УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6941 відвідувач онлайн
Новини Вплив Єрмака Ставлення до Єрмака у Вашингтоні
4 519 53

Дипломатичні провали Єрмака загрожують майбутньому України, – Горковенко

керівник ОП Єрмак

Невизначеність мандату керівника Офісу Президента Андрія Єрмака послаблює позиції України на міжнародній арені.

Про це пише політолог Володимир Горковенко, інформує Цензор.НЕТ.

Горковенко наголошує на тому, що у США (зокрема, видання Politico та The Economist) дипломатичну роботу Єрмака вважають провальною і навіть деструктивною. Крім того, він звертає увагу на те, що цю ситуацію активно обговорюють у західному експертному середовищі.

"Американці хочуть працювати з посадовцями, які мають чіткий мандат держави і формальне право представляти Україну. Для них було дивиною, що під час останніх переговорів Зеленського та Трампа у складі делегації не було міністра закордонних справ Андрія Сибіги. Натомість, на ключових переговорах Україну представляє особа, чия інституційна роль – секретар президента, котрий за статусом не може вести міждержавні переговори та укладати угоди", – зазначає політолог.

керівник ОП Єрмак

Одним з найсерйозніших провалів Єрмака на міжнародному напрямку експерт називає "Стамбульські домовленості" 2025 року.

"Формально делегацію очолював Рустем Умєров. Насправді ж процесом керував Андрій Єрмак. Президент Дональд Трамп розраховував, що за його підтримки це стане проривом і реальною сходинкою до миру. Натомість, не публічно, американці говорять, що ця місія була проваленою… Загалом, три раунди стамбульських перемовин не дали бажаного для України результату: загальний формат "всіх на всіх" лишається віддаленою перспективою, а повернення людей із найбільш уразливих категорій відкладено на невизначений термін", – пише Горковенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський та Єрмак сплять поруч в одному бункері Офісу президента, - FT

Про вимогу західних партнерів негайної заміни очільника переговорного процесу від України пише і польський політолог Марцін Вішневський:

"Американці незадоволені його роботою та його провалами практично в усіх сферах. У оточенні Трампа зростає роздратування та непорозуміння – хто він, який його офіційний статус та повноваження, і перш за все, чию позицію він представляє у Вашингтоні та Стамбулі".

На думку Горковенка, великою проблемою є й те, що така ситуація додає аргументів російській пропаганді про "нелегітимність" української влади. "Це послаблює позиції України на міжнародній арені. Виглядає так, що наша влада створює прекрасні приклади отого ІПСО, з яким самі ж і намагаються боротися. Якщо українська дипломатія далі буде рухатися, ігноруючи всі сигнали, знаки та попередження, то нам буде дуже складно", – наголошує політолог.

Також читайте: ОП на офіційній сторінці під фото з Єрмаком купив десятки тисяч лайків з недіючих в’єтнамських профілів, - Богуславець. ВІДЕО+ФОТО

Автор: 

