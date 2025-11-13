Ермак обиделся и заблокировал меня в WhatsApp, Доби свободен, - "слуга народа" Безуглая

Нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая заявила, что глава ОП Андрей Ермак заблокировал ее в мессенджере.

Об этом парламентарий сообщила в Telegram

"Ермак обиделся и заблокировал меня в Whatsapp. Ну все, Андрей Борисович, снимаю браслет. Доби свободный)



Хотя всегда готова к конструктивному сотрудничеству, если люди готовы к переосмыслению", - отметила нардеп.

Напомним, ранее Безуглая обвинила главу Офиса президента Андрея Ермака в "узурпации разума Зеленского". По мнению парламентария, Ермак слишком долго находится на своей должности и его пора уволить.

Также она заявила, что Ермак давно хочет избавиться от Буданова и Федорова как конкурентов в борьбе за влияние на президента.

