Ермак обиделся и заблокировал меня в WhatsApp, Доби свободен, - "слуга народа" Безуглая

Нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая заявила, что глава ОП Андрей Ермак заблокировал ее в мессенджере.

Об этом парламентарий сообщила в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Ермак обиделся и заблокировал меня в Whatsapp. Ну все, Андрей Борисович, снимаю браслет. Доби свободный)

Хотя всегда готова к конструктивному сотрудничеству, если люди готовы к переосмыслению", - отметила нардеп.

Напомним, ранее Безуглая обвинила главу Офиса президента Андрея Ермака в "узурпации разума Зеленского". По мнению парламентария, Ермак слишком долго находится на своей должности и его пора уволить.

Также она заявила, что Ермак давно хочет избавиться от Буданова и Федорова как конкурентов в борьбе за влияние на президента.

Ермак Андрей (1325) Безуглая Марьяна (315)
+5
У боєвиках на тлі основної бійки часто на задньому плані ще додатково дрібні прошм@ндовки тягають одна одну за волосся - оце як раз воно. ))
13.11.2025 14:09
+3
Безугла гадюка чи жаба? Друг цікавиться...
13.11.2025 13:59
+3
"або сухарі сушити!!!" святая наивность,в украине никогда такого не будет или козла отпущения посадят или ********* со страны на крайняй самый аля как масковские топменеджеры современные с окна полетает.
ага тюрьма)))бугага,забыли в какой стране живете.
13.11.2025 14:13
Безугла гадюка чи жаба? Друг цікавиться...
13.11.2025 13:59
Крыса. Тоже чувствует, что ЗЕрабль тонет.
13.11.2025 14:08
Мутант
13.11.2025 14:27
🥳
13.11.2025 14:00
Рота ж не заблокував - насипай!
13.11.2025 14:00
Пля я бебе Безмозка в дверях заблокував. Тих у які ти різними частинами тіла гатилася
13.11.2025 14:00
Єрмак має псевдо Добі ?
13.11.2025 14:01
Добі (англ. Dobby) - персонаж серії книг Джоан Роулінг про Гаррі Поттера. Спочатку був домашнім ельфом сім'ї Мелфоїв, після визволення Гаррі Поттером наприкінці книги «Гаррі Поттер і таємна кімната» - вільний ельф.
Це таке казкове потворне вухате маленьке створіння.
Думаю, Безмозгла себе з ним асоціює...
13.11.2025 14:09
То Добкін.
13.11.2025 14:16
Бур'янко, мовчи!
Зараз не до тебе.
13.11.2025 14:01
«Єслі друг оказался вдруг»
13.11.2025 14:02
У дЄрмака на сьогодні стільки проблем, що ображатися немає часу - пора речі збирати або сухарі сушити!!!
13.11.2025 14:02
"або сухарі сушити!!!" святая наивность,в украине никогда такого не будет или козла отпущения посадят или ********* со страны на крайняй самый аля как масковские топменеджеры современные с окна полетает.
ага тюрьма)))бугага,забыли в какой стране живете.
13.11.2025 14:13
Подоляка, ти??
13.11.2025 14:13
Мар'яшку потрібно в психушці заблокувати. А дєрьмака в буцегарні.
13.11.2025 14:06
У вас в обох в роті чорне.Мабуть,Марьяно,перестав Єрмак з тобою ділитись.Тяжкі часи настають?
13.11.2025 14:06
У боєвиках на тлі основної бійки часто на задньому плані ще додатково дрібні прошм@ндовки тягають одна одну за волосся - оце як раз воно. ))
13.11.2025 14:09
Він такий ...цнотливий....як Міндіч! Він,від образи,може і виїхати з України! Що тоді будемо робити???
13.11.2025 14:11
А йому вже більше 60? Чи троє дітей
13.11.2025 14:18
Інвалідність по спині, вагони з доларами розвантажував...
13.11.2025 14:22
«Мілий, мнє очєнь грусно било
И я тєбє звоніла»
А ти, падло, мене заблокував!
13.11.2025 14:17
Мар'яна, а ти його у відповідь теж заблокуй. Краще було б якби ти йому дулю скрутила у прямому ефірі, але і так піде.
13.11.2025 14:20
Невже мар'янка наїлася "наколатих апільсінак"..
13.11.2025 14:21
Дешевий цирк!

режим міндічів хоче за допомогою дурнів відвернути увагу від коррупції держзради на всіх вищіх посадах .
13.11.2025 14:24
Взяла б за руку херамка і втопилися б. Разом. З браслетом.
13.11.2025 14:28
Коротше кажучи: заїпала.
13.11.2025 14:34
 
 