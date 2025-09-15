РУС
5 467 60

Дипломатические провалы Ермака угрожают будущему Украины, – Горковенко

руководитель ОП Ермак

Неопределенность мандата руководителя Офиса Президента Андрея Ермака ослабляет позиции Украины на международной арене.

Об этом пишет политолог Владимир Горковенко, информирует Цензор.НЕТ.

Горковенко отмечает, что в США (в частности, издания Politico и The Economist) дипломатическую работу Ермака считают провальной и даже деструктивной. Кроме того, он обращает внимание на то, что эту ситуацию активно обсуждают в западной экспертной среде.

"Американцы хотят работать с должностными лицами, которые имеют четкий мандат государства и формальное право представлять Украину. Для них было удивительно, что во время последних переговоров Зеленского и Трампа в составе делегации не было министра иностранных дел Андрея Сибиги. Зато на ключевых переговорах Украину представляет лицо, чья институциональная роль - секретарь президента, который по статусу не может вести межгосударственные переговоры и заключать соглашения", - отмечает политолог.

руководитель ОП Ермак

Одним из самых серьезных провалов Ермака на международном направлении эксперт называет "Стамбульские договоренности" 2025 года.

"Формально делегацию возглавлял Рустем Умеров. На самом же деле процессом руководил Андрей Ермак. Президент Дональд Трамп рассчитывал, что при его поддержке это станет прорывом и реальной ступенькой к миру. Зато, не публично, американцы говорят, что эта миссия была проваленной... В общем, три раунда стамбульских переговоров не дали желаемого для Украины результата: общий формат "всех на всех" остается отдаленной перспективой, а возвращение людей из наиболее уязвимых категорий отложено на неопределенный срок", - пишет Горковенко.

О требовании западных партнеров немедленной замены главы переговорного процесса от Украины пишет и польский политолог Марцин Вишневский:

"Американцы недовольны его работой и его провалами практически во всех сферах. В окружении Трампа растет раздражение и непонимание - кто он, каков его официальный статус и полномочия, и прежде всего, чью позицию он представляет в Вашингтоне и Стамбуле".

По мнению Горковенко, большой проблемой является и то, что такая ситуация добавляет аргументов российской пропаганде о "нелегитимности" украинской власти. "Это ослабляет позиции Украины на международной арене. Выглядит так, что наша власть создает прекрасные примеры того ИПСО, с которым сами же и пытаются бороться. Если украинская дипломатия дальше будет двигаться, игнорируя все сигналы, знаки и предупреждения, то нам будет очень сложно", - отмечает политолог.

Топ комментарии
+28
Ермак - це все рівно що лисий чи пікалов. Можна було когось з них послати на переговори.
В США не доганяють що країна належить головному артисту кварталу95. І він, як власник, вирішує кого і куди слати.
показать весь комментарий
15.09.2025 21:21 Ответить
+27
Який в нього мандат! - криса канцелярська
показать весь комментарий
15.09.2025 21:20 Ответить
+22
Ану тихо тут, а то прийдуть тисячі в'єтнамських ботів з текстами про неперевершені дипломатичні здібності екс-помічника Тедеєва
показать весь комментарий
15.09.2025 21:28 Ответить
Мандата також нема і в ішака Оманського та всієї їхньої зграї зеРигомародерів!
показать весь комментарий
15.09.2025 21:32 Ответить
показать весь комментарий
15.09.2025 22:32 Ответить
Мандат? Ви хотіли сказати-ярлик...
показать весь комментарий
15.09.2025 21:39 Ответить
Американці хочуть працювати з посадовцями, які мають чіткий мандат держави
=====================
мандат чіткий: клоуни та їхні продюсери.
показать весь комментарий
15.09.2025 21:50 Ответить
Мандат є-головний завгосп країни...
показать весь комментарий
15.09.2025 23:43 Ответить
То есть ему просто власти мало, нужен официальный титул, типа барин всея Украины или что то такое
показать весь комментарий
15.09.2025 21:21 Ответить
Володимир Горковенко причетний до розслідування газети Kyiv Post, згідно з яким оточення колишнього президента Петра Порошенка платило ЗМІ за його сприятливе висвітлення. Відповідні документи начебто були знайдені в кабінеті Володимира Горковенка, який на той момент обіймав посаду завідувача відділу Головного управління інформаційної політики Адміністрації президента.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-14 [14] Згідно з цими документами, протягом 2015-2016 років ініціювалися неофіційні інформаційні кампанії, в яких незалежні блогери за окрему плату публікували матеріали, вигідні тодішньому президенту.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-15 [15] Горковенко назвав цю інформацію фейком від тодішнього заступника глави Офісу президента https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Кирила Тимошенка й наголошував, що оприлюднені документи не містять його підпису.
показать весь комментарий
16.09.2025 01:07 Ответить
Не може бути такого! Це головний в світі зараз!
показать весь комментарий
15.09.2025 21:22 Ответить
та да, зараза він ще й яка! )
показать весь комментарий
15.09.2025 21:24 Ответить
показать весь комментарий
15.09.2025 21:24 Ответить
Даже костюм вместо пижамы одел и все равно не ценят, обсирают всесильного фаворита все, кому не лень. Беда...
показать весь комментарий
15.09.2025 21:27 Ответить
Тут есть нюанс.
Одно дело обсирала команда Байдена, и совсем другое дело когда обсирает администрация Трампа.
Это не секрет, они обсирают всех, кроме *****, Кима и Си.
показать весь комментарий
15.09.2025 21:48 Ответить
А ти все зі свого обісраного гундоса гімно обсасуєш. І не вдавишся, курва гнійно-зелена!🤮🤬
показать весь комментарий
15.09.2025 22:19 Ответить
А тепер ще послиха у США злодійка.

