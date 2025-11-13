Посол ЕС Матернова о "Миндичгейте": Коррупция есть во многих странах. Важна реакция власти
Посол ЕС в Украине Катарина Матернова прокомментировала расследование коррупции в энергетике, отметив, что
Об этом она сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Украина борется не только с Россией, но и за доверие собственных граждан и международных партнеров. Многие спрашивали меня о масштабном коррупционном скандале, который потряс высшие эшелоны власти.
На этой неделе, в понедельник, независимые антикоррупционные органы - НАБУ и САП - разоблачили крупную коррупционную схему в государственной компании "Энергоатом", - отметила она.
Матернова подчеркнула важность того, что расследование продолжается при поддержке власти.
"Это сильный сигнал о том, что независимые институты Украины работают и что коррупция не может быть терпима, даже среди высокопоставленных чиновников. Особенно в то время, когда так много украинцев страдают от многочасовых отключений электроэнергии и холода в своих домах", - пишет дипломат.
Посол отметила, что коррупция существует во многих странах. Она как "рак, который разъедает общество изнутри".
"Главное - то, насколько быстро и решительно власть реагирует. Реакция Украины пока свидетельствует о ее решимости. Сохранение независимости антикоррупционной системы является решающим на пути Украины в ЕС. Это также ключ к доказательству того, что Украина действительно серьезно настроена бороться с коррупцией. Только тогда она сможет сохранить доверие своих граждан и партнеров. Только тогда можно будет говорить о настоящем восстановлении", - подытожила Матернова.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
