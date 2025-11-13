РУС
Западные СМИ о "Миндичгейте": Один из крупнейших скандалов на фоне проблем с энергетикой

Что писали западные СМИ о Миндичгейте и коррупции?

Мировые СМИ называют недавнее расследование НАБУ одним из крупнейших коррупционных скандалов в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

BBC

Британская BBC отмечает, что ситуация с попыткой ликвидировать независимость НАБУ и САП летом 2025 года поставила под сомнение приверженность Зеленского антикоррупционным реформам.

В то же время последний скандал с расследованием коррупции в энергетике, в котором, пишет BBC, фигурируют соратники президента, грозит привести к еще более неудобным вопросам к Зеленскому.

The Guardian

Британское издание в заголовке к материалу пишет о "откатах" в энергосекторе Украины.

Журналисты отмечают, что коррупционное дело "подчеркивает длительную напряженность между Офисом Президента и двумя ведущими антикоррупционными органами Украины".

"Искоренение взяточничества и укрепление верховенства права являются ключевыми требованиями для вступления Киева в ЕС, что украинцы считают критически важным для своего будущего, поскольку война с Россией продолжает бушевать", - отмечает автор.

The Guardian также напоминает о состоянии энергосистемы Украины, которая была повреждена в результате ударов РФ этой осенью, что привело к отключениям света по всей стране.

Frankfurter Allgemeine Zeitung

Немецкое издание пишет об "одном из крупнейших коррупционных скандалов страны".

"Украину всколыхнул коррупционный скандал. Средства, предназначенные для защиты энергетических объектов, вероятно, были разворованы. Круг подозреваемых распространяется на ближайшее окружение Зеленского", - говорится в материале.

Журналисты указывают, что обнародованные НАБУ записи, вероятно, "будут иметь горький привкус для многих украинцев".

"Сейчас страна страдает от перебоев с электроэнергией во многих регионах. В течение нескольких недель Россия намеренно атаковала энергетическую инфраструктуру Украины, но во многих локациях защитных мер для электростанций не хватает", - добавило СМИ.

FAZ также упоминает о попытке властей летом ограничить независимость НАБУ и САП.

The New York Times

Американские журналисты пишут, что детали операции НАБУ "Мідас" озвучили тогда, когда Украина "пытается оправиться от одной из самых серьезных атак на свою энергосеть за последние годы".

"Зеленский, избранный в 2019 году, пришел в политику, пообещав искоренить взяточничество, от которого давно страдает Украина. Но обвинения в инсайдерских сделках и коррупции продолжались и во время его администрации, особенно в энергетическом секторе", - пишет автор.

Также они напомнили о деле детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, который участвовал в операции "Мідас".

Reuters

Журналисты отмечают, что коррупционная схема в энергетике могла принести ее участникам до $100 млн.

Авторы пишут, что оппозиция в парламенте уже заявила о необходимости отставки министров или всего правительства.

"В настоящее время эти шаги вряд ли имеют шансы на успех в парламенте, где союзники Зеленского имеют фактическое большинство, однако они являются признаком растущих политических вызовов для ранее непоколебимой власти президента во время войны", - говорится в материале.

Bloomberg

Издание пишет, что коррупция, которая "преследовала Украину задолго до вторжения РФ", оказалась в центре внимания в июле, когда власть пыталась помешать независимости антикоррупционных органов.

Миндичгейт

Автор: 

Топ комментарии
+9
По правді кажучи, це стовідсотковий зеленгейт!
показать весь комментарий
13.11.2025 13:35 Ответить
+4
Я ще в 19 знала, що буде катастрофа, але не уявляла, що така.
показать весь комментарий
13.11.2025 13:41 Ответить
+3
Ну, ось і дочекались ганьби на весь світ.
Як тепер не згадати оте знамените прислів'я: "Бачили очі за що голосували - їж_ТЕ хоч повилазьте". Шкода, що постраждаємо і ми всі, хто за цю маланську шоблу і не голосував, але 73% вирішили долю всієї України, всього населення.
показать весь комментарий
13.11.2025 13:38 Ответить
Щось ніяк не можу знайти ту гіфку, де Зеленський смачно так посилає всіх в сраку...
показать весь комментарий
13.11.2025 13:35 Ответить
Гіфки нема

