"Міндічгейт" - доказ, що антикорупційні органи в Україні функціонують, - Єврокомісія
Розкриття корупційних схем в Україні свідчить про функціонування антикорупційних органів у державі.
Про це повідомив речник Європейської комісії Гійом Мерсьє, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
"Це розслідування показує, що в Україні діють і функціонують антикорупційні органи", - зазначив Мерсьє.
Він підкреслив, що боротьба з корупцією є центральним елементом пакета з питань розширення ЄС і ключовою умовою для вступу країни до Євросоюзу.
"Вона вимагає постійних зусиль, щоб забезпечити потужну спроможність боротися з корупцією та повагу до верховенства права", - додав речник.
Мерсьє наголосив на важливості захисту ролі незалежних антикорупційних органів, які є наріжним каменем верховенства права в Україні як майбутній державі-члені ЄС, і пообіцяв, що Комісія продовжить моніторинг ситуації.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
яскравий приклад захвату влади жидівською бандою!!!
яка, планувалося саме з часів дніпропетровського клану.
А просто викривати факти корупції можуть і журналісти.
Тим більше, все то шоу з арештами і відкупними? А далі що? Пройшли терміни розгляду?
А глубже копнуть слабо---------------
Формально - президент не назначает министров напрямую (кроме некоторых), но влияет на их появление в правительстве почти всегда.Премьер-министр предлагает кандидатуры министров.Верховная Рада утверждает состав Кабмина.Но президента влияние сохраняется, потому что:Он вносит кандидатуру премьера (без него правительство вообще не создаётся).
На практике
Если президент поддерживает определённого премьера - именно его команда потом и формирует Кабмин. Поэтому политическая ответственность де-факто делится:
Президент - за назначенные им и согласованные кадры.
Премьер - за результаты их работы.