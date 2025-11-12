РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12840 посетителей онлайн
Новости Влияние Ермака
6 556 89

"Разум Зеленского узурпирован Ермаком. Его нужно увольнять", - Безуглая

Критика от Безуглой: "Разум Зеленского узурпирован Ермаком.

Народный депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая обвинила главу Офиса президента Андрея Ермака в "узурпации разума Зеленского". По мнению парламентария, Ермак слишком долго находится на своей должности и его пора уволить.

Об этом народный депутат написала в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

Ермак имеет договоренности с теми, кто атакует президента

"По моей информации, Андрей Борисович Ермак имеет договоренности с некоторыми группами влияния "расследователей" и теми, кто атакует Президента, и использует их для собственного усиления. Это, в частности, Алексей Гончаренко, нардеп от "Европейской Солидарности", который находится во внутреннем конфликте и конкуренции с Петром Порошенко и уже очень длительный период времени вообще не упоминает Ермака. Это Александра Устинова, руководительница части фракции "Голос", которая в свое время работала в Центре противодействия коррупции (ЦПК), и ряд других антикоррупционеров. Это издание "Украинская правда" и другие медиа в сочетании с бизнесом, который на них влияет", - пишет Безуглая.

По словам депутата, именно Ермак "целенаправленно подтолкнул Зеленского к закону о независимости НАБУ, а затем тихо ушел со сцены".

"Так он ослабляет Президента и делает его все более зависимым от себя, формируя вокруг атмосферу недоверия и ожидания, что все враги, а он верный и самый близкий. Так он завершает отсоединение Зеленского от людей группы "95 квартала", как сделал в свое время с Шефиром и другими, опять же, чтобы единолично влиять на главу государства."

Безуглая добавляет, что после прихода в ОП Ермака она считала его "идейным, неравнодушным человеком", однако со временем он очень изменился.

Читайте также: Ермак вызывает раздражение в администрации Трампа, - Politico

Находится на должности слишком долго

"Но сейчас то, что творит Андрей Борисович и в кого он превращается... Более того, он просто элементарно слишком долго находится на одной должности! Кроме того, вызывает возмущение цинизм неравнодушных активистов, которые атакуют Президента, но готовы идти на договоренности с руководителем ОП. Для чего вы это делаете? Почему молчит Гончаренко? "Украинская правда"? Железняк? Где вы? Также нужно понимать, что здесь замешаны еще и американцы, и это давление на Зеленского, чтобы он был мягче перед россиянами. И что Миндич все-таки делал одни из лучших дронов. Да, ситуация опасная. Но и коррупции не должно быть!" - пишет дальше Безуглая.

Читайте также: Ермак имеет такое же влияние, как и Зеленский, возможно, даже большее, - Financial Times

Разум Зеленского узурпирован Ермаком

По словам депутата, сейчас тот момент, когда президент Зеленский должен на все посмотреть другими глазами.

"ОП нереформирован, разум Зеленского почти узурпирован одним человеком, Сырский творит ужас в ВСУ, а Парламент и Кабмин сведены к офисам регистрации решений. Американцы пытаются нас обмануть и ослабить, Россия уничтожает, а Европа выжидает. Вину возлагаю и на оппозицию, ведь вместо того, чтобы кричать по пустякам и купаться в популизме, нужно ежедневно давать конструктивную критику и предлагать альтернативные решения. А этого практически нет", - говорит депутат.

Среди шагов, которые предлагает народная избранница: перезапуск ОП с новым руководителем и структурой войны, усиление роли Кабмина, создание новой коалиции в парламенте с перезапуском ряда ключевых комитетов, увольнение Сырского и реальная реформа армии.

Депутат считает, что это минимум, который может спасти страну от пребывания в хосписе, вызванного внешними и внутренними факторами.

"Никто не спасет государство, кроме нас самих. Мы не нужны субъектными ни России, ни Европе, ни США, ни миру", - пишет она.

"Владимир Александрович, я призываю и прошу Вас обратить внимание на то, что делает за Вашей спиной Ермак, уволить его, оставить Буданова, наконец избавиться от Сырского и способствовать "встряске" в Парламенте и Правительстве. Давайте сделаем еще один рывок и откроем доступ свежему воздуху", - обратилась Безуглая к главе государства.

Читайте также: Дипломатические провалы Ермака угрожают будущему Украины, – Горковенко

Обращение к Ермаку

Кроме этого, напоследок депутат обратилась и к Ермаку.

