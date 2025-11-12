УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
22812 відвідувачів онлайн
Новини Вплив Єрмака
16 626 134

"Розум Зеленського узурпований Єрмаком. Його треба звільняти", - Безугла

Критика від Безуглої: "Розум Зеленського узурпований Єрмаком.

Народна депутатка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла звинуватила главу Офісу президента Андрія Єрмака в "узурпації розуму Зеленського". На думку парламентарки, Єрмак надто довго перебуває на своїй посаді і його час звільнити.

Про це народна депутатка написала в соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.

Єрмак має домовленості з тими, хто атакує президента

"За моєю інформацією, Андрій Борисович Єрмак має домовленості з деякими групами впливу "розслідувачів" та тими, хто атакує Президента, і використовує їх для власного посилення. Це, зокрема, Олексій Гончаренко, нардеп від "Європейської Солідарності", який перебуває у внутрішньому конфлікті та конкуренції з Петром Порошенком і вже дуже тривалий період часу взагалі не згадує Єрмака. Це Олександра Устінова, керівниця частини фракції "Голос", яка свого часу працювала в Центрі протидії корупції (ЦПК), та низка інших антикорупціонерів. Це видання "Українська правда" та інші медіа в поєднанні з бізнесом, який на них впливає", - пише Безугла.

За словами депутатки, саме Єрмак, "цілеспрямовано підштовхнув Зеленського до закону щодо незалежності НАБУ, а потім тихо пішов зі сцени".

"Так він послаблює Президента і робить його все більш залежним від себе, формуючи навколо атмосферу недовіри й очікування, що всі вороги, а він вірний і найближчий. Так він завершує від’єднання Зеленського від людей групи "95 кварталу", як зробив свого часу з Шефіром та іншими, знову ж, щоб одноосібно впливати на керівника держави.", - заявила парламентарка.

Безугла додає, що після приходу в ОП Єрмака вона вважала його "ідейною, небайдужою людиною", проте з часом він дуже змінився.

Читайте також: Єрмак викликає роздратування в адміністрації Трампа, - Politico

Перебуває на посаді надто довго

"Але зараз те, що творить Андрій Борисович і в кого він перетворюється... Більше того, він просто елементарно надто довго знаходиться на одній посаді! Крім того, викликає обурення цинізм небайдужих активістів, які атакують Президента, але готові йти на домовленості з керівником ОП. Для чого ви це робите? Чому мовчить Гончаренко? "Українська правда"? Железняк? Де ви? Також треба розуміти, що тут замішані ще й американці, і це тиск на Зеленського, щоб він був м’якшим перед росіянами. І що Міндіч таки робив одні з найкращих дронів. Так, ситуація небезпечна. Але і корупції не має бути!", - пише далі Безугла.

Читайте також: Єрмак має такий самий вплив, як і Зеленський, можливо, навіть і більший, - Financial Times

Розум Зеленського узурпований Єрмаком

За словами депутатки, зараз той момент, коли президент Зеленський має на все подивитися іншими очима.

"ОП нереформований, розум Зеленського майже узурпований однією людиною, Сирський творить жах у ЗСУ, а Парламент і Кабмін зведені до офісів реєстрації рішень. Американці намагаються нас ошукати та послабити, росія знищує, а Європа вичікує. Вину покладаю і на опозицію, адже замість того, щоб кричати щодо дрібниць і купатися в популізмі, треба щодня давати конструктивну критику і пропонувати альтернативні рішення. А цього практично немає", - говорить депутатка.

Серед кроків, які пропонує народна обраниця: перезапуск ОП з новим керівником і структурою війни, посилення ролі Кабміну, створення нової коаліції в Парламенті з перезапуском ряду ключових комітетів, звільнення Сирського і реальна реформа війська.

Депутатка вважає, що це мінімум, який може врятувати країну від перебування у хоспісі, що спричинене зовнішніми та внутрішніми факторами.

"Ніхто не врятує державу, окрім нас самих. Ми не потрібні суб’єктними ні росії, ні Європі, ні США, ні світу", - пише вона.

"Володимире Олександровичу, я закликаю і прошу Вас звернути увагу на те, що робить за Вашою спиною Єрмак, звільнити його, залишити Буданова, нарешті позбутися Сирського і сприяти "встрясці" у Парламенті та Уряді. Давайте зробимо ще один ривок і відкриємо доступ свіжому повітрю", - звернулася Безугла до глави держави.

Читайте також: Дипломатичні провали Єрмака загрожують майбутньому України, – Горковенко

Звернення до Єрмака

 Крім цього, наостанок депутатка звернулася і до Єрмака.

"Андрію Борисовичу, вибачте, але не можу бачити Ваші "козні", а особливо ті, що спрямовані на послаблення Президента, і мовчати далі. Ви знаєте моє сентиментальне ставлення до Вас, але багато разів непублічно казала і питала Вас, що Ви робите. Якби Ви переосмислили, але ж не зробите цього", - підсумувала вона.