США (24297) Єрмак Андрій (1423) Офіс Президента (2056)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+25
Ермак - це все рівно що лисий чи пікалов. Можна було когось з них послати на переговори.
В США не доганяють що країна належить головному артисту кварталу95. І він, як власник, вирішує кого і куди слати.
показати весь коментар
15.09.2025 21:21 Відповісти
+24
Який в нього мандат! - криса канцелярська
показати весь коментар
15.09.2025 21:20 Відповісти
+20
Ану тихо тут, а то прийдуть тисячі в'єтнамських ботів з текстами про неперевершені дипломатичні здібності екс-помічника Тедеєва
показати весь коментар
15.09.2025 21:28 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Який в нього мандат! - криса канцелярська
показати весь коментар
15.09.2025 21:20 Відповісти
Мандата також нема і в ішака Оманського та всієї їхньої зграї зеРигомародерів!
показати весь коментар
15.09.2025 21:32 Відповісти
показати весь коментар
15.09.2025 22:32 Відповісти
Мандат? Ви хотіли сказати-ярлик...
показати весь коментар
15.09.2025 21:39 Відповісти
Американці хочуть працювати з посадовцями, які мають чіткий мандат держави
=====================
мандат чіткий: клоуни та їхні продюсери.
показати весь коментар
15.09.2025 21:50 Відповісти
То есть ему просто власти мало, нужен официальный титул, типа барин всея Украины или что то такое
показати весь коментар
15.09.2025 21:21 Відповісти
Ермак - це все рівно що лисий чи пікалов. Можна було когось з них послати на переговори.
В США не доганяють що країна належить головному артисту кварталу95. І він, як власник, вирішує кого і куди слати.
показати весь коментар
15.09.2025 21:21 Відповісти
Ану тихо тут, а то прийдуть тисячі в'єтнамських ботів з текстами про неперевершені дипломатичні здібності екс-помічника Тедеєва
показати весь коментар
15.09.2025 21:28 Відповісти
Не може бути такого! Це головний в світі зараз!
показати весь коментар
15.09.2025 21:22 Відповісти
та да, зараза він ще й яка! )
показати весь коментар
15.09.2025 21:24 Відповісти
показати весь коментар
15.09.2025 21:24 Відповісти
Даже костюм вместо пижамы одел и все равно не ценят, обсирают всесильного фаворита все, кому не лень. Беда...
показати весь коментар
15.09.2025 21:27 Відповісти
Тут есть нюанс.
Одно дело обсирала команда Байдена, и совсем другое дело когда обсирает администрация Трампа.
Это не секрет, они обсирают всех, кроме *****, Кима и Си.
показати весь коментар
15.09.2025 21:48 Відповісти
А ти все зі свого обісраного гундоса гімно обсасуєш. І не вдавишся, курва гнійно-зелена!🤮🤬
показати весь коментар
15.09.2025 22:19 Відповісти
А тепер ще послиха у США злодійка.

Команда мрії бляха.
показати весь коментар
15.09.2025 21:29 Відповісти
Країна мрії
показати весь коментар
15.09.2025 23:13 Відповісти
телепні, дайте ему ще 100 днів він навчиться

Бо він буде вчитися на вас - за ваші гроші, а поки ви будете жити у лайні.

Так ви казалали, але не думали що робите
показати весь коментар
15.09.2025 21:28 Відповісти
Хто дЄрмак ?
Холуй ЗепрезЕдента і головний працевлаштувальник
на Банковій і всіх міністерствах
за шалене бабло зі своїм братом 😡
показати весь коментар
15.09.2025 21:30 Відповісти
Хто д'єрьмак?! Та в нього боневтік препіздентом на побігеньках працює!
показати весь коментар
15.09.2025 22:21 Відповісти
якщо у Зе забрати дерьмака, зе не зможе утриматись у владі навіть і пів року.
показати весь коментар
15.09.2025 21:30 Відповісти
Та їм як би вже і пора!..
показати весь коментар
15.09.2025 21:34 Відповісти
Посада президента не потрібна в Україні.
показати весь коментар
15.09.2025 21:32 Відповісти
28.12.2020 Єрмак: Погоджено чотири нові зони розведення військ і 19 місць для розмінування. Ці домовленості почнуть реалізовуватися з початку 2021 року.
До Омана, за 2 тижні, Патрушев в Москві зустрічався з Робертом Тедєєвим, двоюрідним братом Єльбруса, у якого працював помічником Єрмак.
П.С. Ну то таке, в нашій Банана Ріпаблік, можливо все.
показати весь коментар
15.09.2025 21:35 Відповісти
А успіхи?
показати весь коментар
15.09.2025 21:38 Відповісти
Ну, Горковенко - то не зовсім політолог... Нє, він порядна, чесна людина, недарма Зеля звільнив його з посади члена Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення з тої причини, що його туди призначив Порошенко по квоті Президента...
показати весь коментар
15.09.2025 21:39 Відповісти
показати весь коментар
15.09.2025 21:39 Відповісти
Тупий, ще тупіший...
показати весь коментар
15.09.2025 21:39 Відповісти
"Єрмак прийшов зі мною, він піде зі мною", - Зеленський