"Андрей Борисович, извините, но я не могу видеть Ваши "козни", а особенно те, которые направлены на ослабление Президента, и молчать дальше. Вы знаете мое сентиментальное отношение к Вам, но много раз непублично говорила и спрашивала Вас, что Вы делаете. Если бы Вы переосмыслили, но ведь не сделаете этого", - подытожила она.

Читайте также: Огромная заслуга Ермака в том, что Зеленского везде встречают с уважением, - "слуга народа" Богуцкая

Автор: 

Зеленский Владимир (22550) Ермак Андрей (1323) Офис Президента (1838) Безуглая Марьяна (313)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+38
У ЗЕ розуму ніколи і не було
показать весь комментарий
12.11.2025 19:54 Ответить
+25
Вас там усіх покидьків зелених потрібно лікувати електрошоком!
показать весь комментарий
12.11.2025 19:54 Ответить
+17
як ті безуглої. одні інстинкти
показать весь комментарий
12.11.2025 19:55 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У ЗЕ розуму ніколи і не було
показать весь комментарий
12.11.2025 19:54 Ответить
як ті безуглої. одні інстинкти
показать весь комментарий
12.11.2025 19:55 Ответить
І ті - хапальні...
показать весь комментарий
12.11.2025 20:07 Ответить
вона психічно хвора істота. та ще й аутистка
показать весь комментарий
12.11.2025 20:09 Ответить
*****?..*****..*****? ..******* )
показать весь комментарий
12.11.2025 19:54 Ответить
Разум и сердце ??
показать весь комментарий
12.11.2025 19:54 Ответить
Кого "його"? Їрмака чи Зєлємского?
Хай цицькомонстр уточнить.
показать весь комментарий
12.11.2025 19:54 Ответить
Вас там усіх покидьків зелених потрібно лікувати електрошоком!
показать весь комментарий
12.11.2025 19:54 Ответить
коксохім давно вже не має розуму.
показать весь комментарий
12.11.2025 19:55 Ответить
Це вона деркачу чи сівковичу доповідає???
показать весь комментарий
12.11.2025 19:55 Ответить
То це дві різні людини?
показать весь комментарий
12.11.2025 20:05 Ответить
Двері у Палаті N 6 без електропостачання розблоковуються чи інтернет їм підключили???
показать весь комментарий
12.11.2025 19:56 Ответить
показать весь комментарий
12.11.2025 20:11 Ответить
показать весь комментарий
12.11.2025 20:41 Ответить
ну якщо взяти до уваги що вони коханці, то це все пояснює.
показать весь комментарий
12.11.2025 19:56 Ответить
тупо ревнує)) хоче хоч рази 3 переспати з дєрьмаком замість зєлічки ))
показать весь комментарий
12.11.2025 19:56 Ответить
марʼянко, а кого з них треба звільнити? Чи, може, обох?
А про розум зеленського ти гарно нафантазувала!
показать весь комментарий
12.11.2025 19:56 Ответить
Та не звільнити, а посадити і, бажано, разом з нею...і надовго.
показать весь комментарий
12.11.2025 20:02 Ответить
Як можна узурпувати те чого не має?
показать весь комментарий
12.11.2025 19:57 Ответить
Що він узурпував?
Розум???🤣🤣🤣
Тоді єрмак вийде сухим з води - неможливо узурпувати те, чого ніколи не було...
показать весь комментарий
12.11.2025 19:58 Ответить
Просто простір, де повинен базуватися розум зєлєнскава був абсолютно вільний...
показать весь комментарий
12.11.2025 19:58 Ответить
Про багато речей вона пише справедливо і цілком здраво....
показать весь комментарий
12.11.2025 19:59 Ответить
Оооо, тільки згадувава воно ось і всплило.
показать весь комментарий