https://www.youtube.com/watch?v=sddAusVUNR0 Ідіть у сраку!
показать весь комментарий
13.11.2025 13:48 Ответить
По правді кажучи, це стовідсотковий зеленгейт!
показать весь комментарий
13.11.2025 13:35 Ответить
Це поки що прелюдія до фінального акту, бо воно ж вже ніколи не зупиниться і буде продовжувати щось там хрипіти про "пАпЄрЄднікі"( вже таке заявив вчора, до речі)
показать весь комментарий
13.11.2025 13:39 Ответить
ЗашквароКратія (міжнародного рівня)

пане преЗЕденте, а ви там час не заморилися?

Може до Міндіча в Ізраїль?
показать весь комментарий
13.11.2025 13:44 Ответить
А нах#ра він там тим міндічам здався?
показать весь комментарий
13.11.2025 13:46 Ответить
хоч поржуть
показать весь комментарий
13.11.2025 13:59 Ответить
Ну, ось і дочекались ганьби на весь світ.
Як тепер не згадати оте знамените прислів'я: "Бачили очі за що голосували - їж_ТЕ хоч повилазьте". Шкода, що постраждаємо і ми всі, хто за цю маланську шоблу і не голосував, але 73% вирішили долю всієї України, всього населення.
показать весь комментарий
13.11.2025 13:38 Ответить
Я ще в 19 знала, що буде катастрофа, але не уявляла, що така.
показать весь комментарий
13.11.2025 13:41 Ответить
Аналогічно.
показать весь комментарий
13.11.2025 13:43 Ответить
так це ж ціле спеціальне українське автентичне міністерство працювало

Мін Дічі

девіз - Ні дня без зашквару
показать весь комментарий
13.11.2025 14:09 Ответить
Ну, так кажуть на болотАх. Тобі видніше.
показать весь комментарий
13.11.2025 13:40 Ответить
"впряглися" - це значить крадуть? І де це так?
показать весь комментарий
13.11.2025 13:49 Ответить
Вірю, 100пудово вірю, як і в те, що ці факти ти вже подав до НАБУ чи в прокуратуру. Чи ні, не подавав, а так аби попі*деть за рюмкою чаю з тим, хто такі байки про "20К" розповідає.
показать весь комментарий
13.11.2025 13:59 Ответить
А шо ти, москалик, тут забув?
показать весь комментарий
13.11.2025 14:00 Ответить
тебя забыл спросить, вот и пришел
показать весь комментарий
13.11.2025 14:08 Ответить
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html tZE inform від 12.‎11.‎2025: Моральний рівень цих "мужів" прекрасно демонструють факти розслідування їх діяльності. Один фігурант корупційної справи запрошує другу фігурантку "...провести время вместе" і записує все це на приховану камеру про яку жінка не знає. Потім перший фігурант розповідає третьому, як він ".... отымел ее по полной". При тому третій сміється і говорить, що "Зизи уже там был".
показать весь комментарий
13.11.2025 13:41 Ответить
Який закінчиться тим що у борделі змінять ліжка і покарають якогось п'ятого помічника заступника директора. На цьому все.
показать весь комментарий
13.11.2025 13:47 Ответить
А оце вже піздец.. тепер Президент має ***** їздити і бити поклони всим європейцям, козел, хоч і Поезидент. Іспанський стид, просто взяли в перекреслили всю репутацію України. Яке прийняття до ЄС після такого, це пздц. Це державна зрада і уряд має піти у відставку, весь уряд
показать весь комментарий
13.11.2025 13:51 Ответить
Україна парламентсько- през.республіка. має бути сформований кабмін нац.попятунку із незашкварених технократів і патріотів.
А все нажито "непосильною" поацею має бути конфісковане на користь держави і для закупівлі зброї.
А с фігурантами правова система має розібратися, тільки багато хто вже втік, але ж активи остались...
показать весь комментарий
13.11.2025 13:51 Ответить
"А все нажито "непосильною" поацею має бути конфісковане на користь держави"

так уже всё конфисковали и вывезли, хрен найдешь
показать весь комментарий
13.11.2025 13:59 Ответить
показать весь комментарий
13.11.2025 14:11 Ответить
 
 