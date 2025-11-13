"Міндічгейт" - доказ, що антикорупційні органи в Україні функціонують, - Єврокомісія

Розкриття корупційних схем в Україні свідчить про функціонування антикорупційних органів у державі.

Про це повідомив речник Європейської комісії Гійом Мерсьє, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Це розслідування показує, що в Україні діють і функціонують антикорупційні органи", - зазначив Мерсьє.

Він підкреслив, що боротьба з корупцією є центральним елементом пакета з питань розширення ЄС і ключовою умовою для вступу країни до Євросоюзу.

"Вона вимагає постійних зусиль, щоб забезпечити потужну спроможність боротися з корупцією та повагу до верховенства права", - додав речник.

Мерсьє наголосив на важливості захисту ролі незалежних антикорупційних органів, які є наріжним каменем верховенства права в Україні як майбутній державі-члені ЄС, і пообіцяв, що Комісія продовжить моніторинг ситуації.

