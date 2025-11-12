Єрмак давно хоче позбутися Буданова та Федорова як конкурентів у боротьбі за вплив на президента, - Безугла
Народна депутатка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла заявила, що очільник Офісу президента Андрій Єрмак хоче позбутися керівника ГУР Кирила Буданова і міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, оскільки вважає їх основними конкурентами у боротьбі за владу та вплив на президента Володимира Зеленського.
Про це вона написала у соцмережі фейсбук, повідомляє Цензор.НЕТ.
Єрмак прагне звільнення Буданова та Федорова
"Андрій Єрмак давно хоче позбутися Кирила Буданова та Михайла Федорова як основних конкурентів у боротьбі за владу та вплив на Президента". - заявила депутатка.
"Так він намагався підставити Михайла Федорова, продовжуючи кампанії проти нього (наприклад, звільнення Мироненка з Держспецзв’язку, переконуючи Президента, що там співпрацюють з НАБУ). Коли трапилися протести з картонками, він намагався обставити це так, що Федоров співпрацює з НАБУ та антикорупціонерами через його позицію проти законопроєкту й на підтримку протестувальників, але не мав великого успіху. Незважаючи на те, що свого часу Єрмак особисто долучився до зняття попереднього керівника розвідки Бурби й призначення Буданова, у процесі набуття Будановим суб’єктності почав працювати проти нього й зараз максимально хоче добитися відставки Кирила", - пише далі парламентарка.
Заклик до президента
Безугла закликала президента залишити Буданова на посаді очільника ГУР та натомість звільнити Єрмака.
"Володимире Олександровичу, я закликаю і прошу Вас звернути увагу на те, що робить за Вашою спиною Єрмак, звільнити його, залишити Буданова, нарешті позбутися Сирського і сприяти "встрясці" у Парламенті та Уряді. Давайте зробимо ще один ривок і відкриємо доступ свіжому повітрю", - закликала парламентарка.
- Нагадаємо, що також Безугла звинуватила главу Офісу президента Андрія Єрмака в "узурпації розуму Зеленського". На думку парламентарки, Єрмак надто довго перебуває на своїй посаді і його час звільнити.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Єрмак поруч зі мною не просто так, я довіряю цій людині".
https://24tv.ua/oleksiy-chernishov-priyihav-gur-chomu-pidozryuyut-che-gevaru_n2951630
він не знав, його обдурив єлдак -аха хах
Будана певна що будуть пхати на преза,так всі інші із зекоманди занадто погрузили в негативі і можуть не пройти за задумом ерма.
Безуглій вірити - себе не поважати.
Нудно-о-о-о...