Єрмак давно хоче позбутися Буданова та Федорова як конкурентів у боротьбі за вплив на президента, - Безугла

Народна депутатка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла заявила, що очільник Офісу президента Андрій Єрмак хоче позбутися керівника ГУР Кирила Буданова і міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, оскільки вважає їх основними конкурентами у боротьбі за владу та вплив на президента Володимира Зеленського.

Про це вона написала у соцмережі фейсбук, повідомляє Цензор.НЕТ.

Єрмак прагне звільнення Буданова та Федорова

"Андрій Єрмак давно хоче позбутися Кирила Буданова та Михайла Федорова як основних конкурентів у боротьбі за владу та вплив на Президента". - заявила депутатка.

"Так він намагався підставити Михайла Федорова, продовжуючи кампанії проти нього (наприклад, звільнення Мироненка з Держспецзв’язку, переконуючи Президента, що там співпрацюють з НАБУ). Коли трапилися протести з картонками, він намагався обставити це так, що Федоров співпрацює з НАБУ та антикорупціонерами через його позицію проти законопроєкту й на підтримку протестувальників, але не мав великого успіху. Незважаючи на те, що свого часу Єрмак особисто долучився до зняття попереднього керівника розвідки Бурби й призначення Буданова, у процесі набуття Будановим суб’єктності почав працювати проти нього й зараз максимально хоче добитися відставки Кирила", - пише далі парламентарка.

Заклик до президента

Безугла закликала президента залишити Буданова на посаді очільника ГУР та натомість звільнити Єрмака.

"Володимире Олександровичу, я закликаю і прошу Вас звернути увагу на те, що робить за Вашою спиною Єрмак, звільнити його, залишити Буданова, нарешті позбутися Сирського і сприяти "встрясці" у Парламенті та Уряді. Давайте зробимо ще один ривок і відкриємо доступ свіжому повітрю", - закликала парламентарка.

Нагадаємо, що також Безугла звинуватила главу Офісу президента Андрія Єрмака в "узурпації розуму Зеленського". На думку парламентарки, Єрмак надто довго перебуває на своїй посаді і його час звільнити.

