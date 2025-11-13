Посол ЄС Матернова про "Міндічгейт": Корупція є в багатьох країнах. Важливою є реакція влади

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова прокоментувала розслідування корупції в енергетиці, зауваживши, що

Про це вона повідомила у Фейсбуці.

"Україна бореться не лише з Росією, а й за довіру власних громадян і міжнародних партнерів. Багато хто питав мене про масштабний корупційний скандал, який струсонув найвищі щаблі влади.

Цього тижня, у понеділок, незалежні антикорупційні органи - НАБУ та САП - викрили велику корупційну схему у державній компанії "Енергоатом", - зазначила вона.

Матернова наголосила на важливості того, що розслідування триває за підтримки влади.

"Це сильний сигнал про те, що незалежні інституції України працюють і що корупція не може бути толерована, навіть серед високопосадовців. Особливо в час, коли стільки українців потерпають від багатогодинних відключень електроенергії та холоду у своїх домівках", - пише дипломатка.

Посол зауважила, що корупція існує в багатьох країнах. Вона як "рак, який роз’їдає суспільство зсередини".

"Головне - те, наскільки швидко та рішуче влада реагує. Реакція України наразі свідчить про її рішучість. Збереження незалежності антикорупційної системи є вирішальним на шляху України до ЄС. Це також ключ до доведення того, що Україна справді серйозно налаштована боротися з корупцією. Тільки тоді вона зможе зберегти довіру своїх громадян і партнерів. Тільки тоді можна буде говорити про справжнє відновлення", - підсумувала Матернова.

Міндічгейт

