12 526 119

ОП на офіційній сторінці під фото з Єрмаком купив десятки тисяч лайків з недіючих в’єтнамських профілів, - Богуславець. ВІДЕО+ФОТО

Допис Офісу президента в соцмережі фейсбук з фото керівника ОП Андрія Єрмака зібрав понад 20 тисяч лайків. Левову частку лайків залишили порожні в'єтнамські профілі.

На це звернула увагу голова Антикорупційного центру МЕЖА Мартина Богуславець, повідомляє Цензор.НЕТ.

Йдеться про допис на офіційній фейсбук-сторінці Офісу президента, в якому повідомляється про те, що за участю команди ОП й представників уряду в Києві відбулося розширене засідання президії Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України.

Більшу частину лайків під фото з Єрмаком залишили порожні в'єтнамські профілі.

допис

"Офіс Зеленського під фото з Єрмаком купив собі десятки тисяч лайків з… недіючих вʼєтнамських профілів при чому саме лише під його фото. З пріоритетом керівника Офісу все зрозуміло. ОП, ви там нормально взагалі?", - написала Богуславець.

За словами Богуславець, після того, як вона звернула на це увагу і розповіла в соцмержах, лайки від в'єтнамських профілів під згаданим дописом були замінені на лайки від неіснуючих українських фейсбук-сторінок.

"У мене питання до вас, це у вас дійсно пріорітет витрачати ресурс на 4-му році повномасштабної війни, щоб накручувати лайки під постами про Єрмака", - звернулася із питанням до ОП голова Антикорупційного центру МЕЖА.

До слова, у Центрі протидії корупції зауважили, що лайки скупили під конкретний допис з Єрмаком, бо під іншими дописами нічого подібного немає.

Дивіться також: Єрмаку масово ставлять лайки боти з фейковими акаунтами СКРИНШОТ

Топ коментарі
+95
шо ви очікували від зеленських шулерів 🤡 ? вони звиздять як дихають ,на кожному кроці ...
14.09.2025 00:27 Відповісти
14.09.2025 00:27 Відповісти
+76
Важливо, Зеленьський із Єрмаком витрачають державні кошти на купівлю лайків у вьєтнамців, а не на закупівлю озброєнь.
14.09.2025 00:38 Відповісти
14.09.2025 00:38 Відповісти
+42
то мо його у Вьєтнам відправити? Назавжди! Без права повернення.
14.09.2025 00:30 Відповісти
14.09.2025 00:30 Відповісти
Пишіть далі,хто автор фейкових акаунтів,очевидно,що мішаподоляк.І не купили собі імена,а безплатно їм дістались, так як то продукція ші власного виробництва.
14.09.2025 07:31 Відповісти
14.09.2025 07:31 Відповісти
А ще Козир купив українців своїм "неначасом, бо війна". Отак і живем
14.09.2025 07:46 Відповісти
14.09.2025 07:46 Відповісти
Ваня, а шо, є українці, котрі вірять ларьочнику? Чи блазню? Люди просто терплять цю ЗЕбануту наволоч, тому що війна і по закону приходиться терпіти.
14.09.2025 08:38 Відповісти
14.09.2025 08:38 Відповісти
Який в дупу закон?!! Закони створюють люди. Люди для закону, чи закон для людей?
14.09.2025 09:20 Відповісти
14.09.2025 09:20 Відповісти
Зєлю геть. Вибори
14.09.2025 07:50 Відповісти
14.09.2025 07:50 Відповісти
Ай да я, спасібо мнє!
14.09.2025 07:57 Відповісти
14.09.2025 07:57 Відповісти
ОПа рпзом з Міндічем грошей накрала і прапраправнукам вистачить. Чому б лайки не купити для величі лайна.
14.09.2025 08:04 Відповісти
14.09.2025 08:04 Відповісти
Весь Офіс Президента - фейкова, нікчемна корупційна, паразитуюча структура, куди понабирали випадкових людей по вуличній об'яві, начолі призначили кремлівського "смотрящего", аби боба-z-еленський робив все по методичці пуйла,
а всі події та потуги цієї, з дозволу сказати
"команди" - ніщо інше як порожній, нікчемний фейк!
Українці, гнати в шию потрібно таких "видатних та потужних державних" діячів!
14.09.2025 08:18 Відповісти
14.09.2025 08:18 Відповісти
Зелена банда начолі з ішаком у всій своїй красі.
14.09.2025 08:53 Відповісти
14.09.2025 08:53 Відповісти
Гнати цих довбойобів потрібно було ще вчора, зараз коли повністю узурпували владу, знищили велику частину адекватного суспільства- це буде важко але це потрібно зробити!!!
14.09.2025 10:38 Відповісти
14.09.2025 10:38 Відповісти
ідіотизм зашкалює...тому шо ця тайна вечеря ,для кожного з актерів ,закінчеться аналогично по сторії ...я не заздрю дєрмаку і іншим ...
14.09.2025 09:34 Відповісти
14.09.2025 09:34 Відповісти
Зараз лайки в мережі куплять за державні гроші і гроші партнерів в потім і голоса на виборах...
14.09.2025 10:27 Відповісти
14.09.2025 10:27 Відповісти
14.09.2025 10:28 Відповісти
14.09.2025 10:28 Відповісти
У предпоследнего фамилия 👍
14.09.2025 10:36 Відповісти
14.09.2025 10:36 Відповісти
у зав.карандашами похоже маня заіграла.....це криза жанру...вигорів в погоні за жар-птіцею
14.09.2025 10:50 Відповісти
14.09.2025 10:50 Відповісти
Я так розумію, що в'єтнамці просто обожнюють дЄрмака, бо він такий здоровий (більшість в'єтнамців йому по груди) та такий розумний, що аж страшно! )))

14.09.2025 10:52 Відповісти
14.09.2025 10:52 Відповісти
Ви не розумієте!
Це державна стратегічна необхідність, щоб віглядати в очах світових лідерів на належному рівні!
14.09.2025 11:16 Відповісти
14.09.2025 11:16 Відповісти
Гниди
14.09.2025 11:18 Відповісти
14.09.2025 11:18 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 