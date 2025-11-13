Західні ЗМІ про "Міндічгейт": Один із найбільших скандалів на тлі проблем з енергетикою

Що писали західні ЗМІ про Міндічгейт та корупцію?

Світові ЗМІ називають нещодавнє розслідування НАБУ одним із найбільших корупційних скандалів в Україні.

BBC

Британська BBC зазначає, що ситуація зі спробою ліквідувати незалежність НАБУ та САП влітку 2025 року поставила під сумнів відданість Зеленського антикорупційним реформам.

Водночас останній скандал із розслідуванням корупцію в енергетиці, в якому, пише BBC, фігурують соратники президента, загрожує призвести до ще більш незручних питань до Зеленського.

The Guardian

Британське видання у заголовку до матеріалу пише про "відкати" в енергосекторі України.

Журналісти зазначають, що корупційна справа "підкреслює тривалу напруженість між Офісом Президента та двома провідними антикорупційними органами України".

"Викорінення хабарництва та зміцнення верховенства права є ключовими вимогами для вступу Києва до ЄС, що українці вважають критично важливим для свого майбутнього, оскільки війна з Росією продовжує вирувати", - зазначає автор.

The Guardian також нагадує про стан енергосистеми України, що була пошкоджено внаслідок ударів РФ цієї осені, що призвело до відключень світла по всій країні.

Frankfurter Allgemeine Zeitung

Німецьке видання пише про "один з найбільших корупційних скандалів країни". 

"Україну сколихнув корупційний скандал. Кошти, призначені для захисту енергетичних об'єктів, ймовірно, були розкрадені. Коло підозрюваних поширюється на найближче оточення Зеленського", - йдеться в матеріалі.

Журналісти вказують, що оприлюднені НАБУ записи, ймовірно, "матимуть гіркий присмак для багатьох українців".

"Нині країна страждає від перебоїв з електроенергією в багатьох регіонах. Протягом тижнів Росія навмисно атакувала енергетичну інфраструктуру України, але в багатьох локаціях захисних заходів для електростанцій бракує", - додало ЗМІ.

FAZ також згадує про спробу влади влітку обмежити незалежність НАБУ та САП.

The New York Times

Американські журналісти пишуть, що деталі операції НАБУ "Мідас" озвучили тоді, коли Україна "намагається оговтатися від однієї з найсерйозніших атак на свою енергомережу за останні роки".

"Зеленський, якого було обрано у 2019 році, прийшов у політику, пообіцявши викорінити хабарництво, від якого давно страждає Україна. Але закиди щодо інсайдерських угод та корупції продовжувалися й за часів його адміністрації, особливо в енергетичному секторі", - пише автор.

Також вони нагадали про справу детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, який брав участь в операції "Мідас".

Reuters

Журналісти зазначають, що корупційна схема в енергетиці могла принести її учасникам до $100 млн.

Автори пишуть, що опозиція в парламенті вже заявила про необхідність відставки міністрів або всього уряду.

"Наразі ці кроки навряд чи мають шанси на успіх у парламенті, де союзники Зеленського мають фактичну більшість, однак вони є ознакою зростаючих політичних викликів для раніше непохитної влади президента під час війни", - йдеться в матеріалі.

Bloomberg

Видання пише, що корупція, яка "переслідувала Україну задовго до вторгнення РФ", опинилася в центрі уваги в липні, коли влада намагалась перешкодити незалежності антикорупційних органів.

По правді кажучи, це стовідсотковий зеленгейт!
Я ще в 19 знала, що буде катастрофа, але не уявляла, що така.
Ну, ось і дочекались ганьби на весь світ.
Як тепер не згадати оте знамените прислів'я: "Бачили очі за що голосували - їж_ТЕ хоч повилазьте". Шкода, що постраждаємо і ми всі, хто за цю маланську шоблу і не голосував, але 73% вирішили долю всієї України, всього населення.
Щось ніяк не можу знайти ту гіфку, де Зеленський смачно так посилає всіх в сраку...
