1 346 30
Столтенберг про "Міндічгейт": Правильна реакція - продовжувати надавати Україні допомогу, зокрема у боротьбі з корупцією
Міністр фінансів Норвегії та ексгенсек НАТО Єнс Столтенберг прокоментував корупційний скандал в українській енергетиці та закликав продовжувати надавати допомогу Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
"Я знаю, що президент Зеленський тяжко працює у боротьбі з корупцією, і ми повинні підтримувати його в цих зусиллях.
Правильною реакцією є не зменшення підтримки України, а продовження їх надання істотної економічної та військової підтримки й допомагати у боротьбі з корупцією", - зазначив він.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
Топ коментарі
+10 Alex Rozhenko #597231
показати весь коментар13.11.2025 14:24 Відповісти Посилання
+8 Az AZLK
показати весь коментар13.11.2025 14:27 Відповісти Посилання
+6 Деніс Войцеховський
показати весь коментар13.11.2025 14:27 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
було 5-6
дефективних менеджерів
мінусуємо
чернишова
міндіча
залишилось
3-4
Ну це лише щоб на вентилятор не накидувати.
Правильна реакція - надавати безпосередньо бригадам ЗСУ напряму.
"міндічів" є ще дуже багато.
А кацапи сподівалися на припинення допомоги. Не вийшло)
Зачекайте, там ще тільки почали видавати на-гора лайно з "плівок міндіча".
Уморов, ти там в Турції вже став на лижі?