Миронюк не був радником міністра енергетики у період 2021-2025 років, - Міненерго

Ігор Миронюк, підозрюваний у розкраданнях в енергетиці та відомий під прізвиськом "Рокет", не обіймав посаду радника міністра енергетики у 2021-2025 роках.

Про це повідомили в Міненерго у відповідь на запит Суспільного, передає Цензор.НЕТ.

Миронюка разом із Дмитром Басовим - колишнім працівником Генеральної прокуратури та ексвиконавчим директором "Енергоатому" з фізичного захисту та безпеки - підозрюють у контролі над закупівлями та кадровими рішеннями в "Енергоатомі".

На плівках, оприлюднених НАБУ, Басов фігурує під прізвиськом "Тенор", а Миронюк - "Рокет".

На суді Миронюк заперечив свою причетність до роботи у Міненерго та "Енергоатомі", проте підтвердив, що був адвокатом тодішнього міністра енергетики Германа Галущенка, який також фігурує на плівках.

12 листопада ВАКС узяв Миронюка під варту на 60 діб із можливістю внесення застави у розмірі 126 мільйонів гривень.

