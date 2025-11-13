Посол ЄС Матернова про "Міндічгейт": Корупція є в багатьох країнах. Важливою є реакція влади
Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова прокоментувала розслідування корупції в енергетиці, зауваживши, що
Про це вона повідомила у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Україна бореться не лише з Росією, а й за довіру власних громадян і міжнародних партнерів. Багато хто питав мене про масштабний корупційний скандал, який струсонув найвищі щаблі влади.
Цього тижня, у понеділок, незалежні антикорупційні органи - НАБУ та САП - викрили велику корупційну схему у державній компанії "Енергоатом", - зазначила вона.
Матернова наголосила на важливості того, що розслідування триває за підтримки влади.
"Це сильний сигнал про те, що незалежні інституції України працюють і що корупція не може бути толерована, навіть серед високопосадовців. Особливо в час, коли стільки українців потерпають від багатогодинних відключень електроенергії та холоду у своїх домівках", - пише дипломатка.
Посол зауважила, що корупція існує в багатьох країнах. Вона як "рак, який роз’їдає суспільство зсередини".
"Головне - те, наскільки швидко та рішуче влада реагує. Реакція України наразі свідчить про її рішучість. Збереження незалежності антикорупційної системи є вирішальним на шляху України до ЄС. Це також ключ до доведення того, що Україна справді серйозно налаштована боротися з корупцією. Тільки тоді вона зможе зберегти довіру своїх громадян і партнерів. Тільки тоді можна буде говорити про справжнє відновлення", - підсумувала Матернова.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
Кортше, європа одобрила корупцію зебанди.
Щодо українців то це взагалі трагедія, не розгойдують човен, щоб піти разом з тим човном на дно.
Харошим раком боліють наші болящі
А вы говорите!