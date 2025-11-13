Посол ЄС Матернова про "Міндічгейт": Корупція є в багатьох країнах. Важливою є реакція влади

Посол ЄС відреагувала на розслідування НАБУ

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова прокоментувала розслідування корупції в енергетиці, зауваживши, що 

Про це вона повідомила у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Україна бореться не лише з Росією, а й за довіру власних громадян і міжнародних партнерів. Багато хто питав мене про масштабний корупційний скандал, який струсонув найвищі щаблі влади.

Цього тижня, у понеділок, незалежні антикорупційні органи - НАБУ та САП - викрили велику корупційну схему у державній компанії "Енергоатом", - зазначила вона.

Матернова наголосила на важливості того, що розслідування триває за підтримки влади.

"Це сильний сигнал про те, що незалежні інституції України працюють і що корупція не може бути толерована, навіть серед високопосадовців. Особливо в час, коли стільки українців потерпають від багатогодинних відключень електроенергії та холоду у своїх домівках", - пише дипломатка.

Посол зауважила, що корупція існує в багатьох країнах. Вона як "рак, який роз’їдає суспільство зсередини".

"Головне - те, наскільки швидко та рішуче влада реагує. Реакція України наразі свідчить про її рішучість. Збереження незалежності антикорупційної системи є вирішальним на шляху України до ЄС. Це також ключ до доведення того, що Україна справді серйозно налаштована боротися з корупцією. Тільки тоді вона зможе зберегти довіру своїх громадян і партнерів. Тільки тоді можна буде говорити про справжнє відновлення", - підсумувала Матернова.

Топ коментарі
+12
в смысле реакция власти? это ж власти схемы. Реакция власти - сначала НАБУ хотела хлопнуть и протесты пошли, теперь своих сообщников выпустила из страны перед обысками и задержаниями, теперь будет пытаться отвлечь внимание и как в пленках - законсервирует и через год продолжат эту схему. И тут же не только коррупция, тут Деркач, кто судом признан агентом ФСБ. Это не только коррупция, а и гос измена и диверсионная и подрывная деятельность в стратегическом секторе - энергетики.
13.11.2025 15:23 Відповісти
+10
де вона побачила рішучість влади у боротьбі з корупцією?
13.11.2025 15:16 Відповісти
+5
Тому вона й кляпа у рот ЗМІ намагається засунути своїми недавніми законопроектами.
13.11.2025 15:14 Відповісти
Влада за всьо хороше - проти всього поганого - і крадуть
13.11.2025 15:11 Відповісти
Важливо регулярно пNздити владу ногами до, після і замість вечері.
13.11.2025 15:11 Відповісти
"Корабельна сосна" мутить воду! А у мутній воді...? Правильно
13.11.2025 15:11 Відповісти
Пані Матернова, вони і є, на жаль, тією самою владою, котру ви маєте на увазі...
13.11.2025 15:11 Відповісти
"Важливою є реакція влади". Ахахахахахахаха🤣🤣🤣.

Кортше, європа одобрила корупцію зебанди.
13.11.2025 15:12 Відповісти
Європа--ні, українці-- так. Своєю мовчазною поведінкою. Чи вони просто "човен не розгойдують"?
13.11.2025 15:17 Відповісти
Що значить європа ні? І європа так і українці так.
Щодо українців то це взагалі трагедія, не розгойдують човен, щоб піти разом з тим човном на дно.
13.11.2025 15:21 Відповісти
Корупція - "це рак, який роз'їдає суспільство зсередини".

Харошим раком боліють наші болящі
13.11.2025 15:31 Відповісти
Матернова, ти кончена
13.11.2025 15:34 Відповісти
схоже, що Європа така ж гнила, як і наша влада
13.11.2025 15:17 Відповісти
То лі дєло рассіюшка, так, ботяро?
13.11.2025 17:18 Відповісти
хіба для такого тупого бидла як ти, я - ботяра
13.11.2025 17:33 Відповісти
13.11.2025 15:18 Відповісти
Да, це воно
13.11.2025 15:29 Відповісти
А якщо влада і є корупція?
13.11.2025 15:28 Відповісти
Реакція Зе-влади? Зеленскій традиційно " Я в домікє! Нічєгонєзнаю. Винних в корупції потрібно покарати, наші справедливі органи все розрулять! Дивіться як я потужно очікую від Заходу тиску на путіна, і закінчення війни!"
13.11.2025 15:30 Відповісти
Але ж в даному випадку корупцію "кришує" сама влада, з Зелею на чолі .
13.11.2025 15:32 Відповісти
Бджоли проти меду - реакція влади на корупцію
13.11.2025 15:43 Відповісти
Ну так, Матернова, влада має її очолювати
13.11.2025 15:49 Відповісти
Пані Матернова, це, звісно, так, але на таку корупцію, як у Зе-команди, та ще й під час такої війни, ніяких матірних слів не вистачить!
13.11.2025 15:53 Відповісти
Вже і Європа стала на захист бубочки...
А вы говорите!
13.11.2025 16:14 Відповісти
... у багатьох країнах. І в усіх корупціонери це друзі президентів ???
13.11.2025 16:30 Відповісти
Звістно є. Але й пратнери непогано прибарахлилися на цій війні судячи з всього
13.11.2025 16:31 Відповісти
Європа зі всіх сил робить вигляш шо перзидент не при чьому. Бо у їхнів виборців можуть виникнути питання, чи еврошобла не замішана також у цьому дерибані.
13.11.2025 16:46 Відповісти
Зеленська влада організовує та очолює корупцію ,намагається знищити антикоупційні органи, арештовує антикорупційних детективів та залякує свідків.Як тобі така реакція Матернова?Це ж не тільки викривають злодія та мародера Зеленського з його кодлом ,це ж ще й тест на толерантність до корупції самих очільників ЄС ,українці хочуть побачити європейські цінності і чого ж вони варті, не зганьбись посол.
13.11.2025 17:16 Відповісти
Эрекция влады? Так ей Хер в жопу засунули! Возможно, после этого реакция и появилась!
13.11.2025 17:23 Відповісти
Це вже Свинарчуки біля Зе,чи ще ні?.Коли у відставку подасть?
13.11.2025 17:35 Відповісти
Просто треш, влада вважає "населеніє" за недієздатних осіб, тому свідчить подібне тлумачення дій за які держпосадовці повинні висіти на верхівках фонарних стовпів...
13.11.2025 17:37 Відповісти
Точно - Європа також корумпована. Нічого не поробишь, тому "понять и простить".
13.11.2025 17:43 Відповісти
Заспокоїла, що "корупція існує в багатьох країнах",.... одразу полегшало.
13.11.2025 17:46 Відповісти
 
 