Читайте також: Величезна заслуга Єрмака в тому, що Зеленського усюди зустрічають з повагою, - "слуга народу" Богуцька

Автор: 

Зеленський Володимир (27839) Єрмак Андрій (1778) Офіс Президента (2097) Безугла Мар’яна (331)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+55
У ЗЕ розуму ніколи і не було
показати весь коментар
12.11.2025 19:54 Відповісти
+38
Вас там усіх покидьків зелених потрібно лікувати електрошоком!
показати весь коментар
12.11.2025 19:54 Відповісти
+30
як ті безуглої. одні інстинкти
показати весь коментар
12.11.2025 19:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Ого! Чарівний вплив галоперидолу на Мар'яшу видно неозброєним оком!
показати весь коментар
12.11.2025 21:20 Відповісти
А що, хіба сьогодні день відкритих дверей в психіатричній лікарні?
показати весь коментар
12.11.2025 21:22 Відповісти
Звільнити розум,зельоньського чи дермака?"Кто на ком стоял?,,(с)
показати весь коментар
12.11.2025 21:23 Відповісти
Пані Безугла!
Після таких заяв, мабуть Вам час вже бути десь не ближче ніж Гавана!
Бо може щось ненароком ОП !
І все! А зараз, в Україні можливе ВСЕ!
показати весь коментар
12.11.2025 21:26 Відповісти
Цікаво що за муть задумали в опі раз єрмак випустив свою улюблену торпеду безумну з такими заявами?
показати весь коментар
12.11.2025 21:33 Відповісти
Ой, ой, як же вона захищає президента! Як відводить від нього удар та переселить стрілки на Єрмака. Така ж зелена гнида. Земля має подати у відставку! Мають бути нові вибори.
показати весь коментар
12.11.2025 21:35 Відповісти
Какая тупая манипуляция. Вы видите - они народ за идиотов держат... Народ их больше видеть всех не хочет. Выборы президента и Рады и ни на что война не влияет. Все можно проводить. А то, что они манипулируют, что из за войны нельзя выборы - это тупая манипуляция и кто это говорит, - это все их информ марионетки. Зеленский запалился со своими близкими на работе с орг преступностью грабящей страну и еще и запалился, что это все делалось вместе с Деркачем - признанным ФСБшников. Зеленского нужно судить и за орг преступность и за гос измену. Ему срок до конца дней обеспечен на нарах!
показати весь коментар
12.11.2025 21:36 Відповісти
Безугла щось сьогодні смалить напалмом. Кажуть, її вже Дєрьмак в месенджерах заблокував...
показати весь коментар
12.11.2025 21:38 Відповісти
показати весь коментар
12.11.2025 21:55 Відповісти
Всех разом гнать надо и Зеленского и Ермака и всех слуг народа с ОПЗЖ!!! Это орг преступность вперемешку с ФСБ путина.
показати весь коментар
12.11.2025 21:39 Відповісти
Не можна узурпувати те чого не існує. Єрмак і є президентом. Схоже на те
показати весь коментар
12.11.2025 21:47 Відповісти
Здається що Єрмак перестав виконувати обов'язки мужчини до Безумної.Обіцяв женитись і обдурив.
показати весь коментар
12.11.2025 21:54 Відповісти
Давайте зробимо ще один ривок і відкриємо доступ свіжому повітрю Джерело: https://censor.net/ua/n3584740 - ривок звідки? з золотого унітазу, в який впали, ще й кришка золота зверху закрилася? Золото важке, хрен відкриєш!
показати весь коментар
12.11.2025 21:55 Відповісти
За часів Ермака НАБУ перетворилось у каральний орган, який фабрікує справи проти оточення президента з "95-Квартала".
показати весь коментар
12.11.2025 21:56 Відповісти
Тут Мар'яні не заперечиш))Але довго..4 рік війни(((
показати весь коментар
12.11.2025 21:57 Відповісти
Взагалі-то, 11-й рік.
показати весь коментар
13.11.2025 01:30 Відповісти
мотузка на гіляці чудово звільняє і zефараона і дермака і безумну теж
показати весь коментар
12.11.2025 22:00 Відповісти
Дуже чекаємо що з цього приводу скаже богуцька..
показати весь коментар
12.11.2025 22:05 Відповісти
насправді Україна узурпована пдорами-політиками
показати весь коментар
12.11.2025 22:27 Відповісти
І вже багато десятиріч
показати весь коментар
12.11.2025 22:56 Відповісти
Знову як у кацапів - цар святий, то все бояри?
показати весь коментар
12.11.2025 22:53 Відповісти
ну це взагалі пипець якийсь ... безмозгла пардон безугла вже здогадалась, що це все єрмак!!! бо бубочка який я ж не лох скоро буде лохом ))))
показати весь коментар
12.11.2025 23:11 Відповісти
GASANOVA, DAMIRLI купіть президенту куртку за розміром щоб плечі і рукава не висіли.
показати весь коментар
12.11.2025 23:44 Відповісти
та Мар'яша - молодець! але не повністю. бо треба звільняти їх обох - це ж сіамські близнюки, зе без дєрмака не проживе
втім у світлі такого міндічгейту зелені не те що бігом тікати з посади, а розпорошитись на молекули треба. цікаво, як він з тим всесвітнім соромом впорається? проте у зе відсутній той орган, що відповідає за сором і совість
показати весь коментар
13.11.2025 00:07 Відповісти
Уряд національного порятунку, а не реформа ОПи...
показати весь коментар
13.11.2025 00:17 Відповісти
Щось мар'яна чи намагається заплутати, чи заплутана сама. В тому справа, що ті двоє в головному абсолютно однакові, але єрмак дещо розумніший. Ото і все.
показати весь коментар
13.11.2025 00:30 Відповісти
Дермака на кіл гнилу фсб.
показати весь коментар
13.11.2025 04:18 Відповісти
Залишилось зрозуміти кого з трьох мала на увазі УкрНяша.
показати весь коментар
13.11.2025 06:48 Відповісти
Ну, зрозуміло: за окупацію розуму не судять і срока не дають.
показати весь коментар
13.11.2025 07:29 Відповісти
Безугла як адвокат розуму ЗЕ...і відразу мені на згадку "Володарь кілець"... там є такий нещасний один
показати весь коментар
13.11.2025 09:23 Відповісти
Бджоли проти меду
показати весь коментар
13.11.2025 09:53 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 