"Миндичгейт" - доказательство, что антикоррупционные органы в Украине функционируют, - Еврокомиссия

Раскрытие коррупционных схем в Украине свидетельствует о функционировании антикоррупционных органов в государстве.

Об этом сообщил спикер Европейской комиссии Гийом Мерсье, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Это расследование показывает, что в Украине действуют и функционируют антикоррупционные органы", - отметил Мерсье.

Он подчеркнул, что борьба с коррупцией является центральным элементом пакета по вопросам расширения ЕС и ключевым условием для вступления страны в Евросоюз.

"Она требует постоянных усилий, чтобы обеспечить мощную способность бороться с коррупцией и уважение к верховенству права", - добавил спикер.

Мерсье подчеркнул важность защиты роли независимых антикоррупционных органов, которые являются краеугольным камнем верховенства права в Украине как будущем государстве-члене ЕС, и пообещал, что Комиссия продолжит мониторинг ситуации.