"Єрмак поруч зі мною не просто так, я довіряю цій людині".
показати весь коментар
15.09.2025 21:40 Відповісти
Зе настількі тупий, що йому потрібна нянька яку звуть Дерьмак
показати весь коментар
15.09.2025 22:47 Відповісти
Агент Козирь навмисно все робить щоб послабити позиції України, як і хоче Ху@ло.
показати весь коментар
15.09.2025 21:42 Відповісти
делаем ставки когда к этому политологу придут тцк или сбу за критику со-вождя
показати весь коментар
15.09.2025 21:43 Відповісти
Може , нарешті , впаде назавжди в якийсь провал ...
показати весь коментар
15.09.2025 21:43 Відповісти
Вс я ця команда потужних менеджерів яка складаєтся з колишніх ригів (нагадаю що Єрмак був радником тадеєва) ,аферистів і невігласів .Патріотам ,професіоналам ,порядним не місце в ОП ,тому вся відповідальність за провали в зовнішній політиці на совісті президента який так і не зрозумів хто такий міністр МЗС і канцелярист.
показати весь коментар
15.09.2025 21:46 Відповісти
показати весь коментар
15.09.2025 21:48 Відповісти
Тому Україна і була відсталою і колгоспною з 91 року бо приватні інтереси манкуртів стояли вище державних ...
А коли немає державника варіант розвитку подій завжди однаковий і завжди манкурти вислизають на волю .... біда
показати весь коментар
15.09.2025 21:48 Відповісти
Караул!
Де СБУ?
Завгоспа Зеленського ображають!!!
Потрібно НЕГАЙНО насипати лайків в соцмережах під постами Єрмачка!
Бажано з фейкових в'єтнамських аккаунтів 🤭😆😂
Сєрожа Лєщенко нехай там напише, що якщо звільнять Єрмачка, то сонце ☀️ не зійде, а Україна не переможе у війні🤑😛🤑
показати весь коментар
15.09.2025 21:50 Відповісти
У єрмака, КОНСТИТУЦІЙНО, відсутні буд-які ПРАВОВІ повноваження щодо проведення подібної діяльності! Це, як у білому братстві, «новим месією» призначають себе аферисти!!! Правовий неук зеленський це теж знає, як і Генпрокурори, але ж Оманські, дали зеленському команду, як і Трампу-битому вуху, тому і ліпиться це лайно до підошви міжнародних візитерів в Україну!!
показати весь коментар
15.09.2025 21:52 Відповісти
А чого потерли комент щодо простроченого ЗЄ та його неконституційного завхоза Єрмака?

Це всім відомий факт. Три не три - факту це не міняє.
Про це вже навіть президент США казав.
показати весь коментар
15.09.2025 21:53 Відповісти
Нарешті,проблему ермака почали обговорювати публічно,що його робота у всіх сферах стала провальною.
Та,одне недоговорює політолог,що немає нічого випадкового,якщо в політиці щось пішло не так,значить так було задумано,як говорив Рузвельт.
Та,ще,би то лише були проблеми особисто ермака: за цими проблемами стоять всі невдачі держави,як на міжнародному рівні,так і на фронті,а вгк без нього кроку не ступить.
показати весь коментар
15.09.2025 21:55 Відповісти
Скажи мені, хто твій єрмак, і я скажу, який ти дурень..
показати весь коментар
15.09.2025 21:57 Відповісти
Как они уже достали своим дилетанством, желанием выкрутить для себя, тупостью, мародерством, необразованностью, провинциальностью ( в худшем смысле), полной импотентностью во всем, жлобством!
И это не только про Дерьмака
показати весь коментар
15.09.2025 21:58 Відповісти
це гауляйтер України від шляпників
показати весь коментар
15.09.2025 21:59 Відповісти
"Рулить" дєрмак, бо ішак профан у всьому.
показати весь коментар
15.09.2025 21:59 Відповісти
показати весь коментар
15.09.2025 22:01 Відповісти
Просто на Заході так і не зрозуміли що у постсовку окрім офіційних осіб є й особи у статусі Смотрящєго який за неписаними правилами вищий за офіційні.
показати весь коментар
15.09.2025 22:05 Відповісти
Дипломатичні провали можуть бути в дипломата.
Єрмак - ЗАВГОСП!!!
В нього може бути: недостатній контроль за збереженням майна, пропуски в підтримці чистоти, несвоєчасний ремонт приміщень, неефективне забезпечення канцелярськими та господарськими товарами, проблеми з дотриманням норм охорони праці, а також можливі порушення правил сумісництва та перевищення повноважень.
Дипломатичною мовою Єрмак-НІХТО!!!
Простою мовою - х🤬й з гори.
Дружбан Вови потужного😆
показати весь коментар
15.09.2025 22:07 Відповісти
єрмак - це шкідник і зрадник. Так само, як і зеленський
показати весь коментар
15.09.2025 22:18 Відповісти
В'єтнамськи акаунти рейтинги накрутять... грошей вкрав достатньо.
показати весь коментар
15.09.2025 22:19 Відповісти
 
 