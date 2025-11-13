Миронюк не був радником міністра енергетики у період 2021-2025 років, - Міненерго
Ігор Миронюк, підозрюваний у розкраданнях в енергетиці та відомий під прізвиськом "Рокет", не обіймав посаду радника міністра енергетики у 2021-2025 роках.
Про це повідомили в Міненерго у відповідь на запит Суспільного, передає Цензор.НЕТ.
Миронюка разом із Дмитром Басовим - колишнім працівником Генеральної прокуратури та ексвиконавчим директором "Енергоатому" з фізичного захисту та безпеки - підозрюють у контролі над закупівлями та кадровими рішеннями в "Енергоатомі".
На плівках, оприлюднених НАБУ, Басов фігурує під прізвиськом "Тенор", а Миронюк - "Рокет".
На суді Миронюк заперечив свою причетність до роботи у Міненерго та "Енергоатомі", проте підтвердив, що був адвокатом тодішнього міністра енергетики Германа Галущенка, який також фігурує на плівках.
12 листопада ВАКС узяв Миронюка під варту на 60 діб із можливістю внесення застави у розмірі 126 мільйонів гривень.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
