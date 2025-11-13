Кос: Корупція є всюди, головне - як на неї реагують. Україна йде правильним антикорупційним шляхом
Комісарка ЄС з питань розширення Марта Кос заявила, що корупція поширена в усій Європі, проте головне - як на неї реагують, і висловила впевненість у правильності антикорупційного курсу України за підтримки ЄС.
Про це вона сказала на конференції ReBuild Ukraine, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
Реакція Кос на "Міндічгейт"
"Для мене важливіше, коли це відбувається, тому ми робимо все, щоб запобігти корупції, але коли це все-таки трапляється, важливо, як реагують на це без втручання політичних лідерів. І саме тому я оптимістично налаштована щодо цього", - наголосила Кос.
Вона додала, що боротьба з корупцією - це не лише переслідування порушників, а й забезпечення того, щоб гроші залишалися в країні та йшли на добру справу.
Обстріли енергетики Росією
Комісарка висловила співчуття через недавній інцидент в Україні, який стався у секторі енергетики під час активних російських обстрілів.
"Люди гинуть, тому що Росія атакує енергетичну інфраструктуру, як ніколи раніше. У них немає гарячої води, у них немає світла. І саме в цьому секторі стався цей випадок", - сказала Кос.
Реформи
Водночас вона підкреслила, що Україна разом із ЄС перебуває на правильному шляху реформ.
"Зеленський це розуміє і закликав уряд ефективно співпрацювати з антикорупційними інституціями, і це хороша реакція", - підсумувала комісарка.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