Команда мрії бляха.
показать весь комментарий
15.09.2025 21:29 Ответить
Країна мрії
показать весь комментарий
15.09.2025 23:13 Ответить
Країна норм.
Тільки населена інфантилами, які телевізор та умовний телеграм від реальності не відрізняють.
показать весь комментарий
15.09.2025 23:21 Ответить
телепні, дайте ему ще 100 днів він навчиться

Бо він буде вчитися на вас - за ваші гроші, а поки ви будете жити у лайні.

Так ви казалали, але не думали що робите
показать весь комментарий
15.09.2025 21:28 Ответить
Хто дЄрмак ?
Холуй ЗепрезЕдента і головний працевлаштувальник
на Банковій і всіх міністерствах
за шалене бабло зі своїм братом 😡
показать весь комментарий
15.09.2025 21:30 Ответить
Хто д'єрьмак?! Та в нього боневтік препіздентом на побігеньках працює!
показать весь комментарий
15.09.2025 22:21 Ответить
якщо у Зе забрати дерьмака, зе не зможе утриматись у владі навіть і пів року.
показать весь комментарий
15.09.2025 21:30 Ответить
Та їм як би вже і пора!..
показать весь комментарий
15.09.2025 21:34 Ответить
Посада президента не потрібна в Україні.
показать весь комментарий
15.09.2025 21:32 Ответить
28.12.2020 Єрмак: Погоджено чотири нові зони розведення військ і 19 місць для розмінування. Ці домовленості почнуть реалізовуватися з початку 2021 року.
До Омана, за 2 тижні, Патрушев в Москві зустрічався з Робертом Тедєєвим, двоюрідним братом Єльбруса, у якого працював помічником Єрмак.
П.С. Ну то таке, в нашій Банана Ріпаблік, можливо все.
показать весь комментарий
15.09.2025 21:35 Ответить
А успіхи?
показать весь комментарий
15.09.2025 21:38 Ответить
Ну, Горковенко - то не зовсім політолог... Нє, він порядна, чесна людина, недарма Зеля звільнив його з посади члена Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення з тої причини, що його туди призначив Порошенко по квоті Президента...
показать весь комментарий
15.09.2025 21:39 Ответить
показать весь комментарий
15.09.2025 21:39 Ответить
Тупий, ще тупіший...
показать весь комментарий
15.09.2025 21:39 Ответить
"Єрмак прийшов зі мною, він піде зі мною", - Зеленський

