Дипломатические провалы Ермака угрожают будущему Украины, – Горковенко
Неопределенность мандата руководителя Офиса Президента Андрея Ермака ослабляет позиции Украины на международной арене.
Об этом пишет политолог Владимир Горковенко, информирует Цензор.НЕТ.
Горковенко отмечает, что в США (в частности, издания Politico и The Economist) дипломатическую работу Ермака считают провальной и даже деструктивной. Кроме того, он обращает внимание на то, что эту ситуацию активно обсуждают в западной экспертной среде.
"Американцы хотят работать с должностными лицами, которые имеют четкий мандат государства и формальное право представлять Украину. Для них было удивительно, что во время последних переговоров Зеленского и Трампа в составе делегации не было министра иностранных дел Андрея Сибиги. Зато на ключевых переговорах Украину представляет лицо, чья институциональная роль - секретарь президента, который по статусу не может вести межгосударственные переговоры и заключать соглашения", - отмечает политолог.
Одним из самых серьезных провалов Ермака на международном направлении эксперт называет "Стамбульские договоренности" 2025 года.
"Формально делегацию возглавлял Рустем Умеров. На самом же деле процессом руководил Андрей Ермак. Президент Дональд Трамп рассчитывал, что при его поддержке это станет прорывом и реальной ступенькой к миру. Зато, не публично, американцы говорят, что эта миссия была проваленной... В общем, три раунда стамбульских переговоров не дали желаемого для Украины результата: общий формат "всех на всех" остается отдаленной перспективой, а возвращение людей из наиболее уязвимых категорий отложено на неопределенный срок", - пишет Горковенко.
О требовании западных партнеров немедленной замены главы переговорного процесса от Украины пишет и польский политолог Марцин Вишневский:
"Американцы недовольны его работой и его провалами практически во всех сферах. В окружении Трампа растет раздражение и непонимание - кто он, каков его официальный статус и полномочия, и прежде всего, чью позицию он представляет в Вашингтоне и Стамбуле".
По мнению Горковенко, большой проблемой является и то, что такая ситуация добавляет аргументов российской пропаганде о "нелегитимности" украинской власти. "Это ослабляет позиции Украины на международной арене. Выглядит так, что наша власть создает прекрасные примеры того ИПСО, с которым сами же и пытаются бороться. Если украинская дипломатия дальше будет двигаться, игнорируя все сигналы, знаки и предупреждения, то нам будет очень сложно", - отмечает политолог.

мандат чіткий: клоуни та їхні продюсери.
В США не доганяють що країна належить головному артисту кварталу95. І він, як власник, вирішує кого і куди слати.
Одно дело обсирала команда Байдена, и совсем другое дело когда обсирает администрация Трампа.
Это не секрет, они обсирают всех, кроме *****, Кима и Си.
Команда мрії бляха.
Тільки населена інфантилами, які телевізор та умовний телеграм від реальності не відрізняють.
Бо він буде вчитися на вас - за ваші гроші, а поки ви будете жити у лайні.
Так ви казалали, але не думали що робите
Холуй ЗепрезЕдента і головний працевлаштувальник
на Банковій і всіх міністерствах
за шалене бабло зі своїм братом 😡
До Омана, за 2 тижні, Патрушев в Москві зустрічався з Робертом Тедєєвим, двоюрідним братом Єльбруса, у якого працював помічником Єрмак.
П.С. Ну то таке, в нашій Банана Ріпаблік, можливо все.
"Єрмак поруч зі мною не просто так, я довіряю цій людині".
А коли немає державника варіант розвитку подій завжди однаковий і завжди манкурти вислизають на волю .... біда
Де СБУ?
Завгоспа Зеленського ображають!!!
Потрібно НЕГАЙНО насипати лайків в соцмережах під постами Єрмачка!
Бажано з фейкових в'єтнамських аккаунтів 🤭😆😂
Сєрожа Лєщенко нехай там напише, що якщо звільнять Єрмачка, то сонце ☀️ не зійде, а Україна не переможе у війні🤑😛🤑
Це всім відомий факт. Три не три - факту це не міняє.
Про це вже навіть президент США казав.
Та,одне недоговорює політолог,що немає нічого випадкового,якщо в політиці щось пішло не так,значить так було задумано,як говорив Рузвельт.
Та,ще,би то лише були проблеми особисто ермака: за цими проблемами стоять всі невдачі держави,як на міжнародному рівні,так і на фронті,а вгк без нього кроку не ступить.
И это не только про Дерьмака
Єрмак - ЗАВГОСП!!!
В нього може бути: недостатній контроль за збереженням майна, пропуски в підтримці чистоти, несвоєчасний ремонт приміщень, неефективне забезпечення канцелярськими та господарськими товарами, проблеми з дотриманням норм охорони праці, а також можливі порушення правил сумісництва та перевищення повноважень.
Дипломатичною мовою Єрмак-НІХТО!!!
Простою мовою - х🤬й з гори.
Дружбан Вови потужного😆