УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10981 відвідувач онлайн
Новини Міндічгейт
1 413 22

"Міндічгейт" - доказ, що антикорупційні органи в Україні функціонують, - Єврокомісія

єврокомісія

Розкриття корупційних схем в Україні свідчить про функціонування антикорупційних органів у державі.

Про це повідомив речник Європейської комісії Гійом Мерсьє, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Це розслідування показує, що в Україні діють і функціонують антикорупційні органи", - зазначив Мерсьє.

Він підкреслив, що боротьба з корупцією є центральним елементом пакета з питань розширення ЄС і ключовою умовою для вступу країни до Євросоюзу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Енергокомітет ВР розгляне звільнення Гринчук з посади міністра 14 жовтня

"Вона вимагає постійних зусиль, щоб забезпечити потужну спроможність боротися з корупцією та повагу до верховенства права", - додав речник.

Мерсьє наголосив на важливості захисту ролі незалежних антикорупційних органів, які є наріжним каменем верховенства права в Україні як майбутній державі-члені ЄС, і пообіцяв, що Комісія продовжить моніторинг ситуації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Миронюк не був радником міністра енергетики у період 2021-2025 років, - Міненерго

Автор: 

Єврокомісія (2440) корупція (5060) Міндіч Тімур (334)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
якби ж ще й суди працювали, як треба... скільки таких міндичей вже облаштувались в буцигарнях? отож...
показати весь коментар
13.11.2025 15:36 Відповісти
+7
це!
яскравий приклад захвату влади жидівською бандою!!!
яка, планувалося саме з часів дніпропетровського клану.
показати весь коментар
13.11.2025 15:41 Відповісти
+6
Зеленський з євреями та ФСБ думають, що вони розумні, а ФБР та решта дурні. Зеленський сяде за розкрадання зі своїм ОПГ та відмивання з ФСБшником та за підривну діяльність у стрегегічному енерго секторі під час війни, - це довічне ув'язнення.
показати весь коментар
13.11.2025 15:45 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
якби ж ще й суди працювали, як треба... скільки таких міндичей вже облаштувались в буцигарнях? отож...
показати весь коментар
13.11.2025 15:36 Відповісти
Ця сиситема склалася з 90-х, але закладена була ше при совку. Зара ці нуворіші відполірували її до блиску.
показати весь коментар
13.11.2025 16:01 Відповісти
ЗЕ-ФСБ!
показати весь коментар
13.11.2025 15:37 Відповісти
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍пошуткували блазні....
показати весь коментар
13.11.2025 15:38 Відповісти
А то без міндічгейту не було видно!
показати весь коментар
13.11.2025 15:38 Відповісти
Державна зрада і диверсійна і підривна діяльність у стратегічному секторі - енергетики.
показати весь коментар
13.11.2025 15:38 Відповісти
Якби ж то лише в енергетиці. Можна подумати Рєзніков чи Умєров чисті перед законом. І так у кожному міністерстві. У кожному без виключень.
показати весь коментар
13.11.2025 15:48 Відповісти
це!
яскравий приклад захвату влади жидівською бандою!!!
яка, планувалося саме з часів дніпропетровського клану.
показати весь коментар
13.11.2025 15:41 Відповісти
Антикорупційні органи функціонують лише в тому випадку, коли винні в корупційних злочинах отримують заслужене покарання.
А просто викривати факти корупції можуть і журналісти.
показати весь коментар
13.11.2025 15:42 Відповісти
Побачили верхню частину айсберга і почали висновки робити - наївні , як маленькі діти!
показати весь коментар
13.11.2025 15:44 Відповісти
Висновки і крапка в питанні будуть лише після процесу та вироку. Тоді побачимо чи є в країни шанс стати країною свободи та демократії, чи буде щось на кшталт Гондурасу з оркостаном.
показати весь коментар
13.11.2025 15:44 Відповісти
Лише після виборів. І то, якщо 73% дебілам буде заборонено брати участь голосуванні. А то, на жаль,...
показати весь коментар
13.11.2025 15:46 Відповісти
Процес... вирок... а ви--оптиміст.
показати весь коментар
13.11.2025 16:03 Відповісти
Точно, після звіздюліни від американців...
Тим більше, все то шоу з арештами і відкупними? А далі що? Пройшли терміни розгляду?
показати весь коментар
13.11.2025 15:45 Відповісти
Поки немає кінцевого результату (реальних термінів у в'язниці для мародерів), нема чому радіти.
показати весь коментар
13.11.2025 15:45 Відповісти
Зеленський з євреями та ФСБ думають, що вони розумні, а ФБР та решта дурні. Зеленський сяде за розкрадання зі своїм ОПГ та відмивання з ФСБшником та за підривну діяльність у стрегегічному енерго секторі під час війни, - це довічне ув'язнення.
показати весь коментар
13.11.2025 15:45 Відповісти
Верніть Міндіча взад, а то так виглядає що ЄС всім корупціонерам надає притулок
показати весь коментар
13.11.2025 15:49 Відповісти
В Україні ще один корупціонер працює у владі. Голова АМКУ Кириленко. Дві підозри і навіть не відсторонений від виконання обов'язків.
показати весь коментар
13.11.2025 16:00 Відповісти
Захід будет не помічати корупцію, інакше дуже швидко отримає орків на польському кордоні.
показати весь коментар
13.11.2025 16:12 Відповісти
Ну взагалі то так, при тому ж Янику це був би просто звичайний вівторок, і це якби взагалі хтось дізнався
показати весь коментар
13.11.2025 16:35 Відповісти
Еще суды осталось привести в порядок с помощью волшебных пенделей иностранных партнеров👍
показати весь коментар
13.11.2025 17:09 Відповісти
нашли мальчика для битья /МИНДИЧ/
А глубже копнуть слабо---------------
Формально - президент не назначает министров напрямую (кроме некоторых), но влияет на их появление в правительстве почти всегда.Премьер-министр предлагает кандидатуры министров.Верховная Рада утверждает состав Кабмина.Но президента влияние сохраняется, потому что:Он вносит кандидатуру премьера (без него правительство вообще не создаётся).

На практике
Если президент поддерживает определённого премьера - именно его команда потом и формирует Кабмин. Поэтому политическая ответственность де-факто делится:
Президент - за назначенные им и согласованные кадры.
Премьер - за результаты их работы.
показати весь коментар
13.11.2025 17:34 Відповісти
 
 