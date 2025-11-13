Західні ЗМІ про "Міндічгейт": Один із найбільших скандалів на тлі проблем з енергетикою
Світові ЗМІ називають нещодавнє розслідування НАБУ одним із найбільших корупційних скандалів в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
BBC
Британська BBC зазначає, що ситуація зі спробою ліквідувати незалежність НАБУ та САП влітку 2025 року поставила під сумнів відданість Зеленського антикорупційним реформам.
Водночас останній скандал із розслідуванням корупцію в енергетиці, в якому, пише BBC, фігурують соратники президента, загрожує призвести до ще більш незручних питань до Зеленського.
The Guardian
Британське видання у заголовку до матеріалу пише про "відкати" в енергосекторі України.
Журналісти зазначають, що корупційна справа "підкреслює тривалу напруженість між Офісом Президента та двома провідними антикорупційними органами України".
"Викорінення хабарництва та зміцнення верховенства права є ключовими вимогами для вступу Києва до ЄС, що українці вважають критично важливим для свого майбутнього, оскільки війна з Росією продовжує вирувати", - зазначає автор.
The Guardian також нагадує про стан енергосистеми України, що була пошкоджено внаслідок ударів РФ цієї осені, що призвело до відключень світла по всій країні.
Frankfurter Allgemeine Zeitung
Німецьке видання пише про "один з найбільших корупційних скандалів країни".
"Україну сколихнув корупційний скандал. Кошти, призначені для захисту енергетичних об'єктів, ймовірно, були розкрадені. Коло підозрюваних поширюється на найближче оточення Зеленського", - йдеться в матеріалі.
Журналісти вказують, що оприлюднені НАБУ записи, ймовірно, "матимуть гіркий присмак для багатьох українців".
"Нині країна страждає від перебоїв з електроенергією в багатьох регіонах. Протягом тижнів Росія навмисно атакувала енергетичну інфраструктуру України, але в багатьох локаціях захисних заходів для електростанцій бракує", - додало ЗМІ.
FAZ також згадує про спробу влади влітку обмежити незалежність НАБУ та САП.
The New York Times
Американські журналісти пишуть, що деталі операції НАБУ "Мідас" озвучили тоді, коли Україна "намагається оговтатися від однієї з найсерйозніших атак на свою енергомережу за останні роки".
"Зеленський, якого було обрано у 2019 році, прийшов у політику, пообіцявши викорінити хабарництво, від якого давно страждає Україна. Але закиди щодо інсайдерських угод та корупції продовжувалися й за часів його адміністрації, особливо в енергетичному секторі", - пише автор.
Також вони нагадали про справу детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, який брав участь в операції "Мідас".
Reuters
Журналісти зазначають, що корупційна схема в енергетиці могла принести її учасникам до $100 млн.
Автори пишуть, що опозиція в парламенті вже заявила про необхідність відставки міністрів або всього уряду.
"Наразі ці кроки навряд чи мають шанси на успіх у парламенті, де союзники Зеленського мають фактичну більшість, однак вони є ознакою зростаючих політичних викликів для раніше непохитної влади президента під час війни", - йдеться в матеріалі.
Bloomberg
Видання пише, що корупція, яка "переслідувала Україну задовго до вторгнення РФ", опинилася в центрі уваги в липні, коли влада намагалась перешкодити незалежності антикорупційних органів.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
А все нажито "непосильною" поацею має бути конфісковане на користь держави і для закупівлі зброї.
А с фігурантами правова система має розібратися, тільки багато хто вже втік, але ж активи остались...
так уже всё конфисковали и вывезли, хрен найдешь
А стосовно того, що НАБУ погано працює, то тут питання: а судді хто? Хто прикриває всі справи, які напрацювало НАБУ?