12.11.2025 19:59 Ответить
О "розум" виліз, на тебе теж вийдуть я думаю...
показать весь комментарий
12.11.2025 20:00 Ответить
Господи ,та шо ж мар'янку випускаєш з лікарні ? вона ж незнає шо 🤡 вийде з Банкової, спина до спини , разом з дєрмаком відмахуватися будуть від закоханих 73% ...
показать весь комментарий
12.11.2025 20:00 Ответить
Дупа Єрмака дала відчуття, що пора втікати? Ну не може ж він, як Міндіч позорно втекти невідомо куди. Потрібно його звільнити, він загрузить всі гроші в вагони, і демонстративно, з достоїнством покине країну (здрисне).
показать весь комментарий
12.11.2025 20:00 Ответить
А в нього теж троє?
показать весь комментарий
12.11.2025 20:07 Ответить
Боже, кого ж ви вибрали?
Який іППаний сором!
показать весь комментарий
12.11.2025 20:00 Ответить
В цій країні не вибирають, з 1937 року. Десь "нагорі" визначають список кандидатів, передають в ЦВК для реєстрації, проводять 'передвиборчу агітацію", і вуаля, перемагають саме ті "кандидати". Яка прикра несподіванка.
показать весь комментарий
12.11.2025 20:12 Ответить
ТоваРісЧь Дєкапольцєв, ви, батєнька, проспали нах років так 30...якщо ви про Україну. А взагалі то, це 100пудова кацапська подача. І ця методичка вже застаріла.
показать весь комментарий
12.11.2025 20:25 Ответить
Що ти сказати хтіло, вбогеньке? Які 30 років?
показать весь комментарий
12.11.2025 20:38 Ответить
Особливо у 2014, щось ні в кого бажання тоді не було
показать весь комментарий
12.11.2025 20:58 Ответить
Ви про що? Якого бажання? Подіі 2014 року інспіровані Ху?ло Ьлядіміром Васильовичем, як передумову для подальших всім відомих подій.
показать весь комментарий
12.11.2025 21:05 Ответить
От жеж обрали дебіли презедента - розум у нього окуупован коксом та лікувальним канабієсом. Мразотна більшість - вам жеж казали - буде багато крові. Не, будемо прикольно жити та ржати.
показать весь комментарий
12.11.2025 20:01 Ответить
***********
показать весь комментарий
12.11.2025 20:01 Ответить
Вот вам и результаты вчерашней вспышки на солнце и сильных геомагнитных колебаний
показать весь комментарий
12.11.2025 20:03 Ответить
валіть нахєр всім зе кодлом у відставку! і там розбирайтесь в своїй зеленій санта-барбарі.
показать весь комментарий
12.11.2025 20:04 Ответить
#зеленубандугеть!
показать весь комментарий
12.11.2025 20:04 Ответить
Согласен с Марьяной. Без солидной крыши этих антикоррупционеров передавили бы как блох. И действительно, скорее всего это американцы.
показать весь комментарий
12.11.2025 20:04 Ответить
трудяга міндіч робив найкращі дрони, а ві неблагадарніе на нево напалі...
показать весь комментарий
12.11.2025 20:04 Ответить
він з ними і втік..
показать весь комментарий
12.11.2025 20:35 Ответить
питання саме перше - нашо нам та задурманена бездарь ?
розуму то від початку не було
показать весь комментарий
12.11.2025 20:04 Ответить
а всерівно вибрали..
коли вибирали..
показать весь комментарий
12.11.2025 20:37 Ответить
як можна обирати відверту тупувату людину керувати державою , не то що він без досвіду окрім сценічної пародії, а так взагалі зі слабким розумом і волею
показать весь комментарий
12.11.2025 20:41 Ответить
це світова тенденція..
охлос тупішає,
замість демократії вибирає клептократію..

