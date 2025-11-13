Галущенко прагнув контролювати "Укренерго" для лояльних призначень, - Кудрицький
Міністр енергетики Герман Галущенко намагався встановити контроль над "Укренерго" не заради зміцнення енергосистеми, а для призначення лояльних людей на ключові посади.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю BBC заявив колишній голова "Укренерго" Володимир Кудрицький.
Він зазначив, що характер впливу, який прагнув отримати Галущенко, "не мав нічого спільного" зі стійкістю енергосистеми чи інтеграцією з ЄС - напрямами, критично важливими під час війни.
"Це було пов'язано виключно з призначенням лояльних Галущенку людей із сумнівними професійними та людськими цінностями", — заявив Кудрицький.
Кудрицький заявив, що серед посад, куди нібито просували "своїх людей", були департамент безпеки, що перевіряє підрядників, та директор із закупівель. За його словами, він почув від міністра фразу: "Я хочу, чтобы у меня в вашей компании были свои люди".
Він стверджує, що кандидатури, які пропонувалися, могли нести "величезні ризики", зокрема ймовірні корупційні.
Серед них - колишній співробітник СБУ, який, за словами Кудрицького, раніше працював у структурі, пов'язаній з ексголовою СБУ Леонідом Деркачем. Також, за його словами, пропонувалися люди, яких у минулому звільнили з "Укренерго" за підозрою в корупції або через непрофесійність.
"Ми не давали красти й призначати, вибачте на слові, якихось "фунтів" у компанію", - сказав Кудрицький, наголосивши, що "Укренерго" виконувало всі урядові й міністерські завдання та було добре скоординоване з Кабміном.
Галущенко публічно визнавав, що вважав відсутність впливу на "Укренерго" проблемою, адже йому потрібна була координація в умовах війни. Кудрицький ці аргументи відкидає.
Що передувало?
Кудрицький оприлюднив у Facebook деталі щодо корупційного скандалу в "Енергоатомі", пов’язаного з помічником колишнього народного депутата Деркача – Миронюком, відомим як "Рокет".
Колишній очільник "Укренерго" також зазначив, що з часом "Професор", "Кучерявий", "Сухач" та інші співучасники скандалу можуть "переїхати поближче" до Миронюка, що нібито зробить перебування в камері "веселішим".
Корупція в енергетиці
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Головні фігуранти оприлюднених плівок НАБУ в операції "Мідас" – Рокет ("смотрящий" за "Енергоатомом") і Тенор (виконавчий директор "Енергоатому"). За інформацією ЗМІ, ідеться про Ігоря Миронюка та Дмитра Басова відповідно. У розмові вони, зокрема, обговорювали механізм тиску на контрагентів для вимагання грошей.
