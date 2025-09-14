ОП на официальной странице под фото с Ермаком купил десятки тысяч лайков с недействующих вьетнамских профилей, - Богуславец

Сообщение Офиса президента в соцсети фейсбук с фото руководителя ОП Андрея Ермака собрало более 20 тысяч лайков. Львиную долю лайков оставили пустые вьетнамские профили.

На это обратила внимание председатель Антикоррупционного центра МЕЖА Мартина Богуславец, сообщает Цензор.НЕТ.

Речь идет о сообщении на официальной фейсбук-странице Офиса президента, в котором сообщается о том, что при участии команды ОП и представителей правительства в Киеве состоялось расширенное заседание президиума Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины.

Большую часть лайков под фото с Ермаком оставили пустые вьетнамские профили.

"Офис Зеленского под фото с Ермаком купил себе десятки тысяч лайков с... недействующих вьетнамских профилей причем именно только под его фото. С приоритетом руководителя Офиса все понятно. ОП, вы там нормально вообще?" - написала Богуславец.

По словам Богуславец, после того, как она обратила на это внимание и рассказала в соцмержах, лайки от вьетнамских профилей под упомянутым сообщением были заменены на лайки от несуществующих украинских фейсбук-страниц.

"У меня вопрос к вам, это у вас действительно приоритет на тратить ресурс на 4-м году полномасштабной войны, чтобы накручивать лайки под постами о Ермаке", - обратилась с вопросом к ОП глава Антикоррупционного центра МЕЖА.

К слову, в Центре противодействия коррупции отметили, что лайки скупили под конкретное сообщение с Ермаком, потому что под другими сообщениями ничего подобного нет.

