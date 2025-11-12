"Разум Зеленского узурпирован Ермаком. Его нужно увольнять", - Безуглая
Народный депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая обвинила главу Офиса президента Андрея Ермака в "узурпации разума Зеленского". По мнению парламентария, Ермак слишком долго находится на своей должности и его пора уволить.
Об этом народный депутат написала в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.
Ермак имеет договоренности с теми, кто атакует президента
"По моей информации, Андрей Борисович Ермак имеет договоренности с некоторыми группами влияния "расследователей" и теми, кто атакует Президента, и использует их для собственного усиления. Это, в частности, Алексей Гончаренко, нардеп от "Европейской Солидарности", который находится во внутреннем конфликте и конкуренции с Петром Порошенко и уже очень длительный период времени вообще не упоминает Ермака. Это Александра Устинова, руководительница части фракции "Голос", которая в свое время работала в Центре противодействия коррупции (ЦПК), и ряд других антикоррупционеров. Это издание "Украинская правда" и другие медиа в сочетании с бизнесом, который на них влияет", - пишет Безуглая.
По словам депутата, именно Ермак "целенаправленно подтолкнул Зеленского к закону о независимости НАБУ, а затем тихо ушел со сцены".
"Так он ослабляет Президента и делает его все более зависимым от себя, формируя вокруг атмосферу недоверия и ожидания, что все враги, а он верный и самый близкий. Так он завершает отсоединение Зеленского от людей группы "95 квартала", как сделал в свое время с Шефиром и другими, опять же, чтобы единолично влиять на главу государства."
Безуглая добавляет, что после прихода в ОП Ермака она считала его "идейным, неравнодушным человеком", однако со временем он очень изменился.
Находится на должности слишком долго
"Но сейчас то, что творит Андрей Борисович и в кого он превращается... Более того, он просто элементарно слишком долго находится на одной должности! Кроме того, вызывает возмущение цинизм неравнодушных активистов, которые атакуют Президента, но готовы идти на договоренности с руководителем ОП. Для чего вы это делаете? Почему молчит Гончаренко? "Украинская правда"? Железняк? Где вы? Также нужно понимать, что здесь замешаны еще и американцы, и это давление на Зеленского, чтобы он был мягче перед россиянами. И что Миндич все-таки делал одни из лучших дронов. Да, ситуация опасная. Но и коррупции не должно быть!" - пишет дальше Безуглая.
Разум Зеленского узурпирован Ермаком
По словам депутата, сейчас тот момент, когда президент Зеленский должен на все посмотреть другими глазами.
"ОП нереформирован, разум Зеленского почти узурпирован одним человеком, Сырский творит ужас в ВСУ, а Парламент и Кабмин сведены к офисам регистрации решений. Американцы пытаются нас обмануть и ослабить, Россия уничтожает, а Европа выжидает. Вину возлагаю и на оппозицию, ведь вместо того, чтобы кричать по пустякам и купаться в популизме, нужно ежедневно давать конструктивную критику и предлагать альтернативные решения. А этого практически нет", - говорит депутат.
Среди шагов, которые предлагает народная избранница: перезапуск ОП с новым руководителем и структурой войны, усиление роли Кабмина, создание новой коалиции в парламенте с перезапуском ряда ключевых комитетов, увольнение Сырского и реальная реформа армии.
Депутат считает, что это минимум, который может спасти страну от пребывания в хосписе, вызванного внешними и внутренними факторами.
"Никто не спасет государство, кроме нас самих. Мы не нужны субъектными ни России, ни Европе, ни США, ни миру", - пишет она.
"Владимир Александрович, я призываю и прошу Вас обратить внимание на то, что делает за Вашей спиной Ермак, уволить его, оставить Буданова, наконец избавиться от Сырского и способствовать "встряске" в Парламенте и Правительстве. Давайте сделаем еще один рывок и откроем доступ свежему воздуху", - обратилась Безуглая к главе государства.
Обращение к Ермаку
Кроме этого, напоследок депутат обратилась и к Ермаку.
"Андрей Борисович, извините, но я не могу видеть Ваши "козни", а особенно те, которые направлены на ослабление Президента, и молчать дальше. Вы знаете мое сентиментальное отношение к Вам, но много раз непублично говорила и спрашивала Вас, что Вы делаете. Если бы Вы переосмыслили, но ведь не сделаете этого", - подытожила она.
Хай цицькомонстр уточнить.
А про розум зеленського ти гарно нафантазувала!
Розум???🤣🤣🤣
Тоді єрмак вийде сухим з води - неможливо узурпувати те, чого ніколи не було...
Який іППаний сором!
розуму то від початку не було
коли вибирали..
охлос тупішає,
замість демократії вибирає клептократію..
трамп в США, бабіш, окамура в Чехії,..
фіцо, орбан..
і навіть хло окурок..
таких прикладів тисячі..
Зе без Дерьмака не протримається на посаді і пів року.
Зе з Дерьмкком сплять разом, він замість скумбріїї по 8 грн.
https://lb.ua/news/2021/06/25/487849_iermak_priyshov_zi_mnoyu_vin_pide_zi.html
"Єрмак поруч зі мною не просто так, я довіряю цій людині".
Перший раз ,що я згоден з нею...
Мабуть ще одна безумна тільки з чоловічого роду.
його можна поміняти..
і без виборів під час війни..
Спитайтеся у Мар'яші. У відповідь отримаєте сім мішків гречаної вовни.
Після таких заяв, мабуть Вам час вже бути десь не ближче ніж Гавана!
Бо може щось ненароком ОП !
І все! А зараз, в Україні можливе ВСЕ!