УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11958 відвідувачів онлайн
Новини Міндічгейт
1 748 4

Галущенко прагнув контролювати "Укренерго" для лояльних призначень, - Кудрицький

Галущенко намагався поставити лояльних людей у "Укренерго"

Міністр енергетики Герман Галущенко намагався встановити контроль над "Укренерго" не заради зміцнення енергосистеми, а для призначення лояльних людей на ключові посади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю BBC заявив колишній голова "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Він зазначив, що характер впливу, який прагнув отримати Галущенко, "не мав нічого спільного" зі стійкістю енергосистеми чи інтеграцією з ЄС - напрямами, критично важливими під час війни.

 "Це було пов'язано виключно з призначенням лояльних Галущенку людей із сумнівними професійними та людськими цінностями", — заявив Кудрицький.

Кудрицький заявив, що серед посад, куди нібито просували "своїх людей", були департамент безпеки, що перевіряє підрядників, та директор із закупівель. За його словами, він почув від міністра фразу: "Я хочу, чтобы у меня в вашей компании были свои люди".

Він стверджує, що кандидатури, які пропонувалися, могли нести "величезні ризики", зокрема ймовірні корупційні.

Серед них - колишній співробітник СБУ, який, за словами Кудрицького, раніше працював у структурі, пов'язаній з ексголовою СБУ Леонідом Деркачем. Також, за його словами, пропонувалися люди, яких у минулому звільнили з "Укренерго" за підозрою в корупції або через непрофесійність.

"Ми не давали красти й призначати, вибачте на слові, якихось "фунтів" у компанію", - сказав Кудрицький, наголосивши, що "Укренерго" виконувало всі урядові й міністерські завдання та було добре скоординоване з Кабміном.

Галущенко публічно визнавав, що вважав відсутність впливу на "Укренерго" проблемою, адже йому потрібна була координація в умовах війни. Кудрицький ці аргументи відкидає.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна формує нову наглядову раду "Енергоатому" за тиждень, - міністр економіки Соболєв

Що передувало?

Кудрицький оприлюднив у Facebook деталі щодо корупційного скандалу в "Енергоатомі", пов’язаного з помічником колишнього народного депутата Деркача – Миронюком, відомим як "Рокет".

Колишній очільник "Укренерго" також зазначив, що з часом "Професор", "Кучерявий", "Сухач" та інші співучасники скандалу можуть "переїхати поближче" до Миронюка, що нібито зробить перебування в камері "веселішим".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міндіч завжди захищав Галущенка перед Зеленським, називаючи його єдиною опорою, - джерела

Корупція в енергетиці

Автор: 

Укренерго (2962) Галущенко Герман (652) Кудрицький Володимир (247)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Галущенко - державний зрадник, якого навмисне чи ні прогавила СБУ малюка!
показати весь коментар
13.11.2025 13:33 Відповісти
Таке відчуття що СБУ знову перетворилось на філію ФСБ яке малює справи нормальним людям та кришує агентів ФСБ таких як помічники деркача -і взагалі схоже що СБУ керує якийсь фунт тіпа міндіча а малюк це якийсь весільний генерал іменем якого прикриваються злочинці з офісу зеленського
показати весь коментар
13.11.2025 13:42 Відповісти
Це Галущенка роблять цапом відбувайлом , а хрипатий ні при чому ?
показати весь коментар
13.11.2025 13:51 Відповісти
Галущенко був одним з кандидатів від блазня на посаду посла в США.
показати весь коментар
13.11.2025 15:24 Відповісти
 
 