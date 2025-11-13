РУС
"Миндичгейт" - доказательство, что антикоррупционные органы в Украине функционируют, - Еврокомиссия

Раскрытие коррупционных схем в Украине свидетельствует о функционировании антикоррупционных органов в государстве.

Об этом сообщил спикер Европейской комиссии Гийом Мерсье.

"Это расследование показывает, что в Украине действуют и функционируют антикоррупционные органы", - отметил Мерсье.

Он подчеркнул, что борьба с коррупцией является центральным элементом пакета по вопросам расширения ЕС и ключевым условием для вступления страны в Евросоюз.

"Она требует постоянных усилий, чтобы обеспечить мощную способность бороться с коррупцией и уважение к верховенству права", - добавил спикер.

Мерсье подчеркнул важность защиты роли независимых антикоррупционных органов, которые являются краеугольным камнем верховенства права в Украине как будущем государстве-члене ЕС, и пообещал, что Комиссия продолжит мониторинг ситуации.

якби ж ще й суди працювали, як треба... скільки таких міндичей вже облаштувались в буцигарнях? отож...
показать весь комментарий
13.11.2025 15:36 Ответить
Ця сиситема склалася з 90-х, але закладена була ше при совку. Зара ці нуворіші відполірували її до блиску.
показать весь комментарий
13.11.2025 16:01 Ответить
ЗЕ-ФСБ!
показать весь комментарий
13.11.2025 15:37 Ответить
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍пошуткували блазні....
показать весь комментарий
13.11.2025 15:38 Ответить
А то без міндічгейту не було видно!
показать весь комментарий
13.11.2025 15:38 Ответить
Державна зрада і диверсійна і підривна діяльність у стратегічному секторі - енергетики.
показать весь комментарий
13.11.2025 15:38 Ответить
Якби ж то лише в енергетиці. Можна подумати Рєзніков чи Умєров чисті перед законом. І так у кожному міністерстві. У кожному без виключень.
показать весь комментарий
13.11.2025 15:48 Ответить
це!
яскравий приклад захвату влади жидівською бандою!!!
яка, планувалося саме з часів дніпропетровського клану.
показать весь комментарий
13.11.2025 15:41 Ответить
Антикорупційні органи функціонують лише в тому випадку, коли винні в корупційних злочинах отримують заслужене покарання.
А просто викривати факти корупції можуть і журналісти.
показать весь комментарий
13.11.2025 15:42 Ответить
Побачили верхню частину айсберга і почали висновки робити - наївні , як маленькі діти!
показать весь комментарий
13.11.2025 15:44 Ответить
Висновки і крапка в питанні будуть лише після процесу та вироку. Тоді побачимо чи є в країни шанс стати країною свободи та демократії, чи буде щось на кшталт Гондурасу з оркостаном.
показать весь комментарий
13.11.2025 15:44 Ответить
Лише після виборів. І то, якщо 73% дебілам буде заборонено брати участь голосуванні. А то, на жаль,...
показать весь комментарий
13.11.2025 15:46 Ответить
Процес... вирок... а ви--оптиміст.
показать весь комментарий
13.11.2025 16:03 Ответить
Точно, після звіздюліни від американців...
Тим більше, все то шоу з арештами і відкупними? А далі що? Пройшли терміни розгляду?
показать весь комментарий
13.11.2025 15:45 Ответить
Поки немає кінцевого результату (реальних термінів у в'язниці для мародерів), нема чому радіти.
показать весь комментарий
13.11.2025 15:45 Ответить
Зеленський з євреями та ФСБ думають, що вони розумні, а ФБР та решта дурні. Зеленський сяде за розкрадання зі своїм ОПГ та відмивання з ФСБшником та за підривну діяльність у стрегегічному енерго секторі під час війни, - це довічне ув'язнення.
показать весь комментарий
13.11.2025 15:45 Ответить
Верніть Міндіча взад, а то так виглядає що ЄС всім корупціонерам надає притулок
показать весь комментарий
13.11.2025 15:49 Ответить
В Україні ще один корупціонер працює у владі. Голова АМКУ Кириленко. Дві підозри і навіть не відсторонений від виконання обов'язків.
показать весь комментарий
13.11.2025 16:00 Ответить
 
 