Єрмак образився та заблокував мене у WhatsApp, Добі вільний, - "слуга народу" Безугла

Нардепка "Слуги народу" Мар'яна Безугла заявила, що глава ОП Андрій Єрмак заблокував її у месенджері.

Про це парламентарка повідомила у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Єрмак образився і заблокував мене у Whatsapp. Ну все, Андрію Борисовичу, знімаю браслет. Добі вільний)



Хоча завжди готова до конструктивної співпраці, якщо люди готові до переосмислення", - зазначила нардепка.

Нагадаємо, раніше Безугла звинуватила главу Офісу президента Андрія Єрмака в "узурпації розуму Зеленського". На думку парламентарки, Єрмак надто довго перебуває на своїй посаді і його час звільнити.

Також вона заявила, що Єрмак давно хоче позбутися Буданова та Федорова як конкурентів у боротьбі за вплив на президента.

