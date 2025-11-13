Столтенберг про "Міндічгейт": Правильна реакція - продовжувати надавати Україні допомогу, зокрема у боротьбі з корупцією

Столтенберг прокоментував Міндічгейт: закликав допомагати Україні

Міністр фінансів Норвегії та ексгенсек НАТО Єнс Столтенберг прокоментував корупційний скандал в українській енергетиці та закликав продовжувати надавати допомогу Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Я знаю, що президент Зеленський тяжко працює у боротьбі з корупцією, і ми повинні підтримувати його в цих зусиллях.

Правильною реакцією є не зменшення підтримки України, а продовження їх надання істотної економічної та військової підтримки й допомагати у боротьбі з корупцією", - зазначив він.

Зеленський Володимир корупція Норвегія Столтенберг Єнс
Що перекладається як: "нічого страшного що воруєте, головне щоб воювали".
13.11.2025 14:24 Відповісти
Сподіваюсь нато прийде на домомогу. Наприклад "зовнішнє управління" над Києвом та захоплення всіх міндічів до Гуантанамо
13.11.2025 14:27 Відповісти
Я знаю, що президент ....... тяжко працює у боротьбі з корупцією, і ми повинні підтримувати його в цих зусиллях.
Ну це лише щоб на вентилятор не накидувати.
13.11.2025 14:27 Відповісти
13.11.2025 14:24 Відповісти
ЗА часів Сталіна корупціонери сиділи в ГУЛАГ ,
13.11.2025 14:57 Відповісти
Так хто вам таку дурню казав , навіть за набагато меші провини давали термін в таборі ,а за корупцію під час війни ,що прирівнювалося до мародерства ,як мінімум термін в таборі .
13.11.2025 15:14 Відповісти
Або їх відразу ставили до стінки.
13.11.2025 14:59 Відповісти
Правильною реакцією буде сказати всю правду про зеленського, скинувши його з пʼядесталу, на який його необгрунтовано поставили наші партнери, і продовжити надавати допомогу українському народові!
13.11.2025 14:26 Відповісти
13.11.2025 14:27 Відповісти
🤣😄
13.11.2025 14:28 Відповісти
Вам смішно, а у Зе трагедія - МінДіч втік і на одного ефективного менеджера стало менше
13.11.2025 14:31 Відповісти
то їх скіко зосталося? 2 чи 3?
13.11.2025 14:34 Відповісти
трохи більше

було 5-6 дефективних менеджерів
мінусуємо
чернишова
міндіча

залишилось
3-4
13.11.2025 15:01 Відповісти
13.11.2025 14:27 Відповісти
"Міндічгейт" чи все таки більш конкретно назвати того, чиїм "кошельком" він являвся?
13.11.2025 14:28 Відповісти
За посягання на свої гроші ЄС мав би накласти санкції на фігурантів, щоб в них земля під ногами горіла по всьому світові.
13.11.2025 14:33 Відповісти
Неправильна буде реакція надавати допомогу державним органам - все одно вкрадуть (система спрацює)
Правильна реакція - надавати безпосередньо бригадам ЗСУ напряму.
"міндічів" є ще дуже багато.
13.11.2025 14:33 Відповісти
Єдина дієва допомога Україні у боротьбі з корупцією- це європейські санкції проти найближчого оточення президента України.
13.11.2025 14:34 Відповісти
Вимагайте від Зе , щоб усі причетні були покарані, і конфіскація майна спрямована на потреби ЗСУ
13.11.2025 14:35 Відповісти
Дайте вавє стільки, скільки він має з оборуток корупційних, плюс 30 відсотків, і він може перестане мародерити, але не факт
13.11.2025 14:37 Відповісти
І має бути військова присутність НАТО. Бо в нас щось більше, ніж просто корупція.
13.11.2025 14:37 Відповісти
13.11.2025 14:38 Відповісти
от і вся реакція Заходу.
13.11.2025 14:39 Відповісти
Молодець Столтенберг - уміє правильно розставити пріоритети.
А кацапи сподівалися на припинення допомоги. Не вийшло)
13.11.2025 14:41 Відповісти
Він правильно розставив пріоритети для ЄС і НАТО, але не для України.
13.11.2025 15:01 Відповісти
Боротьба з корупцією - потрібно перебрати всю верхівку
13.11.2025 14:47 Відповісти
"корупційний скандал в українській енергетиці"?
Зачекайте, там ще тільки почали видавати на-гора лайно з "плівок міндіча".
Уморов, ти там в Турції вже став на лижі?
13.11.2025 14:57 Відповісти
Мабуть пуйло тисячу раз пожалкував що не напав на них, на оцих сцикливих , жалюгідних куколд, воно про слові "війна " среться і ссится під себе, але повторюється історія з другою світовою, там теж таке було, чемберлен такий був куколд.
13.11.2025 15:31 Відповісти
 
 