Западные СМИ о "Миндичгейте": Один из крупнейших скандалов на фоне проблем с энергетикой
Мировые СМИ называют недавнее расследование НАБУ одним из крупнейших коррупционных скандалов в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
BBC
Британская BBC отмечает, что ситуация с попыткой ликвидировать независимость НАБУ и САП летом 2025 года поставила под сомнение приверженность Зеленского антикоррупционным реформам.
В то же время последний скандал с расследованием коррупции в энергетике, в котором, пишет BBC, фигурируют соратники президента, грозит привести к еще более неудобным вопросам к Зеленскому.
The Guardian
Британское издание в заголовке к материалу пишет о "откатах" в энергосекторе Украины.
Журналисты отмечают, что коррупционное дело "подчеркивает длительную напряженность между Офисом Президента и двумя ведущими антикоррупционными органами Украины".
"Искоренение взяточничества и укрепление верховенства права являются ключевыми требованиями для вступления Киева в ЕС, что украинцы считают критически важным для своего будущего, поскольку война с Россией продолжает бушевать", - отмечает автор.
The Guardian также напоминает о состоянии энергосистемы Украины, которая была повреждена в результате ударов РФ этой осенью, что привело к отключениям света по всей стране.
Frankfurter Allgemeine Zeitung
Немецкое издание пишет об "одном из крупнейших коррупционных скандалов страны".
"Украину всколыхнул коррупционный скандал. Средства, предназначенные для защиты энергетических объектов, вероятно, были разворованы. Круг подозреваемых распространяется на ближайшее окружение Зеленского", - говорится в материале.
Журналисты указывают, что обнародованные НАБУ записи, вероятно, "будут иметь горький привкус для многих украинцев".
"Сейчас страна страдает от перебоев с электроэнергией во многих регионах. В течение нескольких недель Россия намеренно атаковала энергетическую инфраструктуру Украины, но во многих локациях защитных мер для электростанций не хватает", - добавило СМИ.
FAZ также упоминает о попытке властей летом ограничить независимость НАБУ и САП.
The New York Times
Американские журналисты пишут, что детали операции НАБУ "Мідас" озвучили тогда, когда Украина "пытается оправиться от одной из самых серьезных атак на свою энергосеть за последние годы".
"Зеленский, избранный в 2019 году, пришел в политику, пообещав искоренить взяточничество, от которого давно страдает Украина. Но обвинения в инсайдерских сделках и коррупции продолжались и во время его администрации, особенно в энергетическом секторе", - пишет автор.
Также они напомнили о деле детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, который участвовал в операции "Мідас".
Reuters
Журналисты отмечают, что коррупционная схема в энергетике могла принести ее участникам до $100 млн.
Авторы пишут, что оппозиция в парламенте уже заявила о необходимости отставки министров или всего правительства.
"В настоящее время эти шаги вряд ли имеют шансы на успех в парламенте, где союзники Зеленского имеют фактическое большинство, однако они являются признаком растущих политических вызовов для ранее непоколебимой власти президента во время войны", - говорится в материале.
Bloomberg
Издание пишет, что коррупция, которая "преследовала Украину задолго до вторжения РФ", оказалась в центре внимания в июле, когда власть пыталась помешать независимости антикоррупционных органов.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Енергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мідас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
