Ермак давно хочет избавиться от Буданова и Федорова как конкурентов в борьбе за влияние на президента, - Безуглая
Народный депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая заявила, что глава Офиса президента Андрей Ермак хочет избавиться от руководителя ГУР Кирилла Буданова и министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, поскольку считает их основными конкурентами в борьбе за власть и влияние на президента Владимира Зеленского.
Об этом она написала в соцсети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
Ермак стремится к увольнению Буданова и Федорова
"Андрей Ермак давно хочет избавиться от Кирилла Буданова и Михаила Федорова как основных конкурентов в борьбе за власть и влияние на президента", - заявила депутат.
"Так он пытался подставить Михаила Федорова, продолжая кампании против него (например, увольнение Мироненко из Госспецсвязи, убеждая Президента, что там сотрудничают с НАБУ). Когда произошли протесты с картонками, он пытался обставить это так, что Федоров сотрудничает с НАБУ и антикоррупционерами из-за его позиции против законопроекта и в поддержку протестующих, но не имел большого успеха. Несмотря на то, что в свое время Ермак лично присоединился к снятию предыдущего руководителя разведки Бурбы и назначению Буданова, в процессе приобретения Будановым субъектности начал работать против него и сейчас максимально хочет добиться отставки Кирилла", - пишет далее парламентарий.
Призыв к президенту
Безуглая призвала президента оставить Буданова на посту главы ГУР и вместо этого уволить Ермака.
"Владимир Александрович, я призываю и прошу Вас обратить внимание на то, что делает за Вашей спиной Ермак, уволить его, оставить Буданова, наконец избавиться от Сырского и способствовать "встряске" в Парламенте и Правительстве. Давайте сделаем еще один рывок и откроем доступ свежему воздуху", - призвала парламентарий.
- Напомним, что также Безуглая обвинила главу Офиса президента Андрея Ермака в "узурпации разума Зеленского". По мнению парламентарика, Ермак слишком долго находится на своей должности и его пора уволить.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Єрмак поруч зі мною не просто так, я довіряю цій людині".
https://24tv.ua/oleksiy-chernishov-priyihav-gur-chomu-pidozryuyut-che-gevaru_n2951630
він не знав, його обдурив єлдак -аха хах
Будана певна що будуть пхати на преза,так всі інші із зекоманди занадто погрузили в негативі і можуть не пройти за задумом ерма.
Безуглій вірити - себе не поважати.
Нудно-о-о-о...