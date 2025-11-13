Кос: Корупція є всюди, головне - як на неї реагують. Україна йде правильним антикорупційним шляхом

Комісарка ЄС з питань розширення Марта Кос заявила, що корупція поширена в усій Європі, проте головне - як на неї реагують, і висловила впевненість у правильності антикорупційного курсу України за підтримки ЄС.

Про це вона сказала на конференції ReBuild Ukraine, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Реакція Кос на "Міндічгейт"

"Для мене важливіше, коли це відбувається, тому ми робимо все, щоб запобігти корупції, але коли це все-таки трапляється, важливо, як реагують на це без втручання політичних лідерів. І саме тому я оптимістично налаштована щодо цього", - наголосила Кос.

Вона додала, що боротьба з корупцією - це не лише переслідування порушників, а й забезпечення того, щоб гроші залишалися в країні та йшли на добру справу.

Обстріли енергетики Росією

Комісарка висловила співчуття через недавній інцидент в Україні, який стався у секторі енергетики під час активних російських обстрілів.

"Люди гинуть, тому що Росія атакує енергетичну інфраструктуру, як ніколи раніше. У них немає гарячої води, у них немає світла. І саме в цьому секторі стався цей випадок", - сказала Кос.

Реформи

Водночас вона підкреслила, що Україна разом із ЄС перебуває на правильному шляху реформ.

"Зеленський це розуміє і закликав уряд ефективно співпрацювати з антикорупційними інституціями, і це хороша реакція", - підсумувала комісарка.

Міндічгейт

