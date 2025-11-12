УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10232 відвідувача онлайн
Новини Вплив Єрмака
6 107 39

Єрмак давно хоче позбутися Буданова та Федорова як конкурентів у боротьбі за вплив на президента, - Безугла

Безугла: Єрмак прагне позбутися Буданова та Федорова, бо бачить у них конкурентів

Народна депутатка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла заявила, що очільник Офісу президента Андрій Єрмак хоче позбутися керівника ГУР Кирила Буданова і міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, оскільки вважає їх основними конкурентами у боротьбі за владу та вплив на президента Володимира Зеленського.

Про це вона написала у соцмережі фейсбук, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Єрмак прагне звільнення Буданова та Федорова 

"Андрій Єрмак давно хоче позбутися Кирила Буданова та Михайла Федорова як основних конкурентів у боротьбі за владу та вплив на Президента". - заявила депутатка. 

"Так він намагався підставити Михайла Федорова, продовжуючи кампанії проти нього (наприклад, звільнення Мироненка з Держспецзв’язку, переконуючи Президента, що там співпрацюють з НАБУ). Коли трапилися протести з картонками, він намагався обставити це так, що Федоров співпрацює з НАБУ та антикорупціонерами через його позицію проти законопроєкту й на підтримку протестувальників, але не мав великого успіху. Незважаючи на те, що свого часу Єрмак особисто долучився до зняття попереднього керівника розвідки Бурби й призначення Буданова, у процесі набуття Будановим суб’єктності почав працювати проти нього й зараз максимально хоче добитися відставки Кирила", - пише далі парламентарка.

Читайте також: Єрмаку вдалося роздратувати американських політиків з обох партій, - FT

Заклик до президента 

Безугла закликала президента залишити Буданова на посаді очільника ГУР та натомість звільнити Єрмака.

"Володимире Олександровичу, я закликаю і прошу Вас звернути увагу на те, що робить за Вашою спиною Єрмак, звільнити його, залишити Буданова, нарешті позбутися Сирського і сприяти "встрясці" у Парламенті та Уряді. Давайте зробимо ще один ривок і відкриємо доступ свіжому повітрю", - закликала парламентарка.

  • Нагадаємо, що також Безугла звинуватила главу Офісу президента Андрія Єрмака в "узурпації розуму Зеленського". На думку парламентарки, Єрмак надто довго перебуває на своїй посаді і його час звільнити.

Читайте також: "Розум Зеленського узурпований Єрмаком. Його треба звільняти", - Безугла

Автор: 

Буданов Кирило (624) Єрмак Андрій (1778) Федоров Михайло (1113) Безугла Мар’яна (331)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+31
Коли треба відволікти увагу від мародерства Зеленського і його шобли, вони випускають Безтолкову з її потужною капітанською очевидністю, про яку всі й так знають.
показати весь коментар
12.11.2025 20:26 Відповісти
+22
"Єрмак прийшов зі мною, він піде зі мною", - Зеленський

"Єрмак поруч зі мною не просто так, я довіряю цій людині".

показати весь коментар
12.11.2025 20:27 Відповісти
+14
Вилізла чума...
показати весь коментар
12.11.2025 20:27 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А Буданів її не йэ бе часом, не знаєте? Щось дуже схоже.
показати весь коментар
12.11.2025 20:26 Відповісти
Перверзії бувають усякі, але це вже близько до зоофілії...
показати весь коментар
12.11.2025 20:39 Відповісти
ми позбудемось Зеленського і всієї корупційної шобли коломойського
показати весь коментар
12.11.2025 21:10 Відповісти
Дуже і дуже оптимістично...
показати весь коментар
12.11.2025 21:24 Відповісти
Та мабуть нє. Для Буданова зоофілія то занадто.
показати весь коментар
12.11.2025 21:11 Відповісти
А я б загуглів. Щось таке в ній є, незвичне.
показати весь коментар
12.11.2025 21:18 Відповісти
Коли треба відволікти увагу від мародерства Зеленського і його шобли, вони випускають Безтолкову з її потужною капітанською очевидністю, про яку всі й так знають.
показати весь коментар
12.11.2025 20:26 Відповісти
"Єрмак прийшов зі мною, він піде зі мною", - Зеленський

"Єрмак поруч зі мною не просто так, я довіряю цій людині".

