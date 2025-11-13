Галущенко стремился контролировать "Укрэнерго" для лояльных назначений, - Кудрицкий

Министр энергетики Герман Галущенко пытался установить контроль над "Укрэнерго" не ради укрепления энергосистемы, а для назначения лояльных людей на ключевые должности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью BBC заявил бывший глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Он отметил, что характер влияния, который стремился получить Галущенко, "не имел ничего общего" с устойчивостью энергосистемы или интеграцией с ЕС - направлениями, критически важными во время войны.

"Это было связано исключительно с назначением лояльных Галущенко людей с сомнительными профессиональными и человеческими ценностями", — заявил Кудрицкий.

Кудрицкий заявил, что среди должностей, куда якобы продвигали "своих людей", были департамент безопасности, проверяющий подрядчиков, и директор по закупкам. По его словам, он услышал от министра фразу: "Я хочу, чтобы у меня в вашей компании были свои люди".

Он утверждает, что предлагавшиеся кандидатуры могли нести "огромные риски", в том числе - вероятные коррупционные.

Среди них - бывший сотрудник СБУ, который, по словам Кудрицкого, ранее работал в структуре, связанной с экс-главой СБУ Леонидом Деркачем. Также, по его словам, предлагались люди, которых в прошлом уволили из "Укрэнерго" по подозрению в коррупции или из-за непрофессионализма.

"Мы не давали воровать и назначать, извините за выражение, каких-то "фунтов" в компанию", - сказал Кудрицкий, подчеркнув, что "Укрэнерго" выполняло все правительственные и министерские задачи и было хорошо скоординировано с Кабмином.

Галущенко публично признавал, что считал отсутствие влияния на "Укрэнерго" проблемой, ведь ему нужна была координация в условиях войны. Кудрицкий эти аргументы отвергает.

Что предшествовало?

Кудрицкий обнародовал в Facebook детали коррупционного скандала в "Энергоатоме", связанного с помощником бывшего народного депутата Деркача - Миронюком, известным как "Рокет".

Бывший глава "Укрэнерго" также отметил, что со временем "Профессор", "Кучерявый", "Сухач" и другие соучастники скандала могут "переехать поближе" к Миронюку, что якобы сделает пребывание в камере "веселее".