"Єрмак поруч зі мною не просто так, я довіряю цій людині".
показать весь комментарий
15.09.2025 21:40 Ответить
Зе настількі тупий, що йому потрібна нянька яку звуть Дерьмак
показать весь комментарий
15.09.2025 22:47 Ответить
Агент Козирь навмисно все робить щоб послабити позиції України, як і хоче Ху@ло.
показать весь комментарий
15.09.2025 21:42 Ответить
делаем ставки когда к этому политологу придут тцк или сбу за критику со-вождя
показать весь комментарий
15.09.2025 21:43 Ответить
Може , нарешті , впаде назавжди в якийсь провал ...
показать весь комментарий
15.09.2025 21:43 Ответить
Вс я ця команда потужних менеджерів яка складаєтся з колишніх ригів (нагадаю що Єрмак був радником тадеєва) ,аферистів і невігласів .Патріотам ,професіоналам ,порядним не місце в ОП ,тому вся відповідальність за провали в зовнішній політиці на совісті президента який так і не зрозумів хто такий міністр МЗС і канцелярист.
показать весь комментарий
15.09.2025 21:46 Ответить
показать весь комментарий
15.09.2025 21:48 Ответить
Тому Україна і була відсталою і колгоспною з 91 року бо приватні інтереси манкуртів стояли вище державних ...
А коли немає державника варіант розвитку подій завжди однаковий і завжди манкурти вислизають на волю .... біда
показать весь комментарий
15.09.2025 21:48 Ответить
Караул!
Де СБУ?
Завгоспа Зеленського ображають!!!
Потрібно НЕГАЙНО насипати лайків в соцмережах під постами Єрмачка!
Бажано з фейкових в'єтнамських аккаунтів 🤭😆😂
Сєрожа Лєщенко нехай там напише, що якщо звільнять Єрмачка, то сонце ☀️ не зійде, а Україна не переможе у війні🤑😛🤑
показать весь комментарий
15.09.2025 21:50 Ответить
У єрмака, КОНСТИТУЦІЙНО, відсутні буд-які ПРАВОВІ повноваження щодо проведення подібної діяльності! Це, як у білому братстві, «новим месією» призначають себе аферисти!!! Правовий неук зеленський це теж знає, як і Генпрокурори, але ж Оманські, дали зеленському команду, як і Трампу-битому вуху, тому і ліпиться це лайно до підошви міжнародних візитерів в Україну!!
показать весь комментарий
15.09.2025 21:52 Ответить
А чого потерли комент щодо простроченого ЗЄ та його неконституційного завхоза Єрмака?

Це всім відомий факт. Три не три - факту це не міняє.
Про це вже навіть президент США казав.
показать весь комментарий
15.09.2025 21:53 Ответить
Нарешті,проблему ермака почали обговорювати публічно,що його робота у всіх сферах стала провальною.
Та,одне недоговорює політолог,що немає нічого випадкового,якщо в політиці щось пішло не так,значить так було задумано,як говорив Рузвельт.
Та,ще,би то лише були проблеми особисто ермака: за цими проблемами стоять всі невдачі держави,як на міжнародному рівні,так і на фронті,а вгк без нього кроку не ступить.
показать весь комментарий
15.09.2025 21:55 Ответить
Скажи мені, хто твій єрмак, і я скажу, який ти дурень..
показать весь комментарий
15.09.2025 21:57 Ответить
Как они уже достали своим дилетанством, желанием выкрутить для себя, тупостью, мародерством, необразованностью, провинциальностью ( в худшем смысле), полной импотентностью во всем, жлобством!
И это не только про Дерьмака
показать весь комментарий
15.09.2025 21:58 Ответить
це гауляйтер України від шляпників
показать весь комментарий
15.09.2025 21:59 Ответить
"Рулить" дєрмак, бо ішак профан у всьому.
показать весь комментарий
15.09.2025 21:59 Ответить
показать весь комментарий
15.09.2025 22:01 Ответить
Просто на Заході так і не зрозуміли що у постсовку окрім офіційних осіб є й особи у статусі Смотрящєго який за неписаними правилами вищий за офіційні.
показать весь комментарий
15.09.2025 22:05 Ответить
Дипломатичні провали можуть бути в дипломата.
Єрмак - ЗАВГОСП!!!
В нього може бути: недостатній контроль за збереженням майна, пропуски в підтримці чистоти, несвоєчасний ремонт приміщень, неефективне забезпечення канцелярськими та господарськими товарами, проблеми з дотриманням норм охорони праці, а також можливі порушення правил сумісництва та перевищення повноважень.
Дипломатичною мовою Єрмак-НІХТО!!!
Простою мовою - х🤬й з гори.
Дружбан Вови потужного😆
показать весь комментарий
15.09.2025 22:07 Ответить
єрмак - це шкідник і зрадник. Так само, як і зеленський
показать весь комментарий
15.09.2025 22:18 Ответить
В'єтнамськи акаунти рейтинги накрутять... грошей вкрав достатньо.
показать весь комментарий
15.09.2025 22:19 Ответить
Єрмак представляє позицію ФСБ та ГРУ росії! А чию ж іще...
показать весь комментарий
15.09.2025 23:23 Ответить
Блд, то "визначеність мандату" табачника, медведчука, балоги, ложкіна, райніна, богдана влаштовує всіх, а от "мандат" єрмака викликає сумнів?
показать весь комментарий
15.09.2025 23:34 Ответить
дЄрмака провали ,називаються прой* би ,та саботж !!!
показать весь комментарий
16.09.2025 00:38 Ответить
дєрмак рулив з початку 19р...одразу ще до інагурації ...🤡 неадекват часто густо ...але зеленський комунізм продвигає в Україні справно ...
показать весь комментарий
16.09.2025 00:41 Ответить
 
 