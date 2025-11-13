"Миндичгейт" - доказательство, что антикоррупционные органы в Украине функционируют, - Еврокомиссия
Раскрытие коррупционных схем в Украине свидетельствует о функционировании антикоррупционных органов в государстве.
Об этом сообщил спикер Европейской комиссии Гийом Мерсье, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
"Это расследование показывает, что в Украине действуют и функционируют антикоррупционные органы", - отметил Мерсье.
Он подчеркнул, что борьба с коррупцией является центральным элементом пакета по вопросам расширения ЕС и ключевым условием для вступления страны в Евросоюз.
"Она требует постоянных усилий, чтобы обеспечить мощную способность бороться с коррупцией и уважение к верховенству права", - добавил спикер.
Мерсье подчеркнул важность защиты роли независимых антикоррупционных органов, которые являются краеугольным камнем верховенства права в Украине как будущем государстве-члене ЕС, и пообещал, что Комиссия продолжит мониторинг ситуации.
яскравий приклад захвату влади жидівською бандою!!!
яка, планувалося саме з часів дніпропетровського клану.
А просто викривати факти корупції можуть і журналісти.
Тим більше, все то шоу з арештами і відкупними? А далі що? Пройшли терміни розгляду?