Дипломатичні провали Єрмака загрожують майбутньому України, – Горковенко

Невизначеність мандату керівника Офісу Президента Андрія Єрмака послаблює позиції України на міжнародній арені.

Горковенко наголошує на тому, що у США (зокрема, видання Politico та The Economist) дипломатичну роботу Єрмака вважають провальною і навіть деструктивною. Крім того, він звертає увагу на те, що цю ситуацію активно обговорюють у західному експертному середовищі.

"Американці хочуть працювати з посадовцями, які мають чіткий мандат держави і формальне право представляти Україну. Для них було дивиною, що під час останніх переговорів Зеленського та Трампа у складі делегації не було міністра закордонних справ Андрія Сибіги. Натомість, на ключових переговорах Україну представляє особа, чия інституційна роль – секретар президента, котрий за статусом не може вести міждержавні переговори та укладати угоди", – зазначає політолог.

Одним з найсерйозніших провалів Єрмака на міжнародному напрямку експерт називає "Стамбульські домовленості" 2025 року.

"Формально делегацію очолював Рустем Умєров. Насправді ж процесом керував Андрій Єрмак. Президент Дональд Трамп розраховував, що за його підтримки це стане проривом і реальною сходинкою до миру. Натомість, не публічно, американці говорять, що ця місія була проваленою… Загалом, три раунди стамбульських перемовин не дали бажаного для України результату: загальний формат "всіх на всіх" лишається віддаленою перспективою, а повернення людей із найбільш уразливих категорій відкладено на невизначений термін", – пише Горковенко.

Про вимогу західних партнерів негайної заміни очільника переговорного процесу від України пише і польський політолог Марцін Вішневський:

"Американці незадоволені його роботою та його провалами практично в усіх сферах. У оточенні Трампа зростає роздратування та непорозуміння – хто він, який його офіційний статус та повноваження, і перш за все, чию позицію він представляє у Вашингтоні та Стамбулі".

На думку Горковенка, великою проблемою є й те, що така ситуація додає аргументів російській пропаганді про "нелегітимність" української влади. "Це послаблює позиції України на міжнародній арені. Виглядає так, що наша влада створює прекрасні приклади отого ІПСО, з яким самі ж і намагаються боротися. Якщо українська дипломатія далі буде рухатися, ігноруючи всі сигнали, знаки та попередження, то нам буде дуже складно", – наголошує політолог.

