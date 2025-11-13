Западные СМИ о "Миндичгейте": Один из крупнейших скандалов на фоне проблем с энергетикой

Мировые СМИ называют недавнее расследование НАБУ одним из крупнейших коррупционных скандалов в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

BBC

Британская BBC отмечает, что ситуация с попыткой ликвидировать независимость НАБУ и САП летом 2025 года поставила под сомнение приверженность Зеленского антикоррупционным реформам.

В то же время последний скандал с расследованием коррупции в энергетике, в котором, пишет BBC, фигурируют соратники президента, грозит привести к еще более неудобным вопросам к Зеленскому.

Смотрите: "Это не просто коррупция, а государственная измена", - офицер ДШВ Погребисский о "пленках Миндича". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

The Guardian

Британское издание в заголовке к материалу пишет о "откатах" в энергосекторе Украины.

Журналисты отмечают, что коррупционное дело "подчеркивает длительную напряженность между Офисом Президента и двумя ведущими антикоррупционными органами Украины".

"Искоренение взяточничества и укрепление верховенства права являются ключевыми требованиями для вступления Киева в ЕС, что украинцы считают критически важным для своего будущего, поскольку война с Россией продолжает бушевать", - отмечает автор.

The Guardian также напоминает о состоянии энергосистемы Украины, которая была повреждена в результате ударов РФ этой осенью, что привело к отключениям света по всей стране.

Читайте также: Глава Минфина Литвы о "Миндичгейте": Это, может, и повлияло на доверие, но какие варианты?

Frankfurter Allgemeine Zeitung

Немецкое издание пишет об "одном из крупнейших коррупционных скандалов страны".

"Украину всколыхнул коррупционный скандал. Средства, предназначенные для защиты энергетических объектов, вероятно, были разворованы. Круг подозреваемых распространяется на ближайшее окружение Зеленского", - говорится в материале.

Журналисты указывают, что обнародованные НАБУ записи, вероятно, "будут иметь горький привкус для многих украинцев".

"Сейчас страна страдает от перебоев с электроэнергией во многих регионах. В течение нескольких недель Россия намеренно атаковала энергетическую инфраструктуру Украины, но во многих локациях защитных мер для электростанций не хватает", - добавило СМИ.

FAZ также упоминает о попытке властей летом ограничить независимость НАБУ и САП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Миндич всегда защищал Галущенко перед Зеленским, называя его единственной опорой, - источники

The New York Times

Американские журналисты пишут, что детали операции НАБУ "Мідас" озвучили тогда, когда Украина "пытается оправиться от одной из самых серьезных атак на свою энергосеть за последние годы".

"Зеленский, избранный в 2019 году, пришел в политику, пообещав искоренить взяточничество, от которого давно страдает Украина. Но обвинения в инсайдерских сделках и коррупции продолжались и во время его администрации, особенно в энергетическом секторе", - пишет автор.

Также они напомнили о деле детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, который участвовал в операции "Мідас".

Читайте: Один из фигурантов "Миндичгейта" говорил о тесных связях с руководством ГБР

Reuters

Журналисты отмечают, что коррупционная схема в энергетике могла принести ее участникам до $100 млн.

Авторы пишут, что оппозиция в парламенте уже заявила о необходимости отставки министров или всего правительства.

"В настоящее время эти шаги вряд ли имеют шансы на успех в парламенте, где союзники Зеленского имеют фактическое большинство, однако они являются признаком растущих политических вызовов для ранее непоколебимой власти президента во время войны", - говорится в материале.

Bloomberg

Издание пишет, что коррупция, которая "преследовала Украину задолго до вторжения РФ", оказалась в центре внимания в июле, когда власть пыталась помешать независимости антикоррупционных органов.

Читайте: С Миндичем не общался с начала расследования, - Зеленский

Миндичгейт

Также читайте: Миндич и братья Цукерманы находятся в Израиле, - Железняк