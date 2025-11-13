Посол ЕС Матернова о "Миндичгейте": Коррупция есть во многих странах. Важна реакция власти

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова прокомментировала расследование коррупции в энергетике, отметив, что

Об этом она сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Украина борется не только с Россией, но и за доверие собственных граждан и международных партнеров. Многие спрашивали меня о масштабном коррупционном скандале, который потряс высшие эшелоны власти.

На этой неделе, в понедельник, независимые антикоррупционные органы - НАБУ и САП - разоблачили крупную коррупционную схему в государственной компании "Энергоатом", - отметила она.

Матернова подчеркнула важность того, что расследование продолжается при поддержке власти.

"Это сильный сигнал о том, что независимые институты Украины работают и что коррупция не может быть терпима, даже среди высокопоставленных чиновников. Особенно в то время, когда так много украинцев страдают от многочасовых отключений электроэнергии и холода в своих домах", - пишет дипломат.

Посол отметила, что коррупция существует во многих странах. Она как "рак, который разъедает общество изнутри".

"Главное - то, насколько быстро и решительно власть реагирует. Реакция Украины пока свидетельствует о ее решимости. Сохранение независимости антикоррупционной системы является решающим на пути Украины в ЕС. Это также ключ к доказательству того, что Украина действительно серьезно настроена бороться с коррупцией. Только тогда она сможет сохранить доверие своих граждан и партнеров. Только тогда можно будет говорить о настоящем восстановлении", - подытожила Матернова.

Миндичгейт

