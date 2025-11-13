Столтенберг о "Миндичгейте": Правильная реакция - продолжать оказывать Украине помощь, в частности в борьбе с коррупцией

Министр финансов Норвегии и экс-генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал коррупционный скандал в украинской энергетике и призвал продолжать оказывать помощь Украине.

"Я знаю, что президент Зеленский тяжело работает в борьбе с коррупцией, и мы должны поддерживать его в этих усилиях.

Правильной реакцией является не уменьшение поддержки Украины, а продолжение оказания ей существенной экономической и военной поддержки и помощь в борьбе с коррупцией", - отметил он.

Миндичгейт

