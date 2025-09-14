РУС
ОП на официальной странице под фото с Ермаком купил десятки тысяч лайков с недействующих вьетнамских профилей, - Богуславец

Сообщение Офиса президента в соцсети фейсбук с фото руководителя ОП Андрея Ермака собрало более 20 тысяч лайков. Львиную долю лайков оставили пустые вьетнамские профили.

На это обратила внимание председатель Антикоррупционного центра МЕЖА Мартина Богуславец, сообщает Цензор.НЕТ.

Речь идет о сообщении на официальной фейсбук-странице Офиса президента, в котором сообщается о том, что при участии команды ОП и представителей правительства в Киеве состоялось расширенное заседание президиума Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины.

Большую часть лайков под фото с Ермаком оставили пустые вьетнамские профили.

пост

"Офис Зеленского под фото с Ермаком купил себе десятки тысяч лайков с... недействующих вьетнамских профилей причем именно только под его фото. С приоритетом руководителя Офиса все понятно. ОП, вы там нормально вообще?" - написала Богуславец.

По словам Богуславец, после того, как она обратила на это внимание и рассказала в соцмержах, лайки от вьетнамских профилей под упомянутым сообщением были заменены на лайки от несуществующих украинских фейсбук-страниц.

"У меня вопрос к вам, это у вас действительно приоритет на тратить ресурс на 4-м году полномасштабной войны, чтобы накручивать лайки под постами о Ермаке", - обратилась с вопросом к ОП глава Антикоррупционного центра МЕЖА.

К слову, в Центре противодействия коррупции отметили, что лайки скупили под конкретное сообщение с Ермаком, потому что под другими сообщениями ничего подобного нет.

Смотрите также: Ермаку массово ставят лайки боты с фейковыми аккаунтами СКРИНШОТ

Автор: 

