Галущенко прагнув контролювати "Укренерго" для лояльних призначень, - Кудрицький

Міністр енергетики Герман Галущенко намагався встановити контроль над "Укренерго" не заради зміцнення енергосистеми, а для призначення лояльних людей на ключові посади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю BBC заявив колишній голова "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Він зазначив, що характер впливу, який прагнув отримати Галущенко, "не мав нічого спільного" зі стійкістю енергосистеми чи інтеграцією з ЄС - напрямами, критично важливими під час війни.

"Це було пов'язано виключно з призначенням лояльних Галущенку людей із сумнівними професійними та людськими цінностями", — заявив Кудрицький.

Кудрицький заявив, що серед посад, куди нібито просували "своїх людей", були департамент безпеки, що перевіряє підрядників, та директор із закупівель. За його словами, він почув від міністра фразу: "Я хочу, чтобы у меня в вашей компании были свои люди".

Він стверджує, що кандидатури, які пропонувалися, могли нести "величезні ризики", зокрема ймовірні корупційні.

Серед них - колишній співробітник СБУ, який, за словами Кудрицького, раніше працював у структурі, пов'язаній з ексголовою СБУ Леонідом Деркачем. Також, за його словами, пропонувалися люди, яких у минулому звільнили з "Укренерго" за підозрою в корупції або через непрофесійність.

"Ми не давали красти й призначати, вибачте на слові, якихось "фунтів" у компанію", - сказав Кудрицький, наголосивши, що "Укренерго" виконувало всі урядові й міністерські завдання та було добре скоординоване з Кабміном.

Галущенко публічно визнавав, що вважав відсутність впливу на "Укренерго" проблемою, адже йому потрібна була координація в умовах війни. Кудрицький ці аргументи відкидає.

Що передувало?

Кудрицький оприлюднив у Facebook деталі щодо корупційного скандалу в "Енергоатомі", пов’язаного з помічником колишнього народного депутата Деркача – Миронюком, відомим як "Рокет".

Колишній очільник "Укренерго" також зазначив, що з часом "Професор", "Кучерявий", "Сухач" та інші співучасники скандалу можуть "переїхати поближче" до Миронюка, що нібито зробить перебування в камері "веселішим".

