Дипломатические провалы Ермака угрожают будущему Украины, – Горковенко

Неопределенность мандата руководителя Офиса Президента Андрея Ермака ослабляет позиции Украины на международной арене.

Об этом пишет политолог Владимир Горковенко, информирует Цензор.НЕТ.

Горковенко отмечает, что в США (в частности, издания Politico и The Economist) дипломатическую работу Ермака считают провальной и даже деструктивной. Кроме того, он обращает внимание на то, что эту ситуацию активно обсуждают в западной экспертной среде.

"Американцы хотят работать с должностными лицами, которые имеют четкий мандат государства и формальное право представлять Украину. Для них было удивительно, что во время последних переговоров Зеленского и Трампа в составе делегации не было министра иностранных дел Андрея Сибиги. Зато на ключевых переговорах Украину представляет лицо, чья институциональная роль - секретарь президента, который по статусу не может вести межгосударственные переговоры и заключать соглашения", - отмечает политолог.

Одним из самых серьезных провалов Ермака на международном направлении эксперт называет "Стамбульские договоренности" 2025 года.

"Формально делегацию возглавлял Рустем Умеров. На самом же деле процессом руководил Андрей Ермак. Президент Дональд Трамп рассчитывал, что при его поддержке это станет прорывом и реальной ступенькой к миру. Зато, не публично, американцы говорят, что эта миссия была проваленной... В общем, три раунда стамбульских переговоров не дали желаемого для Украины результата: общий формат "всех на всех" остается отдаленной перспективой, а возвращение людей из наиболее уязвимых категорий отложено на неопределенный срок", - пишет Горковенко.

О требовании западных партнеров немедленной замены главы переговорного процесса от Украины пишет и польский политолог Марцин Вишневский:

"Американцы недовольны его работой и его провалами практически во всех сферах. В окружении Трампа растет раздражение и непонимание - кто он, каков его официальный статус и полномочия, и прежде всего, чью позицию он представляет в Вашингтоне и Стамбуле".

По мнению Горковенко, большой проблемой является и то, что такая ситуация добавляет аргументов российской пропаганде о "нелегитимности" украинской власти. "Это ослабляет позиции Украины на международной арене. Выглядит так, что наша власть создает прекрасные примеры того ИПСО, с которым сами же и пытаются бороться. Если украинская дипломатия дальше будет двигаться, игнорируя все сигналы, знаки и предупреждения, то нам будет очень сложно", - отмечает политолог.