показати весь коментар
12.11.2025 20:27 Відповісти
"горбатая, бєз угла" ))
показати весь коментар
12.11.2025 21:02 Відповісти
...і якнайшвидше бо допоки ці уйобища керуватимуть Україною, не залишиться жодного українця і знову українські дівчата побиратимуться з росіянами, як впродовж 1919-1991 р.р. котрих було до 1996 р. в Україні близько 11 млн., а скільки ще мільйонів поганців, що цураються рідної мови приїхавши з сіл до міст.
показати весь коментар
12.11.2025 21:52 Відповісти
Вилізла чума...
показати весь коментар
12.11.2025 20:27 Відповісти
Діарея в Мар'яни продовжується....
показати весь коментар
12.11.2025 20:27 Відповісти
Згоден, але навіщо нам її тут "нюхати"? Таке враження, що адміни нас свідомо відволікають на цю пришелепковату сучку.
показати весь коментар
12.11.2025 20:30 Відповісти
такаж безуМна як інші слуги Земородера,всі одне одного варті
показати весь коментар
12.11.2025 20:28 Відповісти
буданов и федоров не лучше ермака. Надо всю шоблу убирать вместе с их патужным лидором
показати весь коментар
12.11.2025 20:29 Відповісти
Перед обранням запобіжного заходу Чернишов приїхав у ГУР, - ЗМІ
https://24tv.ua/oleksiy-chernishov-priyihav-gur-chomu-pidozryuyut-che-gevaru_n2951630
показати весь коментар
12.11.2025 20:34 Відповісти
відрядження за кордон хотів оформити, мабуть....
показати весь коментар
12.11.2025 20:37 Відповісти
Цікаво, цю ********** хтось перекупив, чи це такий єрмачачій спосіб здриснути?
показати весь коментар
12.11.2025 20:35 Відповісти
зебіл рятує свою тушонку ?
він не знав, його обдурив єлдак -аха хах
показати весь коментар
12.11.2025 20:39 Відповісти
Коли Безугла відкриває рот, вона завжди підігрує блазню.
показати весь коментар
12.11.2025 20:39 Відповісти
Всі перечислені нею є під ковпаком ерма,в т.ч.вона сама.
Будана певна що будуть пхати на преза,так всі інші із зекоманди занадто погрузили в негативі і можуть не пройти за задумом ерма.
Безуглій вірити - себе не поважати.
показати весь коментар
12.11.2025 20:40 Відповісти
показати весь коментар
12.11.2025 20:42 Відповісти
Користуючись нагодою, вчергове дякую зебілам і всяким POHUYiстам з весь цей потужний пес Дець.. Тє...
показати весь коментар
12.11.2025 20:45 Відповісти
Буданов еще не принял решение. Рьяная Марьяна не пали).
показати весь коментар
12.11.2025 20:46 Відповісти
До речі, а де той Єрмак є?
показати весь коментар
12.11.2025 20:52 Відповісти
"Замітає сліди" за міндічем...
показати весь коментар
12.11.2025 20:58 Відповісти
Єрмак необхідний зєлєнскому як "хлопчик для биття". Він виконує всі забаганки зє і приймає на себе увесь негатив. Врешті зєлєнський накаже його вбити і звалить на нього всі корупційні та зрадницькі справи свого "правління". Але ми знаємо що єрмак лише шістка зє. Його холуй і "призначененць".
показати весь коментар
12.11.2025 20:59 Відповісти
А відколи це ми почали орієнтуватися на цю «лідершу думки»?
показати весь коментар
12.11.2025 21:09 Відповісти
Якого, в дупі, президента?! Та хто ще вважає обкуреного ішака президентом? Це мохнате чмо ніколи ним і не було, тим паче зараз. Повноваження цього мудака сплили півтора року тому.
показати весь коментар
12.11.2025 21:10 Відповісти
Нові серії старого жабогадюкінку.
Нудно-о-о-о...
показати весь коментар
12.11.2025 21:15 Відповісти
Зрозуміло, царь хороший, боярє плохіє. Для зебілів годиться, для союзників і партнерів - ні
показати весь коментар
12.11.2025 21:16 Відповісти
Правильно, марʼянко, вчасно зрадити - це означає передбачитти!
показати весь коментар
12.11.2025 21:23 Відповісти
Та давайте отій мимрі оселедець регулярно, щоб не звизділа, дура...
показати весь коментар
12.11.2025 21:33 Відповісти
Псові ЗЕлені блохи деруться за місце на тілі.Всі ви ЗЕлені уроди- мародери,злодії і корупціонери. Вас би встряхнуть щоб і не було в Україні.Весь час Безумна виконувала завдання Єрмака але щось пішло не за планом або не заплатив,або обіцяв женитись і кинув.
показати весь коментар
12.11.2025 21:43 Відповісти
Та ні , все так , він хоче виїхати з України , а для цього хрипатий повинен його звільнити .
показати весь коментар
12.11.2025 21:56 Відповісти
Не вже так пересрали що єрмак випустив безумну з палати щоб вона на його самого гавкала аби тільки перевести гнів народний з ішака на будь кого навіть на самого себе, ну дуже жертовно , а пізніше якщо піпл схаває ваван андрюху атблагадарит і награбовані активи міндіча перейдуть єрмаку
показати весь коментар
12.11.2025 21:52 Відповісти
 
 