Ермак давно хочет избавиться от Буданова и Федорова как конкурентов в борьбе за влияние на президента, - Безуглая

Народный депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая заявила, что глава Офиса президента Андрей Ермак хочет избавиться от руководителя ГУР Кирилла Буданова и министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, поскольку считает их основными конкурентами в борьбе за власть и влияние на президента Владимира Зеленского.

Об этом она написала в соцсети Facebook.

Ермак стремится к увольнению Буданова и Федорова

"Андрей Ермак давно хочет избавиться от Кирилла Буданова и Михаила Федорова как основных конкурентов в борьбе за власть и влияние на президента", - заявила депутат.

"Так он пытался подставить Михаила Федорова, продолжая кампании против него (например, увольнение Мироненко из Госспецсвязи, убеждая Президента, что там сотрудничают с НАБУ). Когда произошли протесты с картонками, он пытался обставить это так, что Федоров сотрудничает с НАБУ и антикоррупционерами из-за его позиции против законопроекта и в поддержку протестующих, но не имел большого успеха. Несмотря на то, что в свое время Ермак лично присоединился к снятию предыдущего руководителя разведки Бурбы и назначению Буданова, в процессе приобретения Будановым субъектности начал работать против него и сейчас максимально хочет добиться отставки Кирилла", - пишет далее парламентарий.

Призыв к президенту

Безуглая призвала президента оставить Буданова на посту главы ГУР и вместо этого уволить Ермака.

"Владимир Александрович, я призываю и прошу Вас обратить внимание на то, что делает за Вашей спиной Ермак, уволить его, оставить Буданова, наконец избавиться от Сырского и способствовать "встряске" в Парламенте и Правительстве. Давайте сделаем еще один рывок и откроем доступ свежему воздуху", - призвала парламентарий.

Напомним, что также Безуглая обвинила главу Офиса президента Андрея Ермака в "узурпации разума Зеленского". По мнению парламентарика, Ермак слишком долго находится на своей должности и его пора уволить.

