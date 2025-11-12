"Розум Зеленського узурпований Єрмаком. Його треба звільняти", - Безугла

Народна депутатка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла звинуватила главу Офісу президента Андрія Єрмака в "узурпації розуму Зеленського". На думку парламентарки, Єрмак надто довго перебуває на своїй посаді і його час звільнити.

повідомляє Цензор.НЕТ.

Єрмак має домовленості з тими, хто атакує президента

"За моєю інформацією, Андрій Борисович Єрмак має домовленості з деякими групами впливу "розслідувачів" та тими, хто атакує Президента, і використовує їх для власного посилення. Це, зокрема, Олексій Гончаренко, нардеп від "Європейської Солідарності", який перебуває у внутрішньому конфлікті та конкуренції з Петром Порошенком і вже дуже тривалий період часу взагалі не згадує Єрмака. Це Олександра Устінова, керівниця частини фракції "Голос", яка свого часу працювала в Центрі протидії корупції (ЦПК), та низка інших антикорупціонерів. Це видання "Українська правда" та інші медіа в поєднанні з бізнесом, який на них впливає", - пише Безугла.

За словами депутатки, саме Єрмак, "цілеспрямовано підштовхнув Зеленського до закону щодо незалежності НАБУ, а потім тихо пішов зі сцени".

"Так він послаблює Президента і робить його все більш залежним від себе, формуючи навколо атмосферу недовіри й очікування, що всі вороги, а він вірний і найближчий. Так він завершує від’єднання Зеленського від людей групи "95 кварталу", як зробив свого часу з Шефіром та іншими, знову ж, щоб одноосібно впливати на керівника держави.", - заявила парламентарка.

Безугла додає, що після приходу в ОП Єрмака вона вважала його "ідейною, небайдужою людиною", проте з часом він дуже змінився.

Перебуває на посаді надто довго

"Але зараз те, що творить Андрій Борисович і в кого він перетворюється... Більше того, він просто елементарно надто довго знаходиться на одній посаді! Крім того, викликає обурення цинізм небайдужих активістів, які атакують Президента, але готові йти на домовленості з керівником ОП. Для чого ви це робите? Чому мовчить Гончаренко? "Українська правда"? Железняк? Де ви? Також треба розуміти, що тут замішані ще й американці, і це тиск на Зеленського, щоб він був м’якшим перед росіянами. І що Міндіч таки робив одні з найкращих дронів. Так, ситуація небезпечна. Але і корупції не має бути!", - пише далі Безугла.

Розум Зеленського узурпований Єрмаком

За словами депутатки, зараз той момент, коли президент Зеленський має на все подивитися іншими очима.

"ОП нереформований, розум Зеленського майже узурпований однією людиною, Сирський творить жах у ЗСУ, а Парламент і Кабмін зведені до офісів реєстрації рішень. Американці намагаються нас ошукати та послабити, росія знищує, а Європа вичікує. Вину покладаю і на опозицію, адже замість того, щоб кричати щодо дрібниць і купатися в популізмі, треба щодня давати конструктивну критику і пропонувати альтернативні рішення. А цього практично немає", - говорить депутатка.

Серед кроків, які пропонує народна обраниця: перезапуск ОП з новим керівником і структурою війни, посилення ролі Кабміну, створення нової коаліції в Парламенті з перезапуском ряду ключових комітетів, звільнення Сирського і реальна реформа війська.

Депутатка вважає, що це мінімум, який може врятувати країну від перебування у хоспісі, що спричинене зовнішніми та внутрішніми факторами.

"Ніхто не врятує державу, окрім нас самих. Ми не потрібні суб’єктними ні росії, ні Європі, ні США, ні світу", - пише вона.

"Володимире Олександровичу, я закликаю і прошу Вас звернути увагу на те, що робить за Вашою спиною Єрмак, звільнити його, залишити Буданова, нарешті позбутися Сирського і сприяти "встрясці" у Парламенті та Уряді. Давайте зробимо ще один ривок і відкриємо доступ свіжому повітрю", - звернулася Безугла до глави держави.

Звернення до Єрмака

Крім цього, наостанок депутатка звернулася і до Єрмака.

"Андрію Борисовичу, вибачте, але не можу бачити Ваші "козні", а особливо ті, що спрямовані на послаблення Президента, і мовчати далі. Ви знаєте моє сентиментальне ставлення до Вас, але багато разів непублічно казала і питала Вас, що Ви робите. Якби Ви переосмислили, але ж не зробите цього", - підсумувала вона.

