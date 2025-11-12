РУС
2 703 32

Ермак давно хочет избавиться от Буданова и Федорова как конкурентов в борьбе за влияние на президента, - Безуглая

Народный депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая заявила, что глава Офиса президента Андрей Ермак хочет избавиться от руководителя ГУР Кирилла Буданова и министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, поскольку считает их основными конкурентами в борьбе за власть и влияние на президента Владимира Зеленского.

Об этом она написала в соцсети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Ермак стремится к увольнению Буданова и Федорова

"Андрей Ермак давно хочет избавиться от Кирилла Буданова и Михаила Федорова как основных конкурентов в борьбе за власть и влияние на президента", - заявила депутат.

"Так он пытался подставить Михаила Федорова, продолжая кампании против него (например, увольнение Мироненко из Госспецсвязи, убеждая Президента, что там сотрудничают с НАБУ). Когда произошли протесты с картонками, он пытался обставить это так, что Федоров сотрудничает с НАБУ и антикоррупционерами из-за его позиции против законопроекта и в поддержку протестующих, но не имел большого успеха. Несмотря на то, что в свое время Ермак лично присоединился к снятию предыдущего руководителя разведки Бурбы и назначению Буданова, в процессе приобретения Будановым субъектности начал работать против него и сейчас максимально хочет добиться отставки Кирилла", - пишет далее парламентарий.

Читайте также: Ермаку удалось раздражать американских политиков из обеих партий, - FT

Призыв к президенту

Безуглая призвала президента оставить Буданова на посту главы ГУР и вместо этого уволить Ермака.

"Владимир Александрович, я призываю и прошу Вас обратить внимание на то, что делает за Вашей спиной Ермак, уволить его, оставить Буданова, наконец избавиться от Сырского и способствовать "встряске" в Парламенте и Правительстве. Давайте сделаем еще один рывок и откроем доступ свежему воздуху", - призвала парламентарий.

  • Напомним, что также Безуглая обвинила главу Офиса президента Андрея Ермака в "узурпации разума Зеленского". По мнению парламентарика, Ермак слишком долго находится на своей должности и его пора уволить.

Читайте также: "Разум Зеленского узурпирован Ермаком. Его нужно увольнять", - Безуглая

Буданов Кирилл (493) Ермак Андрей (1323) Федоров Михаил (533) Безуглая Марьяна (313)
+18
Коли треба відволікти увагу від мародерства Зеленського і його шобли, вони випускають Безтолкову з її потужною капітанською очевидністю, про яку всі й так знають.
12.11.2025 20:26 Ответить
+13
"Єрмак прийшов зі мною, він піде зі мною", - Зеленський

"Єрмак поруч зі мною не просто так, я довіряю цій людині".

12.11.2025 20:27 Ответить
+8
Вилізла чума...
12.11.2025 20:27 Ответить
А Буданів її не йэ бе часом, не знаєте? Щось дуже схоже.
12.11.2025 20:26 Ответить
Перверзії бувають усякі, але це вже близько до зоофілії...
12.11.2025 20:39 Ответить
ми позбудемось Зеленського і всієї корупційної шобли коломойського
12.11.2025 21:10 Ответить
Дуже і дуже оптимістично...
12.11.2025 21:24 Ответить
Та мабуть нє. Для Буданова зоофілія то занадто.
12.11.2025 21:11 Ответить
А я б загуглів. Щось таке в ній є, незвичне.
12.11.2025 21:18 Ответить
"горбатая, бєз угла" ))
12.11.2025 21:02 Ответить
Діарея в Мар'яни продовжується....
12.11.2025 20:27 Ответить
Згоден, але навіщо нам її тут "нюхати"? Таке враження, що адміни нас свідомо відволікають на цю пришелепковату сучку.
12.11.2025 20:30 Ответить
такаж безуМна як інші слуги Земородера,всі одне одного варті
12.11.2025 20:28 Ответить
буданов и федоров не лучше ермака. Надо всю шоблу убирать вместе с их патужным лидором
12.11.2025 20:29 Ответить
Перед обранням запобіжного заходу Чернишов приїхав у ГУР, - ЗМІ
https://24tv.ua/oleksiy-chernishov-priyihav-gur-chomu-pidozryuyut-che-gevaru_n2951630
12.11.2025 20:34 Ответить
відрядження за кордон хотів оформити, мабуть....
12.11.2025 20:37 Ответить
Цікаво, цю ********** хтось перекупив, чи це такий єрмачачій спосіб здриснути?
12.11.2025 20:35 Ответить
зебіл рятує свою тушонку ?
він не знав, його обдурив єлдак -аха хах
12.11.2025 20:39 Ответить
Коли Безугла відкриває рот, вона завжди підігрує блазню.
12.11.2025 20:39 Ответить
Всі перечислені нею є під ковпаком ерма,в т.ч.вона сама.
Будана певна що будуть пхати на преза,так всі інші із зекоманди занадто погрузили в негативі і можуть не пройти за задумом ерма.
Безуглій вірити - себе не поважати.
12.11.2025 20:40 Ответить
12.11.2025 20:42 Ответить
Користуючись нагодою, вчергове дякую зебілам і всяким POHUYiстам з весь цей потужний пес Дець.. Тє...
12.11.2025 20:45 Ответить
Буданов еще не принял решение. Рьяная Марьяна не пали).
12.11.2025 20:46 Ответить
такие себе менеджеры, выбранные народом для управления страной
12.11.2025 20:51 Ответить
До речі, а де той Єрмак є?
12.11.2025 20:52 Ответить
"Замітає сліди" за міндічем...
12.11.2025 20:58 Ответить
Єрмак необхідний зєлєнскому як "хлопчик для биття". Він виконує всі забаганки зє і приймає на себе увесь негатив. Врешті зєлєнський накаже його вбити і звалить на нього всі корупційні та зрадницькі справи свого "правління". Але ми знаємо що єрмак лише шістка зє. Його холуй і "призначененць".
12.11.2025 20:59 Ответить
А відколи це ми почали орієнтуватися на цю «лідершу думки»?
12.11.2025 21:09 Ответить
Якого, в дупі, президента?! Та хто ще вважає обкуреного ішака президентом? Це мохнате чмо ніколи ним і не було, тим паче зараз. Повноваження цього мудака сплили півтора року тому.
12.11.2025 21:10 Ответить
Нові серії старого жабогадюкінку.
Нудно-о-о-о...
12.11.2025 21:15 Ответить
Зрозуміло, царь хороший, боярє плохіє. Для зебілів годиться, для союзників і партнерів - ні
12.11.2025 21:16 Ответить
Правильно, марʼянко, вчасно зрадити - це означає передбачитти!
12.11.2025 21:23 Ответить
 
 