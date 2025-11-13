Галущенко стремился контролировать "Укрэнерго" для лояльных назначений, - Кудрицкий
Министр энергетики Герман Галущенко пытался установить контроль над "Укрэнерго" не ради укрепления энергосистемы, а для назначения лояльных людей на ключевые должности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью BBC заявил бывший глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.
Он отметил, что характер влияния, который стремился получить Галущенко, "не имел ничего общего" с устойчивостью энергосистемы или интеграцией с ЕС - направлениями, критически важными во время войны.
"Это было связано исключительно с назначением лояльных Галущенко людей с сомнительными профессиональными и человеческими ценностями", — заявил Кудрицкий.
Кудрицкий заявил, что среди должностей, куда якобы продвигали "своих людей", были департамент безопасности, проверяющий подрядчиков, и директор по закупкам. По его словам, он услышал от министра фразу: "Я хочу, чтобы у меня в вашей компании были свои люди".
Он утверждает, что предлагавшиеся кандидатуры могли нести "огромные риски", в том числе - вероятные коррупционные.
Среди них - бывший сотрудник СБУ, который, по словам Кудрицкого, ранее работал в структуре, связанной с экс-главой СБУ Леонидом Деркачем. Также, по его словам, предлагались люди, которых в прошлом уволили из "Укрэнерго" по подозрению в коррупции или из-за непрофессионализма.
"Мы не давали воровать и назначать, извините за выражение, каких-то "фунтов" в компанию", - сказал Кудрицкий, подчеркнув, что "Укрэнерго" выполняло все правительственные и министерские задачи и было хорошо скоординировано с Кабмином.
Галущенко публично признавал, что считал отсутствие влияния на "Укрэнерго" проблемой, ведь ему нужна была координация в условиях войны. Кудрицкий эти аргументы отвергает.
Что предшествовало?
Кудрицкий обнародовал в Facebook детали коррупционного скандала в "Энергоатоме", связанного с помощником бывшего народного депутата Деркача - Миронюком, известным как "Рокет".
Бывший глава "Укрэнерго" также отметил, что со временем "Профессор", "Кучерявый", "Сухач" и другие соучастники скандала могут "переехать поближе" к Миронюку, что якобы сделает пребывание в камере "веселее".
Коррупция в энергетике
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Главные фигуранты обнародованных пленок НАБУ в операции "Мідас" – Рокет ("смотрящий" за "Энергоатомом") и Тенор (исполнительный директор "Энергоатома"). По информации СМИ, речь идет об Игоре Миронюке и Дмитрии Басове соответственно. В разговоре они, в частности, обсуждали механизм давления на контрагентов для вымогательства денег.