трамп в США, бабіш, окамура в Чехії,..
фіцо, орбан..
і навіть хло окурок..
таких прикладів тисячі..
показать весь комментарий
12.11.2025 20:53 Ответить
Зе без Дерьмака - НІХТО, НУЛЬ, ЗЕРРО.

Зе без Дерьмака не протримається на посаді і пів року.

Зе з Дерьмкком сплять разом, він замість скумбріїї по 8 грн.
показать весь комментарий
12.11.2025 20:05 Ответить
https://lb.ua/news/2021/06/25/487849_iermak_priyshov_zi_mnoyu_vin_pide_zi.html

https://lb.ua/news/2021/06/25/487849_iermak_priyshov_zi_mnoyu_vin_pide_zi.html
https://lb.ua/news/2021/06/25/487849_iermak_priyshov_zi_mnoyu_vin_pide_zi.html "Єрмак прийшов зі мною, він піде зі мною", - Зеленський

"Єрмак поруч зі мною не просто так, я довіряю цій людині".
показать весь комментарий
12.11.2025 20:05 Ответить
Царь хороший, бояре негодные...
показать весь комментарий
12.11.2025 20:05 Ответить
Безгугла щось задумала !
показать весь комментарий
12.11.2025 20:07 Ответить
не понятно кого звільняти, кому санітарів викликати, а кому священника щоб відспівав
показать весь комментарий
12.11.2025 20:09 Ответить
Поржу якщо вона намилилась в президенти
показать весь комментарий
12.11.2025 20:13 Ответить
В Мар'яни знову діарея....
показать весь комментарий
12.11.2025 20:08 Ответить
показать весь комментарий
12.11.2025 20:09 Ответить
Жуть.
показать весь комментарий
12.11.2025 20:11 Ответить
Охороняє.....
показать весь комментарий
12.11.2025 20:30 Ответить
Вакуум узурпувати не можливо!!!
показать весь комментарий
12.11.2025 20:11 Ответить
Заступила на чергування замість Лізи Б.
показать весь комментарий
12.11.2025 20:11 Ответить
Якби ще там було, що узурпувати..)
показать весь комментарий
12.11.2025 20:12 Ответить
Розум у зеленського ?????? 🤣😂 Клава ты на марафете?
показать весь комментарий
12.11.2025 20:13 Ответить
Шо офіс президента, шо партія СН - суцільний *********
показать весь комментарий
12.11.2025 20:13 Ответить
А ви кажете дурепа...)))))
показать весь комментарий
12.11.2025 20:16 Ответить
От курва хитра і брехлива ! Саме вона є голосом єрмака А раз вона несе таку маячню , то значить, що єрмак хоче втекти , бо знає що слідство на нього теж вийде , як і на хрипатого простроченого .
показать весь комментарий
12.11.2025 20:18 Ответить
показать весь комментарий
12.11.2025 20:20 Ответить
все гораздо проще, бенин Оманский Нарик это проект кремля "буратино" со смотрящим фсбэшником Елдаком, поставленным в Омане в 20 году патрушевым в замен богдана....
показать весь комментарий
12.11.2025 20:20 Ответить
Так все вірно вона каже!!!
Перший раз ,що я згоден з нею...
показать весь комментарий
12.11.2025 20:21 Ответить
жабогадюкінг звичайний. убогі обрали убогих
показать весь комментарий
12.11.2025 20:24 Ответить
Я боюся собі уявити що вийде коли розум Зеленського звільниться.
Мабуть ще одна безумна тільки з чоловічого роду.
показать весь комментарий
12.11.2025 20:25 Ответить
Розум Зеленського? Бу-га-га.
показать весь комментарий
12.11.2025 20:26 Ответить
Кого увольнять то, Зеленского, Ермака или разум?
показать весь комментарий
12.11.2025 20:30 Ответить
Тих, хто за них голосував і обіцяв "якщо піде не так, ми їх знесемо". Забув, як казав?
показать весь комментарий
12.11.2025 20:37 Ответить
єрмака нарід не вибирав..
його можна поміняти..
і без виборів під час війни..
показать весь комментарий
12.11.2025 20:33 Ответить
Так і бачу, як Єрмак копошиться в мізках Зеленського і потихеньку їх анексує
показать весь комментарий
12.11.2025 20:33 Ответить
я завжди вважав і вважаю,що розум і Зеленський...це цілковито протилежні і різні явища....
показать весь комментарий
12.11.2025 20:38 Ответить
Как можно узурпировать , то чего НЕТ ?
показать весь комментарий
12.11.2025 20:42 Ответить

Спитайтеся у Мар'яші. У відповідь отримаєте сім мішків гречаної вовни.
показать весь комментарий
12.11.2025 21:23 Ответить
єрмак головного мозгу. Причому "головного", це не про сіру речовину в черепушці, це про посаду. Мізків там немає: "я - чтєц, дєкламатор" (с)
показать весь комментарий
12.11.2025 20:46 Ответить
Извините, мы не местные... Опять Порошенко виноват?
показать весь комментарий
12.11.2025 21:00 Ответить
Розум зеленського узурпований коксом і Оманськими договорняками,
показать весь комментарий
12.11.2025 21:09 Ответить
Ну який розум може бути в ішака? Звичайно, такий самий, як і у Безмозглої.
показать весь комментарий
12.11.2025 21:15 Ответить
Ого! Чарівний вплив галоперидолу на Мар'яшу видно неозброєним оком!
показать весь комментарий
12.11.2025 21:20 Ответить
А що, хіба сьогодні день відкритих дверей в психіатричній лікарні?
показать весь комментарий
12.11.2025 21:22 Ответить
Звільнити розум,зельоньського чи дермака?"Кто на ком стоял?,,(с)
показать весь комментарий
12.11.2025 21:23 Ответить
Пані Безугла!
Після таких заяв, мабуть Вам час вже бути десь не ближче ніж Гавана!
Бо може щось ненароком ОП !
І все! А зараз, в Україні можливе ВСЕ!
показать весь комментарий
12.11.2025 21:26 Ответить
 
 