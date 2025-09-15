Дипломатичні провали Єрмака загрожують майбутньому України, – Горковенко
Невизначеність мандату керівника Офісу Президента Андрія Єрмака послаблює позиції України на міжнародній арені.
Про це пише політолог Володимир Горковенко, інформує Цензор.НЕТ.
Горковенко наголошує на тому, що у США (зокрема, видання Politico та The Economist) дипломатичну роботу Єрмака вважають провальною і навіть деструктивною. Крім того, він звертає увагу на те, що цю ситуацію активно обговорюють у західному експертному середовищі.
"Американці хочуть працювати з посадовцями, які мають чіткий мандат держави і формальне право представляти Україну. Для них було дивиною, що під час останніх переговорів Зеленського та Трампа у складі делегації не було міністра закордонних справ Андрія Сибіги. Натомість, на ключових переговорах Україну представляє особа, чия інституційна роль – секретар президента, котрий за статусом не може вести міждержавні переговори та укладати угоди", – зазначає політолог.
Одним з найсерйозніших провалів Єрмака на міжнародному напрямку експерт називає "Стамбульські домовленості" 2025 року.
"Формально делегацію очолював Рустем Умєров. Насправді ж процесом керував Андрій Єрмак. Президент Дональд Трамп розраховував, що за його підтримки це стане проривом і реальною сходинкою до миру. Натомість, не публічно, американці говорять, що ця місія була проваленою… Загалом, три раунди стамбульських перемовин не дали бажаного для України результату: загальний формат "всіх на всіх" лишається віддаленою перспективою, а повернення людей із найбільш уразливих категорій відкладено на невизначений термін", – пише Горковенко.
Про вимогу західних партнерів негайної заміни очільника переговорного процесу від України пише і польський політолог Марцін Вішневський:
"Американці незадоволені його роботою та його провалами практично в усіх сферах. У оточенні Трампа зростає роздратування та непорозуміння – хто він, який його офіційний статус та повноваження, і перш за все, чию позицію він представляє у Вашингтоні та Стамбулі".
На думку Горковенка, великою проблемою є й те, що така ситуація додає аргументів російській пропаганді про "нелегітимність" української влади. "Це послаблює позиції України на міжнародній арені. Виглядає так, що наша влада створює прекрасні приклади отого ІПСО, з яким самі ж і намагаються боротися. Якщо українська дипломатія далі буде рухатися, ігноруючи всі сигнали, знаки та попередження, то нам буде дуже складно", – наголошує політолог.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
=====================
мандат чіткий: клоуни та їхні продюсери.
В США не доганяють що країна належить головному артисту кварталу95. І він, як власник, вирішує кого і куди слати.
Одно дело обсирала команда Байдена, и совсем другое дело когда обсирает администрация Трампа.
Это не секрет, они обсирают всех, кроме *****, Кима и Си.
Команда мрії бляха.
Бо він буде вчитися на вас - за ваші гроші, а поки ви будете жити у лайні.
Так ви казалали, але не думали що робите
Холуй ЗепрезЕдента і головний працевлаштувальник
на Банковій і всіх міністерствах
за шалене бабло зі своїм братом 😡
До Омана, за 2 тижні, Патрушев в Москві зустрічався з Робертом Тедєєвим, двоюрідним братом Єльбруса, у якого працював помічником Єрмак.
П.С. Ну то таке, в нашій Банана Ріпаблік, можливо все.
"Єрмак поруч зі мною не просто так, я довіряю цій людині".
А коли немає державника варіант розвитку подій завжди однаковий і завжди манкурти вислизають на волю .... біда
Де СБУ?
Завгоспа Зеленського ображають!!!
Потрібно НЕГАЙНО насипати лайків в соцмережах під постами Єрмачка!
Бажано з фейкових в'єтнамських аккаунтів 🤭😆😂
Сєрожа Лєщенко нехай там напише, що якщо звільнять Єрмачка, то сонце ☀️ не зійде, а Україна не переможе у війні🤑😛🤑
Це всім відомий факт. Три не три - факту це не міняє.
Про це вже навіть президент США казав.
Та,одне недоговорює політолог,що немає нічого випадкового,якщо в політиці щось пішло не так,значить так було задумано,як говорив Рузвельт.
Та,ще,би то лише були проблеми особисто ермака: за цими проблемами стоять всі невдачі держави,як на міжнародному рівні,так і на фронті,а вгк без нього кроку не ступить.
И это не только про Дерьмака
Єрмак - ЗАВГОСП!!!
В нього може бути: недостатній контроль за збереженням майна, пропуски в підтримці чистоти, несвоєчасний ремонт приміщень, неефективне забезпечення канцелярськими та господарськими товарами, проблеми з дотриманням норм охорони праці, а також можливі порушення правил сумісництва та перевищення повноважень.
Дипломатичною мовою Єрмак-НІХТО!!!
Простою мовою - х🤬й з гори.
Дружбан Вови потужного😆