боты (68) Ермак Андрей (1310) Офис Президента (1823)
Топ комментарии
+102
шо ви очікували від зеленських шулерів 🤡 ? вони звиздять як дихають ,на кожному кроці ...
14.09.2025 00:27
+83
Важливо, Зеленьський із Єрмаком витрачають державні кошти на купівлю лайків у вьєтнамців, а не на закупівлю озброєнь.
14.09.2025 00:38
+44
то мо його у Вьєтнам відправити? Назавжди! Без права повернення.
14.09.2025 00:30
Насправді вони ще тупіші, ніж ми можемо собі уявити
14.09.2025 07:58
Лайкі краще купувати у індонезів- там десятки тисяч українських
14.09.2025 06:56
Кого там шо питати....ці покидьки кінчені....
14.09.2025 07:03
Ця ***** вам не допоможе
14.09.2025 07:15
Диктатора без выбора. Доигрались плять, что можете получить последнего в истории.
14.09.2025 07:15
Фото нагадує мізансцену Тайної вечері. Прости Господи!
14.09.2025 07:23
Я завжди, починаючи з 2019 року, коли дебіли вибрали блазня і його коМАНДУ писав на форумах, що мудрий нарід вибрав зграю дебілів на чолі з блазнем. Всі запамятили висери шута про шашлики в травні, про мільярд дерев, про смартфони для пенсів. Краще буба криворіжський мовчав-би, за розумного прийняли. Що може запропонувать ларьочник, щось розумне? Нізащо і ніколи, шут набрав в своє оточення суцільних дебілів, щоб на їх фоні сам виглядав розумним.
14.09.2025 07:23
Я також перед виборами писав про згубність сн,щоправда,не на нц. А оточення Порошенка терлось з оточенням Тимошенко,вважаючи кожне себе лідером у політичному середовищі.Геращенко навіть відверто зізналась,та коли стало запізно: а ми до останнього вважали своїм суперником ЮТ.Що ж: де двоє труться-третій користає.
14.09.2025 08:11
Порох не настільки дурний, щоб якшатися з відьмою з косою. Тим більше навідь мені було видно, що Бздюля Мошонка вірила в свою перемогу. Чого тільки варте вітання старої відьми Бздюлі з днем народження Беню КАЛ.омойського, , це відео крутили кілька ТВканалів, вона прямо лягала під Беню, мріючи про його підтримку і вірила в це до підрахунку голосів першого туру. Не знаю, який був-би з бздюлі президент, але маючи інфу про неї, вона продала-би Україну ***** з першого дня. Ну а мудрий нарід вибрав блазня-ідіота, який кукурікав, що зустрінеться з ****** десь по середині, і привів війну в 2022 році своїм недолугим керівництвои.
14.09.2025 08:27
Хоча наразі мені не так гірко за вибір стада баранів в 19 році, дивлячись на то, якого блазня вибрали американці. За весь час існування США такого придурка, як Донні у них не було. Ну це вибір американців, тепер і вони зрозуміють як жити під владою старого пирдуна-маразматика Донні.
14.09.2025 08:33
Так само вважало оточення Порошенка.
Що з того вийшло?
А вийшло,що перемогу здобув рос.проект сн.
Як казав світлої пам'яті В.Чорновіл,демократи об'єднуються лише перед розстрілом.Між іншим,його травили також доморощені демократи,мабуть,все таки вербовані ще рад.часи рос.службами.
Публіка не розуміється,підтримували різних там унр,вру.
14.09.2025 10:35
Пишіть далі,хто автор фейкових акаунтів,очевидно,що мішаподоляк.І не купили собі імена,а безплатно їм дістались, так як то продукція ші власного виробництва.
14.09.2025 07:31
А ще Козир купив українців своїм "неначасом, бо війна". Отак і живем
14.09.2025 07:46
Ваня, а шо, є українці, котрі вірять ларьочнику? Чи блазню? Люди просто терплять цю ЗЕбануту наволоч, тому що війна і по закону приходиться терпіти.
14.09.2025 08:38
Який в дупу закон?!! Закони створюють люди. Люди для закону, чи закон для людей?
14.09.2025 09:20
Ваня, я дивлюсь, ти втратив вміння читати. Попроси сосіда, він тобі прочитає, що вибори в воєнний стан не проводяться. Тим більше, що з України виїхало майже 8 мільйонів. Так що блазень і його зграя ЗЕбанутих дебілів буде поки царювати і красти для себе, для їх дітей, для внуків і правнуків.
14.09.2025 11:57
Схоже, що твоїм роботодавцям вибори не потрібні. Мабуть їх все влаштовує. А може навіть твої роботодавці зараз при владі
14.09.2025 13:47
Зєлю геть. Вибори
14.09.2025 07:50
Ай да я, спасібо мнє!
14.09.2025 07:57
ОПа рпзом з Міндічем грошей накрала і прапраправнукам вистачить. Чому б лайки не купити для величі лайна.
14.09.2025 08:04
Весь Офіс Президента - фейкова, нікчемна корупційна, паразитуюча структура, куди понабирали випадкових людей по вуличній об'яві, начолі призначили кремлівського "смотрящего", аби боба-z-еленський робив все по методичці пуйла,
а всі події та потуги цієї, з дозволу сказати
"команди" - ніщо інше як порожній, нікчемний фейк!
Українці, гнати в шию потрібно таких "видатних та потужних державних" діячів!
14.09.2025 08:18
Мені 68 років і я не пам'ятаю щоб влада була чесною - відрізняється хіба що рівнем "апетиту": чим далі, тим ненажерливіша.
14.09.2025 11:34
Мне 59 лет! И я не помню, что бы во власти было такое критическое количество недолугих. До 2000 годов работала система заложенная еще комуняками, но пришли горлопаны кричащие что они самые умные. Радуйтесь!
14.09.2025 12:20
Зелена банда начолі з ішаком у всій своїй красі.
14.09.2025 08:53
Гнати цих довбойобів потрібно було ще вчора, зараз коли повністю узурпували владу, знищили велику частину адекватного суспільства- це буде важко але це потрібно зробити!!!
14.09.2025 10:38
ідіотизм зашкалює...тому шо ця тайна вечеря ,для кожного з актерів ,закінчеться аналогично по сторії ...я не заздрю дєрмаку і іншим ...
14.09.2025 09:34
Зараз лайки в мережі куплять за державні гроші і гроші партнерів в потім і голоса на виборах...
14.09.2025 10:27
14.09.2025 10:28
У предпоследнего фамилия 👍
14.09.2025 10:36
у зав.карандашами похоже маня заіграла.....це криза жанру...вигорів в погоні за жар-птіцею
14.09.2025 10:50
Я так розумію, що в'єтнамці просто обожнюють дЄрмака, бо він такий здоровий (більшість в'єтнамців йому по груди) та такий розумний, що аж страшно! )))

14.09.2025 10:52
Ви не розумієте!
Це державна стратегічна необхідність, щоб віглядати в очах світових лідерів на належному рівні!
14.09.2025 11:16
Гниди
14.09.2025 11:18
Дуже часто вподобує андлюшу єлдака
14.09.2025 11:33
Вʼєтнамці обожнюють Єрмака!)
14.09.2025 12:01
"Це детективна історія, яка була вигадана від самого початку до кінця. Взято декілька фактів з реальності, додано художні вигадки" (дермак, збірка цицят закомплексованих людинок)
14.09.2025 12:29
Ці вʼєтнамськиі профілі мабуть вже готові голосувати на виборах через Дію.
14.09.2025 13:10
В них повний контроль над серверами дії, там і профілів не потрібно створювати, просто скрипт запустити, фактично у нас в пенсійному завжди було багато мертвих душ, ними користувались на кожних виборах і можливо використовують для розкрадання держкоштів на соцдопомогах.

Ні один президент, не зробив реальний перепис населення, всі розраховували на ці списки на виборах.
14.09.2025 13:17
