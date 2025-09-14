ОП на офіційній сторінці під фото з Єрмаком купив десятки тисяч лайків з недіючих в’єтнамських профілів, - Богуславець. ВІДЕО+ФОТО

Допис Офісу президента в соцмережі фейсбук з фото керівника ОП Андрія Єрмака зібрав понад 20 тисяч лайків. Левову частку лайків залишили порожні в'єтнамські профілі.

На це звернула увагу голова Антикорупційного центру МЕЖА Мартина Богуславець, повідомляє Цензор.НЕТ.

Йдеться про допис на офіційній фейсбук-сторінці Офісу президента, в якому повідомляється про те, що за участю команди ОП й представників уряду в Києві відбулося розширене засідання президії Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України.

Більшу частину лайків під фото з Єрмаком залишили порожні в'єтнамські профілі.

"Офіс Зеленського під фото з Єрмаком купив собі десятки тисяч лайків з… недіючих вʼєтнамських профілів при чому саме лише під його фото. З пріоритетом керівника Офісу все зрозуміло. ОП, ви там нормально взагалі?", - написала Богуславець.

За словами Богуславець, після того, як вона звернула на це увагу і розповіла в соцмержах, лайки від в'єтнамських профілів під згаданим дописом були замінені на лайки від неіснуючих українських фейсбук-сторінок.

"У мене питання до вас, це у вас дійсно пріорітет витрачати ресурс на 4-му році повномасштабної війни, щоб накручувати лайки під постами про Єрмака", - звернулася із питанням до ОП голова Антикорупційного центру МЕЖА.

До слова, у Центрі протидії корупції зауважили, що лайки скупили під конкретний допис з Єрмаком, бо під іншими дописами нічого подібного немає.

