Столтенберг о "Миндичгейте": Правильная реакция - продолжать оказывать Украине помощь, в частности в борьбе с коррупцией

Столтенберг прокомментировал Миндичгейт: призвал помогать Украине

Министр финансов Норвегии и экс-генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал коррупционный скандал в украинской энергетике и призвал продолжать оказывать помощь Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Я знаю, что президент Зеленский тяжело работает в борьбе с коррупцией, и мы должны поддерживать его в этих усилиях.

Правильной реакцией является не уменьшение поддержки Украины, а продолжение оказания ей существенной экономической и военной поддержки и помощь в борьбе с коррупцией", - отметил он.

Миндичгейт

Що перекладається як: "нічого страшного що воруєте, головне щоб воювали".
13.11.2025 14:24 Ответить
В ссср во вторую мировую воровали и была корупция,а ты удивляешься в наше время
13.11.2025 14:28 Ответить
Правильною реакцією буде сказати всю правду про зеленського, скинувши його з пʼядесталу, на який його необгрунтовано поставили наші партнери, і продовжити надавати допомогу українському народові!
13.11.2025 14:26 Ответить
Сподіваюсь нато прийде на домомогу. Наприклад "зовнішнє управління" над Києвом та захоплення всіх міндічів до Гуантанамо
13.11.2025 14:27 Ответить
🤣😄
13.11.2025 14:28 Ответить
Вам смішно, а у Зе трагедія - МінДіч втік і на одного ефективного менеджера стало менше
13.11.2025 14:31 Ответить
то їх скіко зосталося? 2 чи 3?
13.11.2025 14:34 Ответить
Я знаю, що президент ....... тяжко працює у боротьбі з корупцією, і ми повинні підтримувати його в цих зусиллях.
Ну це лише щоб на вентилятор не накидувати.
13.11.2025 14:27 Ответить
"Міндічгейт" чи все таки більш конкретно назвати того, чиїм "кошельком" він являвся?
13.11.2025 14:28 Ответить
За посягання на свої гроші ЄС мав би накласти санкції на фігурантів, щоб в них земля під ногами горіла по всьому світові.
13.11.2025 14:33 Ответить
Неправильна буде реакція надавати допомогу державним органам - все одно вкрадуть (система спрацює)
Правильна реакція - надавати безпосередньо бригадам ЗСУ напряму.
"міндічів" є ще дуже багато.
13.11.2025 14:33 Ответить
Єдина дієва допомога Україні у боротьбі з корупцією- це європейські санкції проти найближчого оточення президента України.
13.11.2025 14:34 Ответить
Вимагайте від Зе , щоб усі причетні були покарані, і конфіскація майна спрямована на потреби ЗСУ
13.11.2025 14:35 Ответить
 
 