Миронюк не був радником міністра енергетики у період 2021-2025 років, - Міненерго

Корупція в енергетиці: ВАКС обирає запобіжний захід Миронюку

Ігор Миронюк, підозрюваний у розкраданнях в енергетиці та відомий під прізвиськом "Рокет", не обіймав посаду радника міністра енергетики у 2021-2025 роках.

Про це повідомили в Міненерго у відповідь на запит Суспільного, передає Цензор.НЕТ.

Миронюка разом із Дмитром Басовим - колишнім працівником Генеральної прокуратури та ексвиконавчим директором "Енергоатому" з фізичного захисту та безпеки - підозрюють у контролі над закупівлями та кадровими рішеннями в "Енергоатомі".

На плівках, оприлюднених НАБУ, Басов фігурує під прізвиськом "Тенор", а Миронюк - "Рокет".

На суді Миронюк заперечив свою причетність до роботи у Міненерго та "Енергоатомі", проте підтвердив, що був адвокатом тодішнього міністра енергетики Германа Галущенка, який також фігурує на плівках.

12 листопада ВАКС узяв Миронюка під варту на 60 діб із можливістю внесення застави у розмірі 126 мільйонів гривень.

Топ коментарі
+10
всьо!
відпускайте!
показати весь коментар
13.11.2025 15:25 Відповісти
+7
І що? Карлсон теж не займав жодних посад, але в нього були портрет і малюк.
показати весь коментар
13.11.2025 15:28 Відповісти
+6
Був не був - а в шайці був ? - чи так - погуляти вийшов
показати весь коментар
13.11.2025 15:30 Відповісти
"Я не я і хата не моя" уже не проконає....
Тільки чистосердечне: явки, паролі і тд
показати весь коментар
13.11.2025 15:39 Відповісти
опять! пропала зінка! )))))
показати весь коментар
13.11.2025 15:40 Відповісти
та він взагалі сільським завклубом був - "проста дєньжат па-льохкаму захатєлась срубить"
показати весь коментар
13.11.2025 15:44 Відповісти
Стовідсотковий агент ФСБ був стільки років дотичний до критичної галузі, а доблесний малюк, який так борзо наїжджав на Червінського, його не викрив! Як тут бути з профпридатністю чи чимось гіршим?
показати весь коментар
13.11.2025 15:45 Відповісти
Міненерго у повному складі у відставку(з аудитом їх діяльності, конфіскацією їх статків і їхніх близьких та рідних, що перевищують їх деклараціям). По результатам аудиту мають бути кримінальні провадження
показати весь коментар
13.11.2025 15:54 Відповісти
Точно! Дядя не при ділах і стане новим міністром! Слався великий боневтік! І не забувайте: "главноє - нє стрілять! І будуть шашличкі!"
показати весь коментар
13.11.2025 15:55 Відповісти
Де ваші докази??? Гроші сувенірні!! Плівки підроблені! Геть руки від атомної енергії.....бо вибухне!!
показати весь коментар
13.11.2025 16:28 Відповісти
Так шо, на свАбоду с чістой совестью?
показати весь коментар
13.11.2025 17:08 Відповісти
Ти диви яке розумне міненерго, все ніби знає. Тільки не бачило, що мародери сумками кожного дня виносили з його міністерства по мільйону доларів США. До речі, і з відома і допомогою Міненерго.
показати весь коментар
13.11.2025 17:41 Відповісти
 
 