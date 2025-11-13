РУС
Посол ЕС Матернова о "Миндичгейте": Коррупция есть во многих странах. Важна реакция власти

Посол ЕС отреагировала на расследование НАБУ

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова прокомментировала расследование коррупции в энергетике, отметив, что

Об этом она сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Украина борется не только с Россией, но и за доверие собственных граждан и международных партнеров. Многие спрашивали меня о масштабном коррупционном скандале, который потряс высшие эшелоны власти.

На этой неделе, в понедельник, независимые антикоррупционные органы - НАБУ и САП - разоблачили крупную коррупционную схему в государственной компании "Энергоатом", - отметила она.

Матернова подчеркнула важность того, что расследование продолжается при поддержке власти.

"Это сильный сигнал о том, что независимые институты Украины работают и что коррупция не может быть терпима, даже среди высокопоставленных чиновников. Особенно в то время, когда так много украинцев страдают от многочасовых отключений электроэнергии и холода в своих домах", - пишет дипломат.

Посол отметила, что коррупция существует во многих странах. Она как "рак, который разъедает общество изнутри".

"Главное - то, насколько быстро и решительно власть реагирует. Реакция Украины пока свидетельствует о ее решимости. Сохранение независимости антикоррупционной системы является решающим на пути Украины в ЕС. Это также ключ к доказательству того, что Украина действительно серьезно настроена бороться с коррупцией. Только тогда она сможет сохранить доверие своих граждан и партнеров. Только тогда можно будет говорить о настоящем восстановлении", - подытожила Матернова.

Миндичгейт

Посол ЕС Матернова прокомментировала Миндичгейт

коррупция Евросоюз Матернова Екатерина
Топ комментарии
+7
в смысле реакция власти? это ж власти схемы. Реакция власти - сначала НАБУ хотела хлопнуть и протесты пошли, теперь своих сообщников выпустила из страны перед обысками и задержаниями, теперь будет пытаться отвлечь внимание и как в пленках - законсервирует и через год продолжат эту схему. И тут же не только коррупция, тут Деркач, кто судом признан агентом ФСБ. Это не только коррупция, а и гос измена и диверсионная и подрывная деятельность в стратегическом секторе - энергетики.
13.11.2025 15:23 Ответить
+5
де вона побачила рішучість влади у боротьбі з корупцією?
13.11.2025 15:16 Ответить
+3
Влада за всьо хороше - проти всього поганого - і крадуть
13.11.2025 15:11 Ответить
Влада за всьо хороше - проти всього поганого - і крадуть
13.11.2025 15:11 Ответить
Важливо регулярно пNздити владу ногами до, після і замість вечері.
13.11.2025 15:11 Ответить
Тому вона й кляпа у рот ЗМІ намагається засунути своїми недавніми законопроектами.
13.11.2025 15:14 Ответить
"Корабельна сосна" мутить воду! А у мутній воді...? Правильно
13.11.2025 15:11 Ответить
Пані Матернова, вони і є, на жаль, тією самою владою, котру ви маєте на увазі...
13.11.2025 15:11 Ответить
"Важливою є реакція влади". Ахахахахахахаха🤣🤣🤣.

Кортше, європа одобрила корупцію зебанди.
13.11.2025 15:12 Ответить
Європа--ні, українці-- так. Своєю мовчазною поведінкою. Чи вони просто "човен не розгойдують"?
13.11.2025 15:17 Ответить
Що значить європа ні? І європа так і українці так.
Щодо українців то це взагалі трагедія, не розгойдують човен, щоб піти разом з тим човном на дно.
13.11.2025 15:21 Ответить
Корупція - "це рак, який роз'їдає суспільство зсередини".

Харошим раком боліють наші болящі
13.11.2025 15:31 Ответить
Матернова, ти кончена
13.11.2025 15:34 Ответить
де вона побачила рішучість влади у боротьбі з корупцією?
13.11.2025 15:16 Ответить
схоже, що Європа така ж гнила, як і наша влада
13.11.2025 15:17 Ответить
13.11.2025 15:18 Ответить
Да, це воно
13.11.2025 15:29 Ответить
в смысле реакция власти? это ж власти схемы. Реакция власти - сначала НАБУ хотела хлопнуть и протесты пошли, теперь своих сообщников выпустила из страны перед обысками и задержаниями, теперь будет пытаться отвлечь внимание и как в пленках - законсервирует и через год продолжат эту схему. И тут же не только коррупция, тут Деркач, кто судом признан агентом ФСБ. Это не только коррупция, а и гос измена и диверсионная и подрывная деятельность в стратегическом секторе - энергетики.
13.11.2025 15:23 Ответить
А якщо влада і є корупція?
13.11.2025 15:28 Ответить
Реакція Зе-влади? Зеленскій традиційно " Я в домікє! Нічєгонєзнаю. Винних в корупції потрібно покарати, наші справедливі органи все розрулять! Дивіться як я потужно очікую від Заходу тиску на путіна, і закінчення війни!"
13.11.2025 15:30 Ответить
Але ж в даному випадку корупцію "кришує" сама влада, з Зелею на чолі .
13.11.2025 15:32 Ответить
Бджоли проти меду - реакція влади на корупцію
13.11.2025 15:43 Ответить
Ну так, Матернова, влада має її очолювати
13.11.2025 15:49 Ответить
Пані Матернова, це, звісно, так, але на таку корупцію, як у Зе-команди, та ще й під час такої війни, ніяких матірних слів не вистачить!
13.11.2025 15:53 Ответить
 
 