоктала собі оптимізму?
показати весь коментар
13.11.2025 14:01 Відповісти
Це як, накрали, втекли, прихопивши гроші, та ще залишеним за себе "смотрящим" вказівки залишили. Хороша боротьба з корупцією
показати весь коментар
13.11.2025 14:11 Відповісти
никак
показати весь коментар
13.11.2025 14:15 Відповісти
"Правильніше" важко придумати.
показати весь коментар
13.11.2025 14:50 Відповісти
 